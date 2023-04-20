ريما العنزي شبيهة جورجينا السعودية تتخلى عن رونالدو من أجل نيمار!

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وطن- تستمر مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريما العنزي، بمحاولة لفت الأنظار إليها بطريقة جديدة بعيداً عن تقليد جورجينا رودريغيز.

فارس أحلامي

هذه المرة، قررت ريما العنزي المعروفة بـ “شبيهة جورجينا“، الحديث عن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت شبيهة جورجينا: “كريستيانو مو جوي، فارس احلامي نيمار”.

وهو التصريح الذي فجر موجة سخرية من الناشطين، عبر مواقع التواصل، فكتب أحدهم “يا حكومة اسحبي جوالها بليز”.

لا يعلمان بوجودها

وكتب آخر: “تشبه سالم الدوسري مو جورجينا”.

وسخرت متابعة: “لما فقدت الامل من كريستيانو قررت تجرب حظها في نيمار”.

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بينما ذكرها ناشط بأن نيمار ورونالدو لا يعلمان عنها شيئاً ولم يسمعا بوجودها من الأساس.

وخمن آخر أن تبدأ ريما العنزي بالتشبه بخطيبة نيمار، وكتب: “الله يستر شكلها الحين بتسرق وجه برونا بيانكاردي”.

وكتبت ناشطة: “وصلتني اخبار حصرية الان من قصر الدون انه منهار ودخل بنوبات بكاء عويصه بعد ما سمع هذا التصريح الله يعينه كيف بتمر عليه هذي الليلة”.

خطيبة نيمار حامل

صادف تصريح شبيهة جورجينا السعودية، بالتزامن مع إعلان نيمار حمل برونا بيانكاردي (خطيبته السابقة التي انفصل عنها وعاد لها).

وسيكون هذا الطفل هو الثاني للاعب نيمار، بعد Davi Lucca البالغ من العمر 11 عامًا وهو ابنه من علاقة سابقة.

واحتفل الثنائي بخبر الحمل، بصور رومانسية نشرها نيمار على حسابه في انستغرام، لكنهما لم يكشفا عما إذا كان المولود القادم سيكون صبيًا أم فتاة.

وكتب نيمار وبيانكاردي: “لقد حلمنا بحياتك، نخطط لوصولك ونعلم أنك هنا لتكمل حبنا، وتجعل أيامنا أكثر سعادة”.

لن أرتبط برونالدو!

أما ريما العنزي، سبق أن قالت إن رونالدو ليس من نوعية الرجال الذين ترغب بالارتباط بهم.

جاء ذلك في بثٍّ لريما العنزي في حسابها عبر “سناب شات“، حين سألها أحد متابعيها: “لو خطبك رونالدو بتوافقين؟ صدق والله أسألك”.

وعبرت ريما العنزي عن امتعاضها من السؤال، وأجابت: “أنا أتزوج كريستيانو؟ إيش دعوة صدق؟”.

وتابعت شبيهة جورجينا: “تخيلوا أحلام وأدعي ربي، وآخر شي عشان أتزوج لاعب! لأ.. والله صدق أنا أحلامي أكبر، أحلامي أِشياء ثانية، أحلامي أبني نفسي بنفسي، مو إني أروح أتزوج لاعب غني”.

واعتبرت ريما العنزي أن أسئلة المتابعين نابعة من تفكيرهم، قائلة: “هذه أحلامكم إنتوا. لا تحطونها فيني”.

وأردفت: “لو خطبني رونالدو لا ما راح أوافق.. مو عشان شي، هو صدق ما يعيبه شي الرجال، بس لو يسلم – يدخل الدين الإسلامي – .. بس إنه مو ستايلي”.