رقص فجر السعيد في البحرين وملامستها لرجال أجانب يثير موجة غضب في الكويت (شاهد)

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وطن- نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” توثق فيه مشاركتها في الفعاليات رمضانية في البحرين التي تزورها حاليا.

وظهرت فجر السعيد في مقطع الفيديو وهي ترقص برفقة عدد من الرجال، أثناء قيامها مشاركتها في إحدى الفعاليات أو الإفطارات الرماضانية في البحرين على ما يبدو.

وبحسب الفيديو، لم تكتف الإعلامية الكويتية فجر السعيد بتوسطها للرجال وتؤدية رقصة العرضة، إلا أنها بادرت بأن طلبت من الرجلين اللذين كان يقفان على جنبيها بإنزال أيديهما لتقوم باحتضانهما أثناء أدائها لرقصتها الفلكلورية.

فجر السعيد ترقص مع الرجال بلامحرم وبلاخوف من الله سبحانه وبهذا الشهر الفضيل من يشاهد هذه المناظر يجب أن يقول دعاء الإبتلاء ( الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا) pic.twitter.com/mZe4QUeqYe — الفارس🇰🇼الله الوطن الامير🇰🇼 (@MpvdMjdsI63zXuA) April 19, 2023

غضب الناشطين من رقص فجر السعيد

الفيديو الذي نشرته فجر السعيد عبر حسابها على سناب شات، انتشر مثل النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث عبر الكثير من الكويتينن عن غضبهم مما فعلته “السعيد”، مستنكرين فعلتها في هذا الشهر الكريم، وكذلك تواجدها بين الرجال بدون محرم، على حد قولهم.

وفي هذا السياق، قال المغرد بدر الكندري معبرا عن غضبه واستنكاره لما شاهده:” الحمدلله الذي عافانا وألهمنا عقول نيّرة .. وقلوب تخاف رب العباد …. هُم في بلاء وإمتحان لا يريدون الخروج بل متمسكين بالغفلة .”

الحمدلله الذي عافانا وألهمنا عقول نيّرة .. وقلوب تخاف رب العباد …. هُم في بلاء وإمتحان لا يريدون الخروج بل متمسكين بالغفلة . — Bader alkandery (@Boooo_kander) April 19, 2023

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من جانبه، قال المغرد محمد المطيري مستنكرا:” والله ماهي من عاداتنا ولا تقاليد اهلها اهلها ناس جدا محترمين الله يهديها بس ولا يبلانا”.

والله ماهي من عاداتنا ولا تقاليد اهلها اهلها ناس جدا محترمين الله يهديها بس ولا يبلانا 🤲 — Mohammad Mutiri (@MutiriMutiri2) April 20, 2023

وقال حساب كويتي يحما اسم “الفرقد” غاضبا:” في بيت شهير للشاعر غازي الميموني الله يرحمه امتنع عن ذكره لكن عجزه “وتحرم على لحية طلال المشاريه” و السبب في هذا البيت تصرفات هذي المارقه على الحشمه و العادات و التقاليد”.

في بيت شهير للشاعر غازي الميموني الله يرحمه امتنع عن ذكره لكن عجزه "وتحرم على لحية طلال المشاريه" و السبب في هذا البيت تصرفات هذي المارقه على الحشمه و العادات و التقاليد — 𓂆 الفرقد 🇵🇸🇰🇼 (@alfargad) April 19, 2023

أما المغردة “خديجة“، فقالت معبرة عن استنكاها ورفضها لمثل هذا الظهور:” تالي العمر فضاح أما عمى أو كساح .. الحمدلله الذي عفانا مما ابتلها ولو شاء فعل”.

تالي العمر فضاح أما عمى أو كساح .. الحمدلله الذي عفانا مما ابتلها ولو شاء فعل — خديجة الكبرى 🥰 (@Khadijah_313) April 19, 2023

وقال آخر:” طالما انها ترقص مع الرجال فمافائدة المحرم .. الطيور على اشكالها تقع ! النطيحة والمتردية والموقوذة والمنخنقه .. السؤآل : فجر السعيد اسرتها مافي وجوهم ( عرق )؟! قالوا راحت مكه ولبست الحجاب وبعد ماخلصت العمره حذفته .. بتصورها ان الله لايراها ويحاسبها الا عند الحرم ! ابو طبيع ما يخلي!!”.