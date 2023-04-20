الخميس, أبريل 20, 2023
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رقص فجر السعيد في البحرين وملامستها لرجال أجانب يثير موجة غضب في الكويت (شاهد)

فجر السعيد ظهرت وهي ترقصة برفقة رجال من غير محارمها خلال تواجدها ف البحرين

كتب سالم حنفي
رقص فجر السعيد في البحرين watanserb.com
رقص فجر السعيد في البحرين
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وطن- نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” توثق فيه مشاركتها في الفعاليات رمضانية في البحرين التي تزورها حاليا.

وظهرت فجر السعيد في مقطع الفيديو وهي ترقص برفقة عدد من الرجال، أثناء قيامها مشاركتها في إحدى الفعاليات أو الإفطارات الرماضانية في البحرين على ما يبدو.

وبحسب الفيديو، لم تكتف الإعلامية الكويتية فجر السعيد بتوسطها للرجال وتؤدية رقصة العرضة، إلا أنها بادرت بأن طلبت من الرجلين اللذين كان يقفان على جنبيها بإنزال أيديهما لتقوم باحتضانهما أثناء أدائها لرقصتها الفلكلورية.

رقص فجر السعيد في البحرين وملامستها لرجال أجانب
رقص فجر السعيد في البحرين وملامستها لرجال أجانب

غضب الناشطين من رقص فجر السعيد

الفيديو الذي نشرته فجر السعيد عبر حسابها على سناب شات، انتشر مثل النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث عبر الكثير من الكويتينن عن غضبهم مما فعلته “السعيد”، مستنكرين فعلتها في هذا الشهر الكريم، وكذلك تواجدها بين الرجال بدون محرم، على حد قولهم.

وفي هذا السياق، قال المغرد بدر الكندري معبرا عن غضبه واستنكاره لما شاهده:” الحمدلله الذي عافانا وألهمنا عقول نيّرة .. وقلوب تخاف رب العباد …. هُم في بلاء وإمتحان لا يريدون الخروج بل متمسكين بالغفلة .”

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من جانبه، قال المغرد محمد المطيري مستنكرا:” والله ماهي من عاداتنا ولا تقاليد اهلها اهلها ناس جدا محترمين الله يهديها بس ولا يبلانا”.

وقال حساب كويتي يحما اسم “الفرقد” غاضبا:” في بيت شهير للشاعر غازي الميموني الله يرحمه امتنع عن ذكره لكن عجزه “وتحرم على لحية طلال المشاريه” و السبب في هذا البيت تصرفات هذي المارقه على الحشمه و العادات و التقاليد”.

أما المغردة “خديجة“، فقالت معبرة عن استنكاها ورفضها لمثل هذا الظهور:” تالي العمر فضاح أما عمى أو كساح .. الحمدلله الذي عفانا مما ابتلها ولو شاء فعل”.

وقال آخر:” طالما انها ترقص مع الرجال فمافائدة المحرم .. الطيور على اشكالها تقع ! النطيحة والمتردية والموقوذة والمنخنقه .. السؤآل : فجر السعيد اسرتها مافي وجوهم ( عرق )؟! قالوا راحت مكه ولبست الحجاب وبعد ماخلصت العمره حذفته .. بتصورها ان الله لايراها ويحاسبها الا عند الحرم ! ابو طبيع ما يخلي!!”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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