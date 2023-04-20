رسميا.. هذه الدول تعلن العيد السبت وتركيا تخالف.. ماذا عن السعودية؟

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وطن – أعلنت عدد من الدول المسلمة في القارة الآسيوية رسميًا، أن عيد الفطر سيكون يوم، السبت 22 إبريل نيسان 2023، فيما أعلنت دول أخرى مثل تركيا، أن غداً الجمعة، سيكون أول أيام عيد الفطر لديها.

السبت أول أيام العيد في دول شرق آسيا

وقال “مركز الفلك الدولي” عبر صفحته الرسمية بتويتر إنه “لغاية الآن أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس”.

وتابع ذات المصدر: “كما أعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان”.

عاجل: لغاية الآن أعلنت كل من أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس. وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان. pic.twitter.com/EInc93NBIS — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 20, 2023

وكانت تركيا قد أعلنت أنّ غدا، الجمعة 20 أبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر.

وأفادت عالمة الفلك في اللجنة العليا لشؤون الدين برئاسة الشؤون الدينية التركية، حُميراء نور إشلك، بأنّ هلال شهر شوال سيبدأ بالظهور من قارتي إفريقيا وأوروبا اعتبارا من بداية الليلة القادمة التي تربط الخميس بالجمعة.

#تركيا تعلن أن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد pic.twitter.com/KoY0fzSct5 — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 20, 2023

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مركز الفلك الدولي يُحذر من معلومات الرصد الخاطئة

يتفاعل مركز الفلك الدولي مع تساؤلات متابعيه ورغبته المتواصلة في الإطلاع على كل جديد خاصة فيما يتعلق هذه الأيام بتحديد موعد عيد الفطر.

وفي آخر منشوراته، حذر المركز الذي يتخذ من أبو ظبي في الإمارات مقرا له، من انتشار صور ادعى ناشروها أنها للهلال الذي بموجب رؤيته يتبين موعد عيد الفطر.

وقال المركز “غير صحيح…تنتشر الآن صور عديدة للهلال (مثل تلك المرفقة) يزعم أنها التقطت اليوم”.

غير صحيح تنتشر الآن صور عديدة للهلال (مثل تلك المرفقة) يزعم أنها التقطت اليوم. هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال، والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 إبريل 2022م. رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا. لا يستبعد انتشار صور أخرى، لذا نهيب بأخذ… pic.twitter.com/lgCAca5t90 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 20, 2023

وتابع “هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال، والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 إبريل 2022”.

وأضاف مركز الفلك الدولي “رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا”.

وختم قائلا: “لا يستبعد انتشار صور أخرى، لذا نهيب بأخذ المعلومات الفلكية وصور الهلال من مصادر معلومة وموثوقة”.