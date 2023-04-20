الخميس, أبريل 20, 2023
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رسميا.. هذه الدول تعلن العيد السبت وتركيا تخالف.. ماذا عن السعودية؟

عيد الفطر في تركيا سيكون غدا الجمعة، أما في ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وأستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان سيكون، الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم وبذلك يكون، السبت هو أول أيام العيد هناك

كتب فهمي الورغمي
موعد عيد الفطر 2023 watanserb.com
أعلنت عدد من الدول المسلمة في القارة الآسيوية أن عيد الفطر يوم السبت فيما أعلنت دول أخرى أنه الجمعة
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وطن – أعلنت عدد من الدول المسلمة في القارة الآسيوية رسميًا، أن عيد الفطر سيكون يوم، السبت 22 إبريل نيسان 2023، فيما أعلنت دول أخرى مثل تركيا، أن غداً الجمعة، سيكون أول أيام عيد الفطر لديها.

السبت أول أيام العيد في دول شرق آسيا

وقال “مركز الفلك الدولي” عبر صفحته الرسمية بتويتر إنه “لغاية الآن أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس”.

وتابع ذات المصدر: “كما أعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان”.

وكانت تركيا قد أعلنت أنّ غدا، الجمعة 20 أبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر.

وأفادت عالمة الفلك في اللجنة العليا لشؤون الدين برئاسة الشؤون الدينية التركية، حُميراء نور إشلك، بأنّ هلال شهر شوال سيبدأ بالظهور من قارتي إفريقيا وأوروبا اعتبارا من بداية الليلة القادمة التي تربط الخميس بالجمعة.

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مركز الفلك الدولي يُحذر من معلومات الرصد الخاطئة

يتفاعل مركز الفلك الدولي مع تساؤلات متابعيه ورغبته المتواصلة في الإطلاع على كل جديد خاصة فيما يتعلق هذه الأيام بتحديد موعد عيد الفطر.

وفي آخر منشوراته، حذر المركز الذي يتخذ من أبو ظبي في الإمارات مقرا له، من انتشار صور ادعى ناشروها أنها للهلال الذي بموجب رؤيته يتبين موعد عيد الفطر.

وقال المركز “غير صحيح…تنتشر الآن صور عديدة للهلال (مثل تلك المرفقة) يزعم أنها التقطت اليوم”.

وتابع “هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال، والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 إبريل 2022”.

وأضاف مركز الفلك الدولي “رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا”.

وختم قائلا: “لا يستبعد انتشار صور أخرى، لذا نهيب بأخذ المعلومات الفلكية وصور الهلال من مصادر معلومة وموثوقة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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