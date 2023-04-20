تشكيلة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي 2023

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وطن- يلتقي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي أمام منافسه أنجيه الهابط، الجمعة، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه على ملعب ( رايموند كوبا)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

ولكن بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، المعلق المغربي جواد بده، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لحقوق البث هذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل المباراة على قناة ( bein sport HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد أنجيه

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة أمام أنجيه في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما.

دفاع التشكيلة: دانيلو بيريرا، سيرجيو راموس، ماركينهوس.

خط الوسط: نونو مينديز، فيريرا، فابيان رويز، كارلوس سولير، أشرف حكيمي.

مركز الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين له على الصدارة فريق أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

كما ويتذيل الفريق المنافس أنجيه جدول الترتيب برصيد 14 نقطة حتى يومنا هذا.