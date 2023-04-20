الخميس, أبريل 20, 2023
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رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي 2023

منافسات الجولة ال32 من الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة باريس سان جيرمان ضد أنجيه watanserb.com
تشكيلة باريس سان جيرمان ضد أنجيه
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وطن- يلتقي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي أمام منافسه أنجيه الهابط، الجمعة، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه على ملعب ( رايموند كوبا)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

ولكن بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، المعلق المغربي جواد بده، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لحقوق البث هذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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تدريبات باريس سان جيرمان
تدريبات باريس سان جيرمان

كما وستنقل المباراة على قناة ( bein sport HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)  11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد أنجيه

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة أمام أنجيه في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما.

دفاع التشكيلة: دانيلو بيريرا، سيرجيو راموس، ماركينهوس.

خط الوسط: نونو مينديز، فيريرا، فابيان رويز، كارلوس سولير، أشرف حكيمي.

مركز الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

أنجيه
أنجيه

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين له على الصدارة فريق أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

كما ويتذيل الفريق المنافس أنجيه جدول الترتيب برصيد 14 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + أنجيه تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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