“تتوقعون أنا وين؟”.. سلطان النيادي ينشر صورا جديدة مذهلة من الفضاء

- Advertisement -

وطن – نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورة جديدة مذهلة له من داخل وحدة المراقبة “كوبولا” على متن محطة الفضاء الدولية، يظهر فيه شكل كوكب الأرض.

ونجح “النيادي” عبر مشاركته جزءا من يومياته في الفضاء، من خلال حسابه في موقع “تويتر“، في استقطاب اهتمام ملايين العرب حول العالم للاهتمام بهذا القطاع المهم.

وتساءل في تغريدة على حسابه في “تويتر” أرفقها بالصورة المذكورة: “هل يمكنكم تحديد موقعي من مكاني المفضل على محطة الفضاء الدولية (القبة)”.

وأضاف:” من هنا نراقب الأرض بشكل يومي”

Can you spot me? 👀

From my favourite place on the ISS – the Cupola. It is from here that we monitor Earth on a daily basis 📸 🌍 pic.twitter.com/myHIwSyNvT

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 20, 2023