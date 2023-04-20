الخميس, أبريل 20, 2023
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الهدهد

“تتوقعون أنا وين؟”.. سلطان النيادي ينشر صورا جديدة مذهلة من الفضاء

نجح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر مشاركته جزءا من يومياته في الفضاء، في استقطاب اهتمام ملايين العرب حول العالم للاهتمام بهذا القطاع المهم.

كتب خالد الأحمد
جولة سلطان النيادي في الفضاء watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
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وطن – نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورة جديدة مذهلة له من داخل وحدة المراقبة “كوبولا” على متن محطة الفضاء الدولية، يظهر فيه شكل كوكب الأرض.

سلطان النيادي وجولة جديدة في الفضاء

ونجح “النيادي” عبر مشاركته جزءا من يومياته في الفضاء، من خلال حسابه في موقع “تويتر“، في استقطاب اهتمام ملايين العرب حول العالم للاهتمام بهذا القطاع المهم.

وتساءل في تغريدة على حسابه في “تويتر” أرفقها بالصورة المذكورة: “هل يمكنكم تحديد موقعي من مكاني المفضل على محطة الفضاء الدولية (القبة)”.

وأضاف:” من هنا نراقب الأرض بشكل يومي”

ودأب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، منذ بدء رحلته إلى الفضاء في تقديم دروس تثقيفية حول هذا المجال بطريقة مبسطة وجذابة، عبر إلقاء ألغاز من الفضاء تارة أو التجول في محطة الفضاء الدولية وعرض مكوناتها، أو ممارسة الرياضة بها أو النظر من نوافذها للأرض تارة أخرى أو الحديث عن التجارب العلمية التي يجريها وأهميتها.

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أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

وكان سلطان النيادي قد وصل في الثالث من مارس/آذار الماضي رفقة فريق مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة “سبيس إكس دراغون إنديفور”، لخوض أطول مهمة في تاريخ العرب تمتد لستة أشهر.

وتعد المهمة، التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ.

وعقب وصوله أجرى فريق المهمة العديد من الأبحاث والتجارب العلمية التي تشارك فيها دولة الإمارات مع جميع وكالات ومراكز أبحاث الفضاء العالمية، ومنها ما يحمل بصمة إماراتية، لاسيما في مجال دراسة تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان والعمل على تلافي مخاطرها في المستقبل.

كوبولا “القبة”

وكوبولا المعروفة أيضاً باسم القبة هي وحدة رصد مركبة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تابعة لمحطة الفضاء الدولية (ISS).

وتستخدم نوافذها السبعة لإجراء التجارب والرسو ومراقبة الأرض.

تم إطلاقها على متن مهمة مكوك الفضاء إنديفور STS-130 في 8 فبراير 2010 ، وتم إرفاقها بوحدة Tranquility (العقدة 3) .

واكتمل تجميع محطة الفضاء الدولية بنسبة 85 بالمائة. يبلغ قطر النافذة المركزية للقبة 80 سم (31 بوصة ).

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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