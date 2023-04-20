بيكيه وكلارا شيا تركا شاكيرا تغادر إلى ميامي حتى يستمتعا سراً في هذه الدولة العربية!

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وطن- كشف برنامج Mamarazzis، عن أنّ جيرارد بيكيه وكلارا شيا في أبو ظبي يحتفلان بعيد ميلادها الرابع والعشرين، والذي يصادف اليوم.

خصوصية

وأضاف البرنامج نقلاً عن مصدر خاص، أنّ بيكيه وكلارا شيا، اختارا أبو ظبي لضمان الخصوصية، لأنه من “الصعب للغاية” على المصورين التقاط صورهم هناك.

وبالمثل، كشف فاسكيز وفا أنّ محامي شاكيرا وبيكيه التقَوا يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية الانفصال بين الاثنين، والتأكد من الموافقة عليها في ميامي.

سيسافر بيكيه إلى ميامي في نهاية هذا الشهر ليقضيَ عشرة أيام مع أطفاله، رغم أنّه من غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كان سيفعل ذلك مباشرة من أبو ظبي أم من برشلونة.

فصل جديد

وكان موقع “okdiario” الإسباني، قد كشف أنّ كلارا شيا مارتي وشاكيرا مبارك تواصلان نزاعهما الخاص في فصل جديد بعيدًا عن القتال من أجل حبّ لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

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وبحسب الموقع، فإنّ شاكيرا لا تستسلم وكان قرارها الأخير هو إرسال محاميها للبحث عن المفتاح الذي يسمح لها بالكشف عن مخالفة قانونية لاتفاق الطلاق الذي توصّلت إليه منذ أشهر مع بيكيه. والذي، بطريقةٍ ما سمح لكلارا شيا بالحصول على مزيد من الحرية عندما يتعلق الأمر بنشر علاقتها العاطفية مع أحد أكثر الرجال المطلوبين في إسبانيا.

ولفت الموقع إلى أنّ المنشور الذي نشرته شاكيرا في 2 أبريل كان بمنزلة وداع المغنية لبرشلونة الذي عاشت فيه لأكثر من عقد من الزمان، حيث كانت المغنية الكولومبية عاطفيةً في منشورٍ تُظهر فيه حبَّها لبرشلونة، التي تركتها لتجنّب رؤية بيكيه مع صديقته، كلارا شيا التي تلومها شاكيرا على أخذ والد أطفالها.

هدف آخر

وقال الموقع إنه ومع ذلك، بمجرد اكتمال انتقال عائلة مبارك، بما في ذلك والدا المغنية، أصبح لدى شاكيرا هدف آخر، تحتاج من أجله إلى أفضل عمل من محاميها.

وقال الموقع إنه تمّ وصول طفلَي الفنانة ميلان وساشا بالفعل في ميامي، وسيحصلان على زيارة من والدهما، جيرارد بيكيه، مرةً واحدة في الشهر، كما هو محدد في اتفاقية الطلاق.

منع كلارا شيا من السفر إلى الولايات المتحدة

وعلى الرغم من أنّ شاكيرا تعلم أنّ عليها أن تنسى بيكيه في حياتها الجديدة، فإنّها لا تريد حتى أن ترى كلارا شيا مارتي في مدينتها الجديدة التي تقيم فيها.

لذلك، في الاجتماع المقبل الذي سيُعقد بين محامي الطرفين، والذي كشفت عنه الصحفية لورينا فازكيز، ستتمّ مناقشة قضيةٍ سيحاول فيها “فريق” شاكيرا منع كلارا من السفر إلى الولايات المتحدة وعدم قدرتها على ذلك.