بعد دراسة استمرّت 10 سنوات.. خبيرة تكتشف سر السعادة التي يتغافل عنها الجميع

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وطن-ما الذي يجعلنا سعداء في الحياة؟ أمضت خبيرة في السعادة 10 سنوات لدراسة أسرار السعادة، التي يتغافل عنها الناس دائمًا.

في سعينا وراء السعادة، نسعى غالبًا للحصول على إجابات معقدة وحلول متطورة وتقنيات متقنة. ومع ذلك ، اكتشف أحد خبراء السعادة أن أهم شيء تجاهلناه طوال الوقت هو ببساطة حواسنا الخمس، بحسب تقرير نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

درست جريتشن روبين، المؤلفة والمدونة والمتحدثة، علم السعادة لمدة 10 سنوات لاستكشاف طرق لتقوية العلاقات وزيادة الطاقة. ومع ذلك، أدركت أنها تغاضت عن العلاقة الحيوية بين جسدها والعالم.

أثناء تأليف كتابها “الحياة في الحواس الخمس”، اكتشفت جريتشن روبن طرقًا مدهشة يمكن أن تساعدنا بها حواسنا على التركيز بشكل أعمق والعيش لفترة أطول، وإثارة السعادة.

ووفق ترجمة “وطن“، فإن السعادة هي تجربة ذاتية يمكن أن تختلف من شخص لآخر. بشكل عام، يمكن تعريف السعادة على أنها حالة من الرضا والرفاهية، وغالبًا ما ترتبط بالمشاعر الإيجابية مثل الفرح والسلام والحب والامتنان. يمكن أن نشعر بالسعادة بسبب عوامل مثل العلاقات الإيجابية والإنجازات الشخصية والتجارب الممتعة والتوقعات الإيجابية للمستقبل.

ومع ذلك، تتأثر السعادة أيضًا بعوامل داخلية مثل الشخصية والمرونة وكيفية تفسير أحداث الحياة والاستجابة لها. كما يمكن البحث عن السعادة كهدف للحياة، لكن السعادة ليست دائمًا ممكنة أو ضرورية في جميع مواقف الحياة.

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1. هل تحتاج إلى دفعة من الطاقة والفرح؟ استخدم حاسة الشم لديك.

الشم هو من أقوى الحواس. تساعدنا الروائح الجميلة على الشعور بمزيد من النشاط والبهجة.

من خلال أخذ نفسا عميقا من المناشف النظيفة أو خلاصات الخشب ، يمكننا نقل أنفسنا إلى اللحظة الحالية وفي نفس الوقت إلى ماضينا.

2. هل تشعر بالتوتر؟ استخدم حاسة اللمس الخاصة بك.

يمكن أن تساعدنا حاسة اللمس أيضًا على الشعور بالهدوء. يمكن للأدوات اللمسية مثل ألعاب البوب ​​والعجينة العلاجية أن توفر راحة كبيرة للأشخاص المعرضين للإجهاد. مجرد الإمساك بشيء ناعم ودافئ ، مثل رمي خفيف ، يمكن أن يوفر راحة كبيرة.

3. هل تشعر بأنك مشتت الذهن وغير منتج؟ استخدم حاسة السمع لديك.

يمكن أن تكون الضوضاء مصدر إلهاء كبير في حياتنا اليومية ، ويمكن أن يساعدنا حاسة السمع في القضاء عليها.باستخدام سماعات الرأس أو تسجيل رقم الهاتف الخاص بنا في National Do Not Call Registry ، يمكننا تقليل المكالمات غير المرغوب فيها والتخلص من ضوضاء الخلفية غير الضرورية.

4. هل تحتاج إلى شرارة إبداعية؟ استخدم حاسة البصر الخاصة بك.

يمكن أن يكون حاسة البصر لدينا أيضًا أداة قوية لتحفيز إبداعنا. من خلال البحث عن التفاصيل الصغيرة في محيطنا ، يمكننا أن نجد الجمال في أشياء لم نلاحظها من قبل. من خلال النظر عن كثب ، يمكننا أن نجد الإلهام في الألوان والقوام والأنماط التي ربما فاتناها من قبل.

على سبيل المثال ، عندما تحتاج إلى الإلهام ، حاول تحديد التفاصيل الصغيرة. أثناء المشي اليومي ، بدلاً من أن تضيع في التفكير ، امنح نفسك واجبات منزلية: ابحث عن لون معين أو أنواع معينة من الأشجار.

5. تريد أن تشعر بالقرب من الآخرين؟ استخدم حاسة التذوق لديك.

أخيرًا ، يمكن أن يكون حاسة التذوق لدينا وسيلة فعالة للتواصل مع الآخرين. على سبيل المثال ، من خلال تنظيم أمسية تذوق مع الأصدقاء ، لا يمكننا فقط التواصل الاجتماعي ولكن أيضًا مشاركة تجربة حسية فريدة.

من خلال تذوق أنواع مختلفة من التفاح والشوكولاتة ورقائق البطاطس ، يمكننا تقييم الأذواق الخمسة الأساسية والاستمتاع بالمحادثات الدافئة والحميمة.