الخميس, أبريل 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابعد دراسة استمرّت 10 سنوات.. خبيرة تكتشف سر السعادة التي يتغافل عنها...
حياتنا

بعد دراسة استمرّت 10 سنوات.. خبيرة تكتشف سر السعادة التي يتغافل عنها الجميع

"لسعادة هي تجربة ذاتية يمكن أن تختلف من شخص إلى آخر"

كتب معالي بن عمر
السعادة watanserb.com
السعادة
- Advertisement -

وطن-ما الذي يجعلنا سعداء في الحياة؟ أمضت خبيرة في السعادة 10 سنوات لدراسة أسرار السعادة، التي يتغافل عنها الناس دائمًا.

في سعينا وراء السعادة، نسعى غالبًا للحصول على إجابات معقدة وحلول متطورة وتقنيات متقنة. ومع ذلك ، اكتشف أحد خبراء السعادة أن أهم شيء تجاهلناه طوال الوقت هو ببساطة حواسنا الخمس، بحسب تقرير نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

درست جريتشن روبين، المؤلفة والمدونة والمتحدثة، علم السعادة لمدة 10 سنوات لاستكشاف طرق لتقوية العلاقات وزيادة الطاقة. ومع ذلك، أدركت أنها تغاضت عن العلاقة الحيوية بين جسدها والعالم.

أثناء تأليف كتابها “الحياة في الحواس الخمس”، اكتشفت جريتشن روبن طرقًا مدهشة يمكن أن تساعدنا بها حواسنا على التركيز بشكل أعمق والعيش لفترة أطول، وإثارة السعادة.

سر السعادة في الحواس الخمس
سر السعادة في الحواس الخمس

ووفق ترجمة “وطن“، فإن السعادة هي تجربة ذاتية يمكن أن تختلف من شخص لآخر. بشكل عام، يمكن تعريف السعادة على أنها حالة من الرضا والرفاهية، وغالبًا ما ترتبط بالمشاعر الإيجابية مثل الفرح والسلام والحب والامتنان. يمكن أن نشعر بالسعادة بسبب عوامل مثل العلاقات الإيجابية والإنجازات الشخصية والتجارب الممتعة والتوقعات الإيجابية للمستقبل.

ومع ذلك، تتأثر السعادة أيضًا بعوامل داخلية مثل الشخصية والمرونة وكيفية تفسير أحداث الحياة والاستجابة لها. كما يمكن البحث عن السعادة كهدف للحياة، لكن السعادة ليست دائمًا ممكنة أو ضرورية في جميع مواقف الحياة.

- Advertisement -

1. هل تحتاج إلى دفعة من الطاقة والفرح؟ استخدم حاسة الشم لديك.

الشم هو من أقوى الحواس. تساعدنا الروائح الجميلة على الشعور بمزيد من النشاط والبهجة.

من خلال أخذ نفسا عميقا من المناشف النظيفة أو خلاصات الخشب ، يمكننا نقل أنفسنا إلى اللحظة الحالية وفي نفس الوقت إلى ماضينا.

2. هل تشعر بالتوتر؟ استخدم حاسة اللمس الخاصة بك.

يمكن أن تساعدنا حاسة اللمس أيضًا على الشعور بالهدوء. يمكن للأدوات اللمسية مثل ألعاب البوب ​​والعجينة العلاجية أن توفر راحة كبيرة للأشخاص المعرضين للإجهاد. مجرد الإمساك بشيء ناعم ودافئ ، مثل رمي خفيف ، يمكن أن يوفر راحة كبيرة.

السعادة تجربة ذاتية
السعادة حالة عاطفية شخصية

3. هل تشعر بأنك مشتت الذهن وغير منتج؟ استخدم حاسة السمع لديك.

يمكن أن تكون الضوضاء مصدر إلهاء كبير في حياتنا اليومية ، ويمكن أن يساعدنا حاسة السمع في القضاء عليها.باستخدام سماعات الرأس أو تسجيل رقم الهاتف الخاص بنا في National Do Not Call Registry ، يمكننا تقليل المكالمات غير المرغوب فيها والتخلص من ضوضاء الخلفية غير الضرورية.

4. هل تحتاج إلى شرارة إبداعية؟ استخدم حاسة البصر الخاصة بك.

يمكن أن يكون حاسة البصر لدينا أيضًا أداة قوية لتحفيز إبداعنا. من خلال البحث عن التفاصيل الصغيرة في محيطنا ، يمكننا أن نجد الجمال في أشياء لم نلاحظها من قبل. من خلال النظر عن كثب ، يمكننا أن نجد الإلهام في الألوان والقوام والأنماط التي ربما فاتناها من قبل.

على سبيل المثال ، عندما تحتاج إلى الإلهام ، حاول تحديد التفاصيل الصغيرة. أثناء المشي اليومي ، بدلاً من أن تضيع في التفكير ، امنح نفسك واجبات منزلية: ابحث عن لون معين أو أنواع معينة من الأشجار.

5. تريد أن تشعر بالقرب من الآخرين؟ استخدم حاسة التذوق لديك.

أخيرًا ، يمكن أن يكون حاسة التذوق لدينا وسيلة فعالة للتواصل مع الآخرين. على سبيل المثال ، من خلال تنظيم أمسية تذوق مع الأصدقاء ، لا يمكننا فقط التواصل الاجتماعي ولكن أيضًا مشاركة تجربة حسية فريدة.

من خلال تذوق أنواع مختلفة من التفاح والشوكولاتة ورقائق البطاطس ، يمكننا تقييم الأذواق الخمسة الأساسية والاستمتاع بالمحادثات الدافئة والحميمة.

الشعور بالسعادة
الشعور بالسعادة
المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

4 طرق مضمونة لزيادة إنتاجية الموظف وسعادته

حياتنا

فيما يلي 4 سنوات نشعر فيها بسعادة أقل حسب الخبراء

حياتنا

ما تراه أولاً يكشف ما إذا كنت سعيدًا حقًا في حياتك

حياتنا

كيف يمكن أن تكون البلدان العربيّة سعيدةً مثل دول شمال أوروبا؟

حياتنا

ما هي العادة التي غالبًا ما تؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية (وكيفية التخلص منها)

حياتنا

لكي تكون سعيدًا.. إليك عدد ساعات الفراغ التي تحتاجها كل يوم

حياتنا

هل يمكن أن يقلل البرتقال من التوتر والقلق؟

حياتنا

دراسة تكشف عن روتين يومي يجعلك شخصًا سعيدًا

حياتنا

6 عادات تجعلك غير سعيد دون أن تدرك ذلك..

حياتنا

هذه هي طريقة عالم أعصاب أمريكي للاستيقاظ بنشاط والنوم بشكل أفضل في الليل

حياتنا

هذا هو العدد الدقيق للعناق الذي نحتاجه كل يوم لنكون أكثر سعادة في الحياة

حياتنا

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

5 أبراج فلكية ستكون غنية في 2023..هل أنت منهم؟

هبة عبوك عارية على غلاف مجلة في أول مقابلة لها منذ انفصالها عن حكيمي (شاهد)

5 عادات بسيطة للموظفين الذين تتم ترقيتهم في العمل

أزمة كبيرة بين جورجينا ورونالدو بسبب السعودية وأمر آخر!

بيكيه وكلارا شيا تركا شاكيرا تغادر إلى ميامي حتى يستمتعا سراً في هذه الدولة العربية!

أول فيديو يوثق لحظة تسليم الدعم السريع للجنود المصريين للصليب الأحمر (شاهد)

ابنة عمرو دياب تسير في الشارع بفستان شفاف في نهار رمضان!

وثيقة استخباراتية.. سانشيز نفذ أمر المغرب بعد 8 أيام فقط من طلب إقالة وزيرة الخارجية السابقة

إيلون ماسك يهدد بمقاضاة مايكروسوفت لهذا السبب!

فنانة مغربية تغني سراً في إسرائيل وهكذا دفعت الثمن!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC