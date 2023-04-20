ابنة عمرو دياب تسير في الشارع بفستان شفاف في نهار رمضان!

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وطن– أثارت كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، غضب المصريين بملابسها الشفافة في نهار رمضان.

انتم مسلمون!

ونشرت كنزي عمرو دياب صوراً من رحلتها إلى إحدى الجزر، وهي ترتدي كاش مايوه أزرق يكشف ما تحته من ملابس البحر.

View this post on Instagram A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)

كما ظهرت في جلسة تصوير أخرى بنفس المكان، وهي ترتدي فستاناً زهرياً عارياً من الأعلى.

View this post on Instagram A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)

هذه الصور أغضبت المصريين الذين ذكروها بأنها مسلمة، فكتب متابع: ” يابنتي احنا في رمضان وانتم مسلمين محدش قالك”.

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وعلق آخر: ” انتي مش مسلمة اكيد ومش بتصومي”.

سمعة الهضبة

واتهمتها متابعة بتشويه سمعة والدها قائلة: ” بوظتي سمعت الهضبة”.

وكتب ناشط: ” انتي لو عيزاهم يقيموا الحد على باباكي مش هتعلني كدا”.

وعقبت متابعة: ” مسلمين بالاسم دي فين ابوها

ذنوب على الفاضي لاجسم ولاجمال”.

حبيب كنزي

هذا وقد احتفلت كنزي بعيد ميلاد حبيبها، بظهور جريء لكليهما.

ونشرت كنزي عمرو دياب صورتين عبر خاصية القصص المصورة تجمعها بحبيبها لوك بيرسون، ظهرت في إحداها وهي ترتدي هوت شورت أبيض مع تيشرت أسود وتمسك بيده.

وعلّقت ابنة عمرو دياب على الصورة: “عيد ميلاد سعيد”.

وفي الصورة الأخرى، ارتدت كنزي بنطلون جينز مع توب أسود نصف بطن، وجاكيت جلد أسود.

وكانت الفتاة تحتضن حبيبها لوك، معقبة: “أحبك”.

وضع حميمي

ومؤخراً، نشرت كنزي فيديو وهي في وضع حميميّ مع حبيبها.

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

صورة عائلية

وظهر حبيب كنزي في عدة صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي إحدى المرات، شاركت كنزي مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء مع لوك، وكتبت بالإنجليزية: “صورة عائلية”.

ونشرت ابنة عمرو دياب أيضاً صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

كما قام حبيب كنزي بنشر صورهما التي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها، عبر حسابه على “انستجرام”.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقّع أن يُنهيَ دراسته الجامعية العام المقبل.