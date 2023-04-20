أول فيديو يوثق لحظة تسليم الدعم السريع للجنود المصريين للصليب الأحمر (شاهد)

وطن- حصلت قناة “الجزيرة مباشر” على مقطع فيديو يوثق لحظة استلام الصليب الأحمر الدولي لعدد من الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين لدى قوت الدعم السريع في السودان.

وأظهر الفيديو المنشور طابورا من السيارات التابعة للصليب الاحمر الدولي تصطف أمام احد القواعد الخاصة بالدعم السريع، في حين خرج الجنود المصريين وجرى توزيعهم على السيارات لنقلهم للمطار والعودة إلى بلادهم.

قال الجيش المصري اليوم الخميس إن ثلاث طائرات تقل جنودها وصلت إلى قاعدة جوية بالقاهرة قادمة من السودان في اليوم السابق ، مؤكدا بيانا سابقا للقوات المسلحة السودانية بشأن عودة الجنود إلى مصر.

وقال الجيش في بيان إن قوات مصرية أخرى لا تزال في السودان وصلت إلى سفارة مصر في الخرطوم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الإفراج عن 27 جنديا جديدا

وفي وقت سابق ، قالت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية ، التي تقاتل الجيش السوداني ، إنها سلمت 27 جنديًا مصريًا محتجزين لديها إلى الصليب الأحمر صباح الخميس.

177 جنديا مصريا وصلوا القاهرة

من جانبه، قال الجيش السوداني يوم الخميس إن 177 جنديا من القوات الجوية المصرية أعيدوا جوا إلى مصر بعد أن احتجزتهم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في بلدة مروي بشمال السودان.

وقال الجيش السوداني في بيان نقلته وكالة “رويترز” إنه تم إجلاء المصريين من بلدة دنقلا الشمالية عبر أربع طائرات عسكرية مصرية. وقال الجيش إن المصريين كانوا في السودان للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة.

استسلام الجنود المصريين لقوات الدعم السريع

بعد اندلاع اشتباكات في أنحاء السودان بين قوات الدعم السريع والجيش يوم السبت ، نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت إنه يظهر القوات المصرية التي “استسلمت” لها في بلدة مروي الشمالية ، في منتصف الطريق بين العاصمة السودانية الخرطوم والحدود مع مصر.

وأظهر الفيديو رجالا يرتدون زيا عسكريا وهم مقرفون على الأرض ويتحدثون إلى أعضاء قوات الدعم السريع ، الجماعة شبه العسكرية الرئيسية في السودان ، باللهجة المصرية العربية.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إن بلاده على اتصال منتظم مع قوات الدعم السريع لضمان سلامة الجنود المصريين.