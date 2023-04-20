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الهدهد

أول فيديو يوثق لحظة تسليم الدعم السريع للجنود المصريين للصليب الأحمر (شاهد)

تم تسليم 27 جنديا مصريا بعد تسليم 177 جنديا أمس

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تسليم الدعم السريع للجنود المصريين watanserb.com
تسليم الدعم السريع للجنود المصريين

وطن- حصلت قناة “الجزيرة مباشر” على مقطع فيديو يوثق لحظة استلام الصليب الأحمر الدولي لعدد من الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين لدى قوت الدعم السريع في السودان.

وأظهر الفيديو المنشور طابورا من السيارات التابعة للصليب الاحمر الدولي تصطف أمام احد القواعد الخاصة بالدعم السريع، في حين خرج الجنود المصريين وجرى توزيعهم على السيارات لنقلهم للمطار والعودة إلى بلادهم.

قال الجيش المصري اليوم الخميس إن ثلاث طائرات تقل جنودها وصلت إلى قاعدة جوية بالقاهرة قادمة من السودان في اليوم السابق ، مؤكدا بيانا سابقا للقوات المسلحة السودانية بشأن عودة الجنود إلى مصر.

وقال الجيش في بيان إن قوات مصرية أخرى لا تزال في السودان وصلت إلى سفارة مصر في الخرطوم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الدعم السريع يعلن عبر "العربية" تسليم كل الجنود المصريين للقاهرة
الدعم السريع يعلن عبر “العربية” تسليم كل الجنود المصريين للقاهرة

الإفراج عن 27 جنديا جديدا

وفي وقت سابق ، قالت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية ، التي تقاتل الجيش السوداني ، إنها سلمت 27 جنديًا مصريًا محتجزين لديها إلى الصليب الأحمر صباح الخميس.

177 جنديا مصريا وصلوا القاهرة

من جانبه، قال الجيش السوداني يوم الخميس إن 177 جنديا من القوات الجوية المصرية أعيدوا جوا إلى مصر بعد أن احتجزتهم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في بلدة مروي بشمال السودان.

وقال الجيش السوداني في بيان نقلته وكالة “رويترز” إنه تم إجلاء المصريين من بلدة دنقلا الشمالية عبر أربع طائرات عسكرية مصرية. وقال الجيش إن المصريين كانوا في السودان للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

استسلام الجنود المصريين لقوات الدعم السريع

بعد اندلاع اشتباكات في أنحاء السودان بين قوات الدعم السريع والجيش يوم السبت ، نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت إنه يظهر القوات المصرية التي “استسلمت” لها في بلدة مروي الشمالية ، في منتصف الطريق بين العاصمة السودانية الخرطوم والحدود مع مصر.

وأظهر الفيديو رجالا يرتدون زيا عسكريا وهم مقرفون على الأرض ويتحدثون إلى أعضاء قوات الدعم السريع ، الجماعة شبه العسكرية الرئيسية في السودان ، باللهجة المصرية العربية.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إن بلاده على اتصال منتظم مع قوات الدعم السريع لضمان سلامة الجنود المصريين.

المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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