هبة عبوك تلفق تهمة جديدة إلى أشرف حكيمي بعد وصول المفاوضات بينهما لطريق مسدود!

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وطن- أكدت صحيفة “lavanguardia” الإسبانية على أن أشرف حكيمي وهبة عبوك تزوجا وفقا لنظام الزواج المدني، لذلك عندما يوقعا الطلاق ، يجب عليهما توزيع الأصول المتراكمة خلال هذه السنوات بينهما.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن التوصل لاتفاق بيهما بعيد للغاية، مشيرة إلى أن هبة عبوك تدعي نصف الثروة المالية لأشرف حكيمي وهو رقم يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين يورو، فإن حكيمي مستعدة فقط لمنحها مليونين يورو فقط.

وبحسب الصحيفة، فإن أشرف حكيمي الذي تألق كثيرًا في ريال مدريد وضع ثروته بالفعل باسم والدته ، وهي حقيقة علمناها قبل أيام قليلة. ومع ذلك، هبة أبو بوك ليست على استعداد للخداع وتفكر في بدء عملية موازية تتهم بالاحتيال بسبب سوء إدارة المشروع المشترك والتهرب من الضرائب.

معًا منذ عام 2018 وبعلاقة مؤكدة في عام 2019 – كان عضوًا في فريق بوروسيا دورتموند الألماني – تزوجت الممثلة ولاعبة كرة القدم في حفل حميم في بداية عام 2020 ، قبل ستة أشهر من ولادة طفلهما الأول.

واليوم لديهما اثنان ، أمين ونعيم: بدأوا معهم حياة جديدة في فرنسا بعد توقيع باريس سان جيرمان لأفضل لاعب مغربي في التاريخ، على الرغم من أنهما كانا سعداء في ميلان أيضا إلا انه في غضون أسابيع قليلة، كل ما سيبقى هو الذاكرة .

لا مانع لدى أشرف حكيمي من منح هبة عبوك حضانة الأطفال

ووفقا للصحيفة أيضا، في الوقت الحالي ، لم يضع أشرف حكيمي جنح باريس سان جيرمان أي عائق أمام كون هبة عبوك هي صاحبة حضانة الأطفال ، كما أنه لم يكن بخيلًا من حيث النفقات الجارية، حيث يواصل دفع ثمن ممتلكات باريس التي كانت حتى وقت قريب منزل العائلة وكذلك المصاريف المصاحبة والمربيات اللواتي يساعدن الممثلة مع القصر.

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لن يكون كريما في توزيه الثروة

ومع ذلك ، فيما يتعلق بتوزيع الثروة، فهو لا ينوي أن يكون كريمًا، وعلى الرغم من أن الأصل العائلي لكليهما في المغرب العربي فإن كلاهما إسباني بالولادة ؛ ومع ذلك ، فإن عملية الطلاق تتم في باريس ، حيث يقع مقر إقامته الحالي.

طريق مسدود

وأكدت الصحيفة على أن مكاتب المحاماة المعنية قد بدأت في المفاوضات: فهو لا يريد التنازل عن أكثر من اثنين أو، على الأكثر ، ثلاثة ملايين يورو، وهي لا تنوي التخلي عن رقم يقارب العشرة، والآن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.