الأربعاء, أبريل 19, 2023
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حياتنا

بصور مثيرة وهو يقبّل بطنها .. نيمار يعلن حمل “خطيبته السابقة” منه (شاهد)

"اكتشفت خطيبة نيمار خيانته لها من خلال تواجده مع فتاة أثناء حفلة وقررت إنهاء الارتباط بينهما، حيث جمعت كل أغراضها وغادرت في الصباح الباكر"

كتب أنس السالم
عارضة الأزياء برونا بيانكاردي صديقة نيمار watanserb.com
عارضة الأزياء برونا بيانكاردي صديقة نيمار
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وطن – أعلن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه مواطنته برونا بيانكاردي (خطيبته السابقة التي انفصل عنها وعاد لها)، حامل .

وسيكون هذا الطفل هو الثاني للاعب نيمار، بعد Davi Lucca البالغ من العمر 11 عامًا وهو ابنه من علاقة سابقة.

ابن نيمار
ابن نيمار

نيمار يعلن حمل صديقته برونا بيانكاردي

واحتفل الثنائي بخبر الحمل، بصور رومانسية نشرها نيمار على حسابه في انستغرام،  لكنهما لم يكشفا عما إذا كان المولود القادم سيكون صبيًا أم فتاة.

وكتب نيمار وبيانكاردي: “لقد حلمنا بحياتك ، نخطط لوصولك ونعلم أنك هنا لتكمل حبنا ، وتجعل أيامنا أكثر سعادة”.

صديقة نيمار حامل
صديقة نيمار حامل
نيمار وصديقته
نيمار وصديقته
نيمار وصديقته الحامل
نيمار وصديقته الحامل

انفصال نيمار وبيانكاردي ثم العودة 

بدأ نيمار وبيانكاردي في المواعدة في عام 2021، وتم الكشف عن علاقتهما رسميًا في يناير من عام 2022.

لكن في وقت لاحق من العام (أغسطس من عام 2022) ، انفصلا بعد فترة وجيزة من إعلان خطوبتهما.

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وكتبت العارضة البرازيلية على ”إنستغرام“: ”لم نعد معا منذ فترة“.

كما ردت على إنستغرام حيث يتابعها حوالي 1،5 مليون على عدة شائعات حول علاقتها بالنجم نيمار وكتبت: ”كنت دائما منخرطة في الأمور الخاصة بي، لكن لأنهم دائما ما يدخلون في النميمة، فإني أرغب أن أوضح هنا أنني لم أقم بعلاقة منذ فترة“.

 

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وأضافت: ”لا تصدق كل ما يظهر هناك، أنا أحبه كثيرا وكذلك عائلته، من فضلك توقف عن إشراك اسمي شكرا لك“.

صديقة نيمار برونا بيانكاردي
صديقة نيمار برونا بيانكاردي

وفي حينه، وبحسب تقارير إعلامية، فقد اكتشفت خطيبة نيمار خيانته لها من خلال تواجده مع فتاة أثناء حفلة وقررت إنهاء الارتباط بينهما، حيث جمعت كل أغراضها وغادرت في الصباح الباكر.

عارضة الأزياء برونا بيانكاردي صديقة نيمار
عارضة الأزياء برونا بيانكاردي صديقة نيمار

 

المصدروطن - رصد انستغرام - مواقع اخبارية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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