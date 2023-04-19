بصور مثيرة وهو يقبّل بطنها .. نيمار يعلن حمل “خطيبته السابقة” منه (شاهد)

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وطن – أعلن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه مواطنته برونا بيانكاردي (خطيبته السابقة التي انفصل عنها وعاد لها)، حامل .

وسيكون هذا الطفل هو الثاني للاعب نيمار، بعد Davi Lucca البالغ من العمر 11 عامًا وهو ابنه من علاقة سابقة.

نيمار يعلن حمل صديقته برونا بيانكاردي

واحتفل الثنائي بخبر الحمل، بصور رومانسية نشرها نيمار على حسابه في انستغرام، لكنهما لم يكشفا عما إذا كان المولود القادم سيكون صبيًا أم فتاة.

وكتب نيمار وبيانكاردي: “لقد حلمنا بحياتك ، نخطط لوصولك ونعلم أنك هنا لتكمل حبنا ، وتجعل أيامنا أكثر سعادة”.

انفصال نيمار وبيانكاردي ثم العودة

بدأ نيمار وبيانكاردي في المواعدة في عام 2021، وتم الكشف عن علاقتهما رسميًا في يناير من عام 2022.

لكن في وقت لاحق من العام (أغسطس من عام 2022) ، انفصلا بعد فترة وجيزة من إعلان خطوبتهما.

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وكتبت العارضة البرازيلية على ”إنستغرام“: ”لم نعد معا منذ فترة“.

كما ردت على إنستغرام حيث يتابعها حوالي 1،5 مليون على عدة شائعات حول علاقتها بالنجم نيمار وكتبت: ”كنت دائما منخرطة في الأمور الخاصة بي، لكن لأنهم دائما ما يدخلون في النميمة، فإني أرغب أن أوضح هنا أنني لم أقم بعلاقة منذ فترة“.

View this post on Instagram A post shared by BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

وأضافت: ”لا تصدق كل ما يظهر هناك، أنا أحبه كثيرا وكذلك عائلته، من فضلك توقف عن إشراك اسمي شكرا لك“.

وفي حينه، وبحسب تقارير إعلامية، فقد اكتشفت خطيبة نيمار خيانته لها من خلال تواجده مع فتاة أثناء حفلة وقررت إنهاء الارتباط بينهما، حيث جمعت كل أغراضها وغادرت في الصباح الباكر.