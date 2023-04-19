الأربعاء, أبريل 19, 2023
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ندبة على رقبة بوتين تثير الريبة .. هل خضع لعلاج من سرطان الغدة الدرقية! (شاهد)

شوهدت الندبة عندما حضر بوتين قداسًا في منتصف الليل في عيد الفصح في موسكو.

كتب أنس السالم
ندبة على رقبة بوتين تثير تكهنات حول إصابته بسرطان الغدة الدرقية watanserb.com
ندبة على رقبة بوتين تثير تكهنات حول إصابته بسرطان الغدة الدرقية
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وطن – من جديد، رصدت ندبة على رقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يزيد من التكهنات بأن الزعيم الروسي قد خضع لعلاج من سرطان الغدة الدرقية.

ندبة على رقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وشوهدت الندبة عندما حضر بوتين قداسًا في منتصف الليل في عيد الفصح في موسكو.

يأتي ذلك بعد تسريب استخباراتي أمريكي محتمل زعم أن الزعمي الروسي يخضع لعلاج كيماوي من السرطان.

ويظهر في الصورة خط قطري بارز من اليسار إلى اليمين على رقبة بوتين، ما اثار نقاشاً عبر الشبكات الإجتماعي حول ما إذا كان هذا يمثل دليلاً على ادعاءات قدمت لوسائل الإعلام قبل عام واحد بأن بوتين يعاني من سرطان الغدة الدرقية.

ندبة على رقبة بوتين
بوتين يحمل شمعة خلال قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو (16 أبريل 2023) وشوهدت “ندبة” بارزة على رقبته

وكشف تحقيق أجرته وكالة مستقلة أن بوتين يرافقه باستمرار جراح من المستشفى السريري المركزي في موسكو – متخصص في سرطان الغدة الدرقية.

وصفت قناة تيليجرام الأوكرانية قناة “Unian” الندبة على أنها شكل الحرف “Z” – وهو رمز على غرار الصليب المعقوف تستخدمه قوات بوتين في حربها بأوكرانيا. وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

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لوحظت هذه الندبة منذ أكثر من عامين في ديسمبر 2020 عندما أشارت، وسائل الإعلام الروسية Sobesednik إلى علامة مميزة على رقبته.

بوتين خلال القداس في عيد الفصح

في ذلك الوقت، علق جراح التجميل أمجد اليوسف: “نظريًا ، بعد التنبيب [إدخال أنبوب لأغراض جراحية] يمكن أن تبقى هذه الندبة، لكن هذا من الناحية النظرية فقط”.

على الرغم من المزاعم، لا يوجد دليل على أن الرئيس الروسي قد خضع لعملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية والتي قد تنطوي على شق بطول بضع بوصات عبر مقدمة الرقبة.

وأشار اليوسف إلى أنه بدلاً من ذلك لم تكن ندبة بل علامة في جلده المترهل وهو أمر شائع لدى “كبار السن”.

المصدرديلي ميل - مايو كلينك - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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