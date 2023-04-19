ندبة على رقبة بوتين تثير الريبة .. هل خضع لعلاج من سرطان الغدة الدرقية! (شاهد)

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وطن – من جديد، رصدت ندبة على رقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يزيد من التكهنات بأن الزعيم الروسي قد خضع لعلاج من سرطان الغدة الدرقية.

ندبة على رقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وشوهدت الندبة عندما حضر بوتين قداسًا في منتصف الليل في عيد الفصح في موسكو.

يأتي ذلك بعد تسريب استخباراتي أمريكي محتمل زعم أن الزعمي الروسي يخضع لعلاج كيماوي من السرطان.

ويظهر في الصورة خط قطري بارز من اليسار إلى اليمين على رقبة بوتين، ما اثار نقاشاً عبر الشبكات الإجتماعي حول ما إذا كان هذا يمثل دليلاً على ادعاءات قدمت لوسائل الإعلام قبل عام واحد بأن بوتين يعاني من سرطان الغدة الدرقية.

وكشف تحقيق أجرته وكالة مستقلة أن بوتين يرافقه باستمرار جراح من المستشفى السريري المركزي في موسكو – متخصص في سرطان الغدة الدرقية.

وصفت قناة تيليجرام الأوكرانية قناة “Unian” الندبة على أنها شكل الحرف “Z” – وهو رمز على غرار الصليب المعقوف تستخدمه قوات بوتين في حربها بأوكرانيا. وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

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لوحظت هذه الندبة منذ أكثر من عامين في ديسمبر 2020 عندما أشارت، وسائل الإعلام الروسية Sobesednik إلى علامة مميزة على رقبته.

في ذلك الوقت، علق جراح التجميل أمجد اليوسف: “نظريًا ، بعد التنبيب [إدخال أنبوب لأغراض جراحية] يمكن أن تبقى هذه الندبة، لكن هذا من الناحية النظرية فقط”.

على الرغم من المزاعم، لا يوجد دليل على أن الرئيس الروسي قد خضع لعملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية والتي قد تنطوي على شق بطول بضع بوصات عبر مقدمة الرقبة.

وأشار اليوسف إلى أنه بدلاً من ذلك لم تكن ندبة بل علامة في جلده المترهل وهو أمر شائع لدى “كبار السن”.