الأربعاء, أبريل 19, 2023
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تقارير

للا سلمى في صورة مهينة وملابس غير لائقة مع ابنها مولاي الحسن تثير جدلاً واسعاً!

تم التأكيد بأن الصورة مركبة وغير حقيقة وتعود لإحدى المعجبات بالأمير مولاي الحسن

كتب سالم حنفي
للا سلمى ومولاي الحسن watanserb.com
طليقة ملك المغرب للا سلمى وابنها مولاي الحسن
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وطن – في إطار الحرب المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مواطني الجزائر والمغرب والتي تعكس العلاقات المتدهورة بين الدولتين، وفي إطار الإساءة المتعمدة لكل طرف ضد الآخر، تداول ناشطون جزائريون صورة زعموا أنها لـ للا سلمى، طليقة ملك المغرب محمد السادس مع ابنها ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

ونشر الناشط الجزائري محمد ناصر عبر حسابه على موقع التدوين المصغر صورة زعم أنها للأمير مولاي الحسن مع والدته سلمى بناني الشهيرة باسم “للا سلمى”.

ووفقا للصورة المزعومة التي أريد منها الإساءة، فقد ظهرت “للا سلمى” بجانب نجلها مرتدية زيا لا يليق بطليقة ملك ووالدة ولي عهد لمملكة كالمغرب.

وأظهرت الصورة المزعومة “للا سلمى” بنطال جينز ضيق وقصير وممزق من على الركبة كشف جسدها، وهو ما لا يتفق مع الاناقة التي عرفت بها وما زالت.

وكشف ناشطون حقيقة الصورة المزعومة، حيث أكدوا بأن الصورة المنشورة لا علاقة لها بـ “للا سلمى”، والدة ولي عهد المغرب الامير مولاي الحسن.

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وأكد الناشطون بأن الصورة تم تركيبها عبر برامج تعديل الصور، حيث نشروا الصورة الأصلية والتي تعود ربما لإحدى المعجبات بالامير مولاي الحسن، كانت قد التقطت صورة معه للذكرى.

يشار إلى أنه منذ زواجها من ملك المغرب محمد السادس عام 2002، خطفت الأميرة للا سلمى الأضواء في مختلف المحافل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في وقت ظلت فيه زوجات الملوك المغاربة عبر التاريخ مغيبات عن الأضواء.

ولهذا كان لغيابها الذي لفت انتباه الجميع، أيضا وقع داخل وخارج المغرب، كما أثار تساؤلات عديدة وترك الباب مفتوحاً أمام سيل من الشائعات لم تنته لحد الآن.

و ذهبت بعض الصحف الدولية، منها صحف إسبانية للحديث عن خبر طلاق الأميرة من الملك محمد السادس، لكن الخبر ظل دون تأكيد رسمي، لتظهر في بداية عام 2018 صورة للملك محمد السادس بعد إجرائه لعملية جراحية على مستوى القلب في باريس، وضمت الصورة كل أفراد الأسرة الملكية المكونة من أشقائه وأبنائه، باستثناء زوجته للا سلمى، الأمر الذي غذى الشائعات وأثار تساؤل المتابعين حول غياب الأميرة مجدداً.

ولاحقا تم تداول شائعات حول هروب “للا سلمى” برفقة ابنها الامير مولاي الحسن عام 2019 وسط شائعات بأنها قامت باختطافه، ليؤكد بيان المحامي باسم الملك وزوجته السابقة أن الشائعات بهروب الأميرة سلمى أو اختطاف ابنيهما التي يُروج له منذ يوليو/ تموز الجاري هي أخبار كاذبة.

واستخدم المحامي الخاص بالملك لقب الزوجة السابقة، ما مثل اعترافا رسميا لأول مرة بوقوع الطلاق بينها وبين محمد السادس.

أين للا سلمى؟

ومؤخرا، وتحديدا في مارس/آذار الفائت، نشر موقع “فانيتاتيس” الإسباني تقريراً عن اختفاء للا سلمى، طليقة العاهل المغربي محمد السادس، ووالدة أبنائه ولي العهد مولاي الحسن وللا خديجة.

وقال موقع “فانيتاتيس” الإسباني، إنه تكاد لا توجد صور لـ للا سلمى منذ طلاقها من ملك المغرب محمد السادس، موضحاً أنه بعد الانفصال، استغرق الأمر أكثر من عام لرؤية الملكة السابقة ووالدة الوريث مرة أخرى، في أبريل 2019، حيث كانت بعض الصور قد أظهرتها في عشاء مع ابنتها وبعض الأصدقاء في ساحة جامع الفنا في مراكش، وبعد تلك الصور شوهدت وهي تزور عابرة مستشفى أو تفتتح معرضاً في الرباط.

وخلص تقرير الموقع الإسباني إلى أنه ووفقاً لمعلومات من القصر الملكي، فإنّ للا سلمى تعيش في دار السلام مع ابنتها للا خديجة، حيث عاشت دائمًا منذ أن تزوجت من محمد السادس، وتتلقى زيارات منتظمة من أفراد آخرين من العائلة المالكة.

المصدرفانيتاتيس + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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