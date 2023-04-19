الأربعاء, أبريل 19, 2023
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فيما يلي 20 نوعًا من الأطعمة الفعالة حقًا لمحاربة الإمساك

"يمكن أن يصاحب الإمساك مخاط سائل يسمى الإسهال الكاذب"

كتب معالي بن عمر
أطعمة تحارب الإمساك watanserb.com
أطعمة تحارب الإمساك
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وطن-يسمى الإمساك إمساكًا عندما تُصبح حركة الأمعاء بطيئة إلى درجة أن الذهاب إلى الحمام يكون أقل من ثلاث مرات في الأسبوع. لكن، إن اتباع نظام غذائي بسيط غني بالألياف يمكن أن يصبح مفيدًا في بعض الأحيان.

وفيما يلي استعرضت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية 20 نوعًا من الأطعمة التي تعتبر فعالة حقًا ضد الإمساك.

1. ما هو الإمساك؟

يُحَدّدُ الإمساك على أنه الشعور بصعوبة عند إخراج البراز، حيث تكون حركات الأمعاء بطيئة، ناهيك بأن عملية الدخول إلى الحمام لإخراج سموم الجسم تكون أقل من ثلاث مرات في الأسبوع. ومع ذلك، هذه ليست قاعدة مطلقة؛ إذ إن بعض الناس يذهبون إلى الحمام مرتين في الأسبوع فقط ويشعرون بصحة جيدة. لذا، فإن الإمساك وصعوبة إخراج البراز تصاحبها أعراض أخرى مثل الشعور بالثقل، وتشنجات في المعدة، وألم أثناء التغوط، وانتفاخ.

مشاكل الإمساك
مشاكل الإمساك

بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يكون البراز صلبًا جدًا وجافًا ويصعب جدًا إخراجه عبر الشرج. كما يمكن أن يصاحب الإمساك مخاط سائل يسمى الإسهال الكاذب.

وفقًا للبيانات الأوروربية، يؤثر الإمساك المزمن على ما بين 3 إلى 5٪ من السكان البالغين، أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة به خمس مرات.

2. ما الذي يسبب الإمساك؟

وفق ترجمة “وطن“، للإمساك عدة أسباب منها النظام الغذائي. كما يجب أن تعلم أن الجفاف يمكن أن يسبب الإمساك لأن الجسم يفضل إبقاء الماء في الدم عن طريق امتصاص الماء الزائد في البراز. وهذا الأخير، الذي يحتوي على كمية أقل من المياه، يكون أكثر صعوبة عند إخراجه.

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يمكن أن يسبب النظام الغذائي منخفض الألياف أيضًا الإمساك. وفي الواقع، تساعد الألياف على الاحتفاظ بكمية الماء في البراز وزيادة حجمها، ما يسهل إخراجها. علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب بعض الأدوية الإمساك.

يسبب النظام الغذائي منخفض الألياف الإمساك
يسبب النظام الغذائي منخفض الألياف الإمساك

3. ما هي الأطعمة الفعالة حقًا ضد الإمساك؟

لعلاج الإمساك بشكل فعال، لا شيء أفضل من اتباع نظام غذائي غني بالألياف. تساعد هذه الملينات الطبيعية  الجهاز الهضمي. الفاكهة والخضروات والحبوب هي المنتجات التي تحتوي على أكثر قدر ممكن من الألياف.

ولتبني نظام غذائي غني بالألياف، ينبغي تبني عادات جديدة. ثم من الضروري تناول الخضار والفواكه، خمس حصص في اليوم. فضلاً عن ذلك، يمكنك تناولها أثناء الوجبات وعندما تشعر بالجوع قليلاً بين وجبتين، يمكنك تناول فاكهة أو خضروات نيئة.

استهلك أيضًا المزيد من المنتجات التي تحتوي على الحبوب الكاملة والبقول (الفاصوليا والحمص والعدس، إلخ.)

الفواكه المجففة مثل البرقوق أو الفواكه الزيتية مثل الجوز والبندق فعالة أيضًا. زد كمية الألياف التي تتناولها شيئًا فشيئًا على مدى عدة أسابيع، وستكون النتائج مضمونة!

أطعمة غنية بالألياف
أطعمة غنية بالألياف
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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