فتاة تصلي مع الرجال بحضور الملك محمد السادس خلال إحيائه ليلة القدر تثير الجدل (شاهد)

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وطن – أثارت صورة لفتاة وهي تصلي بين الرجال خلال إحياء الملك المغربي محمد السادس لليلة القدر حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن“، فقد ظهرت الفتاة مرتدية حجابها بالكامل وهي تصلي مع الرجال بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، خلال إحياء الملك محمد السادس ليلة القدر.

شيخنااااا أفتنا فهذه المسألة أكبر من إدراكنا!!! #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/5a1kFNSGsN — 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿‏ ‏ (@AhmadDaoud14) April 18, 2023

واتضح أن الصورة تعود للطفلة هاجر المرابط البالغة من العمر 11 سنة، وتم التقاطها وهي تصلي بجانب والدها بعد أن تسلمت من الملك خلال الحفل الديني، جائزة محمد السادس لحفظ القرآن.

مصطفى بنحمزة يوضح جواز صلاة الفتاة مع الرجال من عدمها

من جانبه، استطلع موقع “آشكاين” المغربي المحلي رأي رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة وجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، مصطفى بنحمزة، حول صحة جواز صلاة الفتاة مع الرجال.

وأكد “بنحمزة” في تصريحات للموقع على أن صلاة الصبي (ذكر أم أنثى) مع الجماعة ”جائزة”، إلا أنه بالنسبة للطفلة إذا كانت بالغة فوجب من الناحية الشرعية أن تصلي مع النساء.

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الرسول صلى وبجانبه صبيان وصبيات

وقال “بنحمزة”، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وبجانبه صبيان وصبيات، مشددا على أن أول صلاة جماعة في الاسلام، شهدت حضور الصحابي علي ابن طالب وهو طفلا.

ولفت رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة وجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، أن هناك من يقول بجواز إمامة الطفل للصلاة، لكن فقط في النوافل وليس الفرائض، مؤكدا أن الغرض من ذلك كله، هو أن يتعلم الصبي العبادة والمواظبة عليها، وفق قوله.

محمد السادس يحيي ليلة القدر برفقة ولي العهد مولاي الحسن

وكان الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي اسماعيل، قد ترأس مساء الاثنين بمسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة.

وبعد صلاتي العشاء والتراويح، رتلت القارئة الطفلة هاجر المرابط (11 سنة من مدينة تطوان)، الفائزة بالمرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، ثم قامت بالسلام على الملك وتسلمت الجائزة منه.