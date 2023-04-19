الأربعاء, أبريل 19, 2023
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فتاة تصلي مع الرجال بحضور الملك محمد السادس خلال إحيائه ليلة القدر تثير الجدل (شاهد)

الصورة تعود للفتاة هاجر المرابط وهي تصلي بجانب والدها بعد أن تسلمت من الملك خلال الحفل الديني، جائزة محمد السادس لحفظ القرآن

كتب سالم حنفي
فتاة تصلي مع الرجال المغرب watanserb.com
الفتاة هاجر المرابط تصلي مع الرجال في مسجد الحسن الثاني في المغرب
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وطن – أثارت صورة لفتاة وهي تصلي بين الرجال خلال إحياء الملك المغربي محمد السادس لليلة القدر حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن“، فقد ظهرت الفتاة مرتدية حجابها بالكامل وهي تصلي مع الرجال بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، خلال إحياء الملك محمد السادس ليلة القدر.

واتضح أن الصورة تعود للطفلة هاجر المرابط البالغة من العمر 11 سنة، وتم التقاطها وهي تصلي بجانب والدها بعد أن تسلمت من الملك خلال الحفل الديني، جائزة محمد السادس لحفظ القرآن.

مصطفى بنحمزة يوضح جواز صلاة الفتاة مع الرجال من عدمها

من جانبه، استطلع موقع “آشكاين” المغربي المحلي رأي رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة وجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، مصطفى بنحمزة، حول صحة جواز صلاة الفتاة مع الرجال.

وأكد “بنحمزة” في تصريحات للموقع على أن صلاة الصبي (ذكر أم أنثى) مع الجماعة ”جائزة”، إلا أنه بالنسبة للطفلة إذا كانت بالغة فوجب من الناحية الشرعية أن تصلي مع النساء.

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الرسول صلى وبجانبه صبيان وصبيات

وقال “بنحمزة”، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وبجانبه صبيان وصبيات، مشددا على أن أول صلاة جماعة في الاسلام، شهدت حضور الصحابي علي ابن طالب وهو طفلا.

ولفت رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة وجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، أن هناك من يقول بجواز إمامة الطفل للصلاة، لكن فقط في النوافل وليس الفرائض، مؤكدا أن الغرض من ذلك كله، هو أن يتعلم الصبي العبادة والمواظبة عليها، وفق قوله.

محمد السادس يحيي ليلة القدر برفقة ولي العهد مولاي الحسن

وكان الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي اسماعيل، قد ترأس مساء الاثنين بمسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة.

وبعد صلاتي العشاء والتراويح، رتلت القارئة الطفلة هاجر المرابط (11 سنة من مدينة تطوان)، الفائزة بالمرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، ثم قامت بالسلام على الملك وتسلمت الجائزة منه.

المصدرآشكاين + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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