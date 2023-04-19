عرض تحول لكارثة ورعب.. أسدان هربا من القفص وطاردا الجمهور (فيديو)

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وطن- هرب أسدان من داخل قفصهما أثناء عرض سيرك في الصين، مما أثار حالة من الهلع والرعب بين زوار السيرك الذين فوجئوا بتوجه الأسدين الفارين نحوهم، ما جعلهم يفرون بشكل جماعي خوفاً من الموت التهاماً.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الحادث وقع في مدينة لويانغ بمقاطعة هينان –جنوب الصين- يوم السبت.

وكانت الأسود تتجول حول أطراف القفص وتقدم عرضاً أمام الجمهور، وتمرد الأسدان على مروضيهما داخل القفص ورفضا استكمال العرض.

وبدآ بإيقاع أدوات العرض المخصصة للقفز، ثم خرجا بشكل مفاجئ من داخل القفص إلى الجهة الأخرى المفتوحة من السيرك ثم إلى الشارع.

وأظهرت لقطات فيديو الأسود فجأة وهي تتحرر من السياج الحديدي الذي يفصل المسرح عن الجمهور خلال عرض في لويانغ بمقاطعة هينان في الصين يوم السبت.

وأضاف المصدر في التقرير الذي كتبه “جيمس كاليري” أن المتفرجين شوهدوا وهم مذعورين ويتدافعون لحماية أطفالهم ومغادرة قاعة الحدث بينما كان أحد الأسود يشق طريقه إلى أحد الشوارع المحيطة.

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ثم يظهر أحد الأسود وهو يتجول في موقف السيارات عندما يخرج الزوار من المكان.

وأكدت السلطات أن الحيوان الذي هرب من منطقة العرض تم القبض عليه بسرعة ولم يصب أحد بأذى.

وأكدت إدارة الدعاية في لوياند أن أحدهم قد هرب وتم القبض عليه في غضون 15 دقيقة.

وأصدرت دائرة الدعاية في لويانغ بيانًا في وقت لاحق من اليوم ، جاء فيه أنه خلال الأداء التجريبي “لسيرك القمة العالمي الدولي” في حوالي الساعة 10:45 صباحًا ، هرب أسدان بطريق الخطأ من القفص.

وقالت إنه “لحسن الحظ أسر الحراس الحيوان في حوالي 15 دقيقة ولم يصب أحد”.

وصدرت أوامر للسيرك بوقف مهرجان السيرك وتلافي أي مشاكل ، ولا تزال التحقيقات في الحادث جارية.

وفقًا لصحيفة “aboluowang” الصينية فإن الحادث وقع في منطقة “Luolong Government Affairs” ، في حوالي الساعة 10:45 صباحًا من يوم 15 نيسان ابريل ، أثناء اختبار “جولة محطة سيرك لويانغ الدولية للقمة العالمية” ، ونفد الأسدان بطريق الخطأ من القفص.

وفقًا للجمهور في المشهد ، كان السيرك يؤدي عرضًا للدخول في إطارات والخروج منها في ذلك الوقت، وتم نصب أسوار حديدية على ارتفاع حوالي شخصين في موقع الأداء للفصل بين الجمهور.

ومع ذلك، نظرًا لأن مدرب الحيوانات لم يغلق باب موقع الأداء ، فقد خرج أسدان فجأة من الفجوة في السياج في منتصف العرض.