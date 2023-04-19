ضحى تدخل في نوبة هلع وبكاء بسبب مكس.. ما فعله لا يُصدق (فيديو)

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وطن- دخلت صانعة المحتوى التونسية “ضحى العريبي” في نوبة من الهلع والبكاء بسبب عدم تحملها لأحد المقالب، التي أعده لها زوجها التيك توكر الأردني محمد المقابلة المعروف عبر السوشيال ميديا بـ”مكس”.

انهيار ضحى خلال أحد المقالب أمام مكس

وشاركت ضحى، رفقة زوجها مكس، في برنامج مقالب عبر إحدى منصات السويشال ميديا، حيث اتفق “مكس” مع مقدم ومقدمة البرنامج على استفزازه بشكل كبير من خلال الطلب منه والإصرار عليه لإعداد وتحضير طبق طعام ووصفة حلويات.

وتظاهر “مكس” برفضه إعداد الوصفة باعتبار أن ذلك عمل مخصص للنساء وليس للرجال.

لتطالبه زوجته بتجاوز العادات والتقاليد حيال ذلك، والمشاركة فعلًا أمام الكاميرات بإعداد الوصفات.

وفيما رفض “مكس” إعداد الوصفة، أصرت عليه زوجته بأن يقوم بذلك باعتباره أمرًا جديدًا ولا يسبب الكراهية لدى الأردنيين الرافضين لقيام الرجل بتحضير الطعام.

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لكن “مكس” أصر على موقفه وبدت عليه علامات الغضب، رافضًا طلب زوجته ومقدم البرنامج.

View this post on Instagram A post shared by ضحى العريبي | Douha Laribi (@_douhalaribi__)

وشككت “ضحى” بوجود مقلب، بعد إصرار ورفض “مكس” على إعداد الوصفة، الذي قام بالصراخ عليها في محاولة لإثبات أن الأمر جاد وليس مزاحًا أو “مقلب”.

مكس يحتضن ضحى

وفي الوقت الذي عبرت فيه “ضحى” مرة أخرى عن شكوكها بوجود مقلب، بدت علامات غضب كبيرة على “مكس” الذي طلب منها مغادرة الاستديو.

ليقوم بعد ذلك بتحطيم أواني الطبخ، معبرًا بذلك عن غضبه الشديد، طالبًا من القائمين على البرنامج “إزالة” الميكروفون عنه ليستطيع مغادرة المكان.

View this post on Instagram A post shared by ضحى العريبي | Douha Laribi (@_douhalaribi__)

بعد ذلك حاولت “ضحى” تهدئة زوجها باعتبار أن الأمر لا يستحق كل ذلك الغضب، ليقوم بدفعها والطلب منها الابتعاد عنه.

فيما قام كذلك بدفع مقدم البرنامج والطلب منه المغادرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار “ضحى” التي انهمرت بالبكاء.

View this post on Instagram A post shared by ضحى العريبي | Douha Laribi (@_douhalaribi__)

وعقب كشف حقيقة الملقب توجه “مكس” إلى زوجته “ضحى” محاولًا إقناعها بأن الأمر كان مجرد ملقب، طالبًا منها التوقف عن البكاء.

وقام باحتضانها بسبب بكائها الشديد، فيما بدت عليها علامات الصدمة، حيال ما جرى.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع الفيديو، معبرين عن تضامنهم مع ضحى، التي تأثرت بشكل كبير.

View this post on Instagram A post shared by ضحى العريبي | Douha Laribi (@_douhalaribi__)

ويشار أن مكس وضحى هما زوجان، تونسية وأردني، يشاركان يومياتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

قناتهما على اليوتيوب تحتوي على فيديوهات ترفيهية وثقافية وعائلية تعرض جانبا من حياتهما وتفاعلهما مع متابعيهما.