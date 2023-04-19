الأربعاء, أبريل 19, 2023
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رياضة

رونالدو يُحاول إقناعه.. النصر السعودي يُغري زيدان بعرض خيالي

المدرب زيدان سيكون أغلى مدرب في العالم في حال موافقته على عرض النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو يحاول إقناع زيدان بتدريب النصر السعودي watanserb.com
النصر السعودي يغري زيدان بعرض خيالي
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإقناع مدربه الفرنسي السابق زين الدين زيدان لتدريب فريق النصر السعودي مع بداية الموسم المقبل، بعد عرض مغريّ تقدم به النادي للتعاقد معه.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الدون رونالدو قائد فريق النصر السعودي (العالمي)، تدخل من أجل محاولة إقناع المدرب الفرنسي زيدان بقبول عرض تدريب الفريق السعودي.

رونالدو وإقناع زيدان

وأردفت الصحيفة، ” النصر السعودي عرض على زيدان عقداً لمدة موسمين كاملين لتدريب الفريق مع بداية الموسم المقبل، في حين سيكمل المدرب الحالي دينكو إيليتشيش قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي”.

وخاض زيدان تجربة ناجحة مع فريق ريال مدريد على مستوى البطولات المحلية والقارية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات. ومرتين بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وغيرها.

زيدان لم يرد على عرض النصر السعودي

وبينت الصحيفة الإسبانية، بأن المدرب زيدان لم يرد بعد على العرض المقدم له من قبل إدارة نادي النصر السعودي لتدرب الفريق الموسم المقبل، حيث أنه لا يزال يدرس الأمر.

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رونالدو وزيدان
رونالدو وزيدان

كما وأضافت، ” زيدان في حال موافقته على عرض تدريب النصر السعودي، سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 60 مليون يورو. أي سيتقاضى 120 مليون يورو خلال موسمين فقط”.

وبالتالي سيكون زيدان في حال قبوله بتدريب النصر السعودي، أغلى راتب مدرب في عالم الكرة المستديرة في أنحاء العالم، ليتجاوز الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يتقاضى راتب 55 مليون يورو في الموسم الواحد.

كما واستكملت، ” رونالدو يلعب دوراً في اختيار مدرب النصر القادم، وإدارة النادي تستمع له من أجل تحقيق ذلك”.

إقالة جارسيا

وأعلن نادي النصر السعودي عن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد سقوطه في فخ التعادل. أمام الفيحاء في منافسات الدوري السعودي، قبل أن يخسر مجدداً أمام الهلال بهدفين دون رد، الأربعاء.

النصر السعودي
النصر السعودي

وقال نادي النصر في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” قررت إدارة النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر. ومتمنين له التوفيق”.

يشار بأن فريق النصر يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ماركا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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