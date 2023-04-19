رونالدو يُحاول إقناعه.. النصر السعودي يُغري زيدان بعرض خيالي

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإقناع مدربه الفرنسي السابق زين الدين زيدان لتدريب فريق النصر السعودي مع بداية الموسم المقبل، بعد عرض مغريّ تقدم به النادي للتعاقد معه.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الدون رونالدو قائد فريق النصر السعودي (العالمي)، تدخل من أجل محاولة إقناع المدرب الفرنسي زيدان بقبول عرض تدريب الفريق السعودي.

رونالدو وإقناع زيدان

وأردفت الصحيفة، ” النصر السعودي عرض على زيدان عقداً لمدة موسمين كاملين لتدريب الفريق مع بداية الموسم المقبل، في حين سيكمل المدرب الحالي دينكو إيليتشيش قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي”.

الـ Marca | النصر السعودي يوجه انظاره نحو زيدان كمدرب جديد للفريق فقد ابدت ادارة النادي استعدادها لتقديم عقد لـ زيزو يمتد لـ عامين مقابل 60 مليون سنويًا .." pic.twitter.com/hjg7mSYPYo — أحمد الجدعاني 23K (@khwteralgdanne) April 17, 2023

وخاض زيدان تجربة ناجحة مع فريق ريال مدريد على مستوى البطولات المحلية والقارية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات. ومرتين بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وغيرها.

زيدان لم يرد على عرض النصر السعودي

وبينت الصحيفة الإسبانية، بأن المدرب زيدان لم يرد بعد على العرض المقدم له من قبل إدارة نادي النصر السعودي لتدرب الفريق الموسم المقبل، حيث أنه لا يزال يدرس الأمر.

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كما وأضافت، ” زيدان في حال موافقته على عرض تدريب النصر السعودي، سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 60 مليون يورو. أي سيتقاضى 120 مليون يورو خلال موسمين فقط”.

صحيفة ماركا 📰 النصر السعودي يجهز 120 مليون يورو للتعاقد مع زين الدين زيدان خلفًا لمدربه الفرنسي السابق رودي جارسيا 🤯 pic.twitter.com/Gj7nMdlbni — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) April 17, 2023

وبالتالي سيكون زيدان في حال قبوله بتدريب النصر السعودي، أغلى راتب مدرب في عالم الكرة المستديرة في أنحاء العالم، ليتجاوز الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يتقاضى راتب 55 مليون يورو في الموسم الواحد.

كما واستكملت، ” رونالدو يلعب دوراً في اختيار مدرب النصر القادم، وإدارة النادي تستمع له من أجل تحقيق ذلك”.

إقالة جارسيا

وأعلن نادي النصر السعودي عن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد سقوطه في فخ التعادل. أمام الفيحاء في منافسات الدوري السعودي، قبل أن يخسر مجدداً أمام الهلال بهدفين دون رد، الأربعاء.

وقال نادي النصر في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” قررت إدارة النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر. ومتمنين له التوفيق”.

يشار بأن فريق النصر يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.