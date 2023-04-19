الأربعاء, أبريل 19, 2023
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تفاصيل مشروع أكبر حديقة مائية في عُمان وحديقة حيوانات بصلالة وموعد الانتهاء

السياحة في سلطنة عمان من أكثر القطاعات نموّاً من حيث الإقبال الداخلي عليها وأيضاً على مستوى تحوّل البلاد لوجهة جذب إقليمية كبيرة

كتب فهمي الورغمي
تشييد أكبر حديقة مائية في سلطنة عُمان watanserb.com
تشييد أكبر حديقة مائية في سلطنة عُمان
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وطن- أعلن رجل الأعمال العماني، مصعب الهنائي، بداية الأشغال لإنشاء أكبر حديقة مائية في سلطنة عمان، بالإضافة للبَدء في العمل على حديقة حيوانات مصغّرة في ولاية صلالة.

البَدء في تشييد أكبر حديقة مائية في سلطنة عُمان

وشارك رجل الأعمال العماني مصعب الهنائي، الإعلان عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: “بسم الله وعلى بركة الله،حبًا للوطن و عشقًا لترابه، و رفدًا للقطاع السياحي في السلطنة، وإسهاما في دفع عجلةالتنمية، فقد شرعنا في إنشاء أكبر حديقة مائية على مستوى السلطنة“.

وتابع: “بالإضافة إلى حديقةحيوانات مصغرة في ولاية صلالة ،وبكل تأكيد سيكون إضافة قيمة لـ خريف صلالة”.

ومن المنتظر أن يشملَ المشروع الترفيهي الكبير من حيث المساحة، إعدادَ حديقة مائية وحديقة حيوانات، ومدينة ألعاب ومطعماً ومرفقاتٍ للخدمات في ولاية صلالة.

هذا وقوبلت مبادرة رجل الأعمال العماني بترحيبٍ كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث رأى فيها كثيرون فرصة تنموية هامة للسلطنة عموماً ولولاية صلالة بشكل خاص.

 

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ويشار إلى أنّ ولاية صلالة هي إحدى ولايات سلطنة عُمان وتقع في جنوب شرق السلطنة على ساحل البحر العربي.

تتميز الولاية بجوّها المعتدل طوال العام، وتضمّ العديد من المواقع السياحية الجميلة مثل شواطئ البحر العربي وجبال الدخلية والأودية الخضراء.

كما تشتهر صلالة بزراعة الفواكه والخضراوات، وتعتبر مركزاً لإنتاج البخور والعطور التقليدية في السلطنة.

ومن الجدير بالملاحظة، أنّ المشروع الذي أعلن عنه رجل الأعمال الدكتور مصعب الهنائي، سيكون رافداً من روافد التنمية المحلية وجاذباً للسياحة الداخلية والأجنبية.

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السياحة في سلطنة عُمان

تتميز سلطنة عُمان بالعديد من المواقع السياحية والترفيهية التي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه المواقع:

1- ولاية مسقط: تشتمل على العديد من المواقع السياحية مثل: مسجد السلطان قابوس، وقصر العلم وقلعة مرمرة، وسوق مطرح الشعبي والمتحف الوطني لعُمان.

2- وادي شابّ: يعتبر من أهم المواقع السياحية في سلطنة عُمان، حيث يضم العديد من الأودية الخضراء والشلالات الجميلة.

3- شواطئ مسندم: تضم العديد من الشواطئ الرملية الجميلة مثل شاطئ بركاء وشاطئ السيف.

4- جبل الأخضر: يعتبر من أعلى الجبال في سلطنة عُمان، ويتميز بمناظر طبيعية خلابة ويعتبر مكاناً رائعاً لرياضة المشي والتسلق.

5- ولاية صلالة: تشتهر بجوّها المعتدل طوال العام، وتضمّ العديد من المواقع الجميلة مثل شواطئ البحر العربي وجبال الدخلية والأودية الخضراء.

ولاية صلالة تشتهر بجوها المعتدل طوال العام وتضم العديد من المواقع الجميلة مثل شواطئ البحر العربي وجبال الدخلية والأودية الخضراء
ولاية صلالة تشتهر بجوّها المعتدل طوال العام وتضمّ العديد من المواقع الجميلة مثل شواطئ البحر العربي وجبال الدخلية والأودية الخضراء

6- ولاية الظاهرة: تضمّ العديد من الشواطئ الجميلة مثل شاطئ القرم، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية مثل قلعة الحصن.

ولاية الظاهرة تضم العديد من الشواطئ الجميلة مثل شاطئ القرم وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية مثل قلعة الحصن
ولاية الظاهرة تضم العديد من الشواطئ الجميلة مثل شاطئ القرم وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية مثل قلعة الحصن

7- وادي بني خالد: يعدّ واحداً من أشهر الأودية في سلطنة عُمان، ويتميز بمناظره الطبيعية الخلابة والشلالات الجميلة.

8- محمية الحياة البرية العربية: تعدّ من أشهر المحميات الطبيعية في السلطنة، وتضمّ العديد من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.

9- جزر مصيرة هي مجموعة من الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من سلطنة عُمان في المحيط الهندي.

تتكون المجموعة من تسع جزر رئيسية وعدد من الجزر الصغيرة، وهي محميّة طبيعية تحتوي على تنوع كبير في الحياة البحرية والطيور.

تعدّ جزر مصيرة وجهةً سياحية مشهورة في سلطنة عُمان، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالشواطئ الرملية الجميلة والغوص في المياه الصافية لاستكشاف الحياة البحرية الغنية.

كما يمكن القيام برحلات بحرية لزيارة الجزر الصغيرة والاستمتاع بالمناظر الخلابة للجزر.

تحتوي جزر مصيرة على العديد من المعالم السياحية الجميلة، مثل قرية شناص ومدينة مصيرة القديمة وقلعة مصيرة العريقة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

كما تضمّ المجموعة محمية طبيعية تحتوي على العديد من الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور، مثل سلحفاة البحر الخضراء والنسر البحري والطيور المائية المهاجرة.

تعدّ جزر مصيرة مكاناً رائعاً لقضاء عطلة ممتعة واستكشاف الثقافة والتراث البحري لسلطنة عُمان.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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