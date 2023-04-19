تفاصيل مشروع أكبر حديقة مائية في عُمان وحديقة حيوانات بصلالة وموعد الانتهاء

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وطن- أعلن رجل الأعمال العماني، مصعب الهنائي، بداية الأشغال لإنشاء أكبر حديقة مائية في سلطنة عمان، بالإضافة للبَدء في العمل على حديقة حيوانات مصغّرة في ولاية صلالة.

البَدء في تشييد أكبر حديقة مائية في سلطنة عُمان

وشارك رجل الأعمال العماني مصعب الهنائي، الإعلان عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: “بسم الله وعلى بركة الله،حبًا للوطن و عشقًا لترابه، و رفدًا للقطاع السياحي في السلطنة، وإسهاما في دفع عجلةالتنمية، فقد شرعنا في إنشاء أكبر حديقة مائية على مستوى السلطنة“.

وتابع: “بالإضافة إلى حديقةحيوانات مصغرة في ولاية صلالة ،وبكل تأكيد سيكون إضافة قيمة لـ خريف صلالة”.

بسم الله وعلى بركة الله،حبًا للوطن و عشقًا لترابه، و رفدًا للقطاع السياحي في السلطنة، وإسهاما في دفع عجلةالتنمية،فقد شرعنا في إنشاء أكبر حديقة مائية على مستوى السلطنة،بالإضافة إلى حديقةحيوانات مصغرة في ولاية #صلالة ،وبكل تأكيد سيكون إضافة قيمة لـ #خريف_صلالة#الدكتور_مصعب_الهنائي pic.twitter.com/mf8FgwZlKh — الدكتور مصعب الهنائي (@mosabsalem2015) April 17, 2023

ومن المنتظر أن يشملَ المشروع الترفيهي الكبير من حيث المساحة، إعدادَ حديقة مائية وحديقة حيوانات، ومدينة ألعاب ومطعماً ومرفقاتٍ للخدمات في ولاية صلالة.

هذا وقوبلت مبادرة رجل الأعمال العماني بترحيبٍ كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث رأى فيها كثيرون فرصة تنموية هامة للسلطنة عموماً ولولاية صلالة بشكل خاص.

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ويشار إلى أنّ ولاية صلالة هي إحدى ولايات سلطنة عُمان وتقع في جنوب شرق السلطنة على ساحل البحر العربي.

تتميز الولاية بجوّها المعتدل طوال العام، وتضمّ العديد من المواقع السياحية الجميلة مثل شواطئ البحر العربي وجبال الدخلية والأودية الخضراء.

كما تشتهر صلالة بزراعة الفواكه والخضراوات، وتعتبر مركزاً لإنتاج البخور والعطور التقليدية في السلطنة.

ومن الجدير بالملاحظة، أنّ المشروع الذي أعلن عنه رجل الأعمال الدكتور مصعب الهنائي، سيكون رافداً من روافد التنمية المحلية وجاذباً للسياحة الداخلية والأجنبية.

السياحة في سلطنة عُمان

تتميز سلطنة عُمان بالعديد من المواقع السياحية والترفيهية التي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه المواقع:

1- ولاية مسقط: تشتمل على العديد من المواقع السياحية مثل: مسجد السلطان قابوس، وقصر العلم وقلعة مرمرة، وسوق مطرح الشعبي والمتحف الوطني لعُمان.

صباحكم من سوق مطرح الشعبي 😍😅 pic.twitter.com/Jgrv50uFwt — Nasser (@Nssr7777) March 19, 2023

2- وادي شابّ: يعتبر من أهم المواقع السياحية في سلطنة عُمان، حيث يضم العديد من الأودية الخضراء والشلالات الجميلة.

3- شواطئ مسندم: تضم العديد من الشواطئ الرملية الجميلة مثل شاطئ بركاء وشاطئ السيف.

اختيار شاطىء منتجع الحواس الست في زغي بمحافظة مسندم ضمن أفضل 10 شواطىء ذات رفاهية في العالم.#مسندم_عُمان pic.twitter.com/Fy5pxIrUl2 — مسندم عُمان (@Musandam_Oman) May 3, 2019

4- جبل الأخضر: يعتبر من أعلى الجبال في سلطنة عُمان، ويتميز بمناظر طبيعية خلابة ويعتبر مكاناً رائعاً لرياضة المشي والتسلق.

"الحزام الثاني : يقع وسط جبال الحجر

يضم كلا من ولايات دماء والطائيين جنوبا ولاية ابراء ولاية المضيبي وسمائل جنوبا وإزكي ونزوى والجبل الاخضر وجبل شمس والحمراء وينقل ومحضه". pic.twitter.com/Aq8C6yEohj — سلمان الفارسي🇴🇲 (@s_h_alfarsi) April 18, 2023

5- ولاية صلالة: تشتهر بجوّها المعتدل طوال العام، وتضمّ العديد من المواقع الجميلة مثل شواطئ البحر العربي وجبال الدخلية والأودية الخضراء.

6- ولاية الظاهرة: تضمّ العديد من الشواطئ الجميلة مثل شاطئ القرم، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية مثل قلعة الحصن.

سلطنة عمان…محافظة الظاهره ولاية ينقل…صور جويه لمسجد السلطان قابوس بن سعيد المعظم.. pic.twitter.com/7AvAR94dHM — ❀⇣𝙰𝙷𝙼𝙰𝙳⇣❀ (@N___9777) April 18, 2023

7- وادي بني خالد: يعدّ واحداً من أشهر الأودية في سلطنة عُمان، ويتميز بمناظره الطبيعية الخلابة والشلالات الجميلة.

8- محمية الحياة البرية العربية: تعدّ من أشهر المحميات الطبيعية في السلطنة، وتضمّ العديد من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.

#مشهد_من_البيئة🎬 سعداء بعودة الحياة البرية للمها العربية وموالديها الصغار في هيلات محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى. حيث يحرص مكتب حفظ البيئة على متابعتها بشكل مستمر من قبل المراقبين وعبر استخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات الذكية. #البنسولع_في_ربوع_عمان 🇴🇲 pic.twitter.com/ruT6vmmYqf — مكتب حفظ البيئة – سلطنة عُمان (@oce_oman) August 24, 2020

9- جزر مصيرة هي مجموعة من الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من سلطنة عُمان في المحيط الهندي.

تتكون المجموعة من تسع جزر رئيسية وعدد من الجزر الصغيرة، وهي محميّة طبيعية تحتوي على تنوع كبير في الحياة البحرية والطيور.

طبيعة خلابة وساحرة لأحد أهم شواطئ جزيرة مصيرة التي تُعدّ أكبر جزر #السلطنة pic.twitter.com/dW0hsHhB7d — Reem AlHarthi (@77reemalharthi) August 15, 2022

تعدّ جزر مصيرة وجهةً سياحية مشهورة في سلطنة عُمان، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالشواطئ الرملية الجميلة والغوص في المياه الصافية لاستكشاف الحياة البحرية الغنية.

كما يمكن القيام برحلات بحرية لزيارة الجزر الصغيرة والاستمتاع بالمناظر الخلابة للجزر.

يبدأ في هذا الوقت من كل عام موسم التعشيش لسلحفاة #الريماني في جزيرة #مصيرة وهي أكبر جزر #السلطنة وتتمتع بثراء وتنوع بيئي وحيوي، ويوجد في الجزيرة ثاني أكبر تجمع في العالم وأكبر تجمع في المحيط الهندي لهذا النوع من السلاحف تصوير / @Turkialjunibi#هذي_عمان #اكتشف_عمان #سلطنة_عمان pic.twitter.com/xUQ4V1tuNd — هذي عُمان (@This_Is_0man) May 14, 2020

تحتوي جزر مصيرة على العديد من المعالم السياحية الجميلة، مثل قرية شناص ومدينة مصيرة القديمة وقلعة مصيرة العريقة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

كما تضمّ المجموعة محمية طبيعية تحتوي على العديد من الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور، مثل سلحفاة البحر الخضراء والنسر البحري والطيور المائية المهاجرة.

تعد أكبر جزر السلطنة وتبلغ مساحتها حوالي 640 كلم2، ويفصلها عن الساحل الشرقي "خليج مصيرة" البالغ عرضه بين 10 و15 ميلا، ويوجد بها ثاني أكبر تجمع في العالم وأكبر تجمع في المحيط الهندي #لسلحفاة الريماني حيث يعشش بها ما يقارب من 30 إلى 60 ألف سلحفاة سنويا. pic.twitter.com/CdSr7lJbDW — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) April 19, 2019

تعدّ جزر مصيرة مكاناً رائعاً لقضاء عطلة ممتعة واستكشاف الثقافة والتراث البحري لسلطنة عُمان.