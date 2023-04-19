الأربعاء, أبريل 19, 2023
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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية والتوقيت في الدوري الأوروبي

منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية
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وطن- يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه إشبيلية، الخميس، في مباراة مثيرة وقوية، من حساب منافسات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

ويستضيف ملعب (رامون سانشيز)، مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية. كما وبتوقيت عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس المغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين، لحسم المتأهل منهما إلى دور النصف النهائي من البطولة الأوروبية.

تدريبات إشبيلية
تدريبات إشبيلية

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة أمام إشبيلية في منافسات إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

دفاع اليونايتد: آرون بيساكا، هاري ماغواير، فيكتور لينديلوف، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريسكن، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: سانشو، أنتوني، أنتوني مارسيال.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني عامر الخوذيزي.

كما وستبث وقائع أحداث المباراة على قناة (bein sport 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وتصحيح الخطأ 3/4.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل إيجابياً في مباراة الذهاب الماضية أمام إشبيلية بهدفين لكليهما في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

تدريبات مانشستر يونايتد
تدريبات مانشستر يونايتد

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 59 نقطة، بينما جاء الفريق المنافس إشبيلية في المركز ال13 من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.

المصدروطن + مانشستر يونايت تويتر + إشبيلية تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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