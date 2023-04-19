العيد الجمعة.. عاصفة جدل وسخرية على تويتر بشأن موعد عيد الفطر 2023

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وطن – “موعد عيد الفطر 2023”.. سؤالٌ يطرحه الكثيرون على مدار الأيام الماضية، وذلك في ظل حالة من الجدل بشأن موعد عيد الفطر ونهاية شهر رمضان.

وتصدر وسم “العيد الجمعة“، موقع تويتر، وسط تفاعل كبير بشأن الحديث عن موعد حلول العيد.

سخرية من الجدل

ولم يخلُ الأمر من لقطات ساخرة، حيث انتشر مقطع فيديو يوثّق شخصين وهما يقفان على سطح منزل ويتحريان رؤية الهلال، وقد أكّد – في مشهد ساخر – أن العيد سيكون يوم الجمعة.

كما انتشر مقطع فيديو للباحث مطلق النعيم، وهو يتحدى الخبير الفلكي خالد الزعاق بشأن موعد عيد الفطر 2023، حيث قال مطلق إن العيد سيكون يوم السبت، وعندما سئل عن أن الزعاق يقول إن العيد سيكون يوم الجمعة، تحدّى مطلق قائلا إنه سيحلق شاربه لو حلّ العيد يوم الجمعة.

زعاق الجوف يتحدى زعاق بريده وعلى حلق شاربه ، لا تروحون بعيد ✋️#العيد_الجمعه#العيد_السبت pic.twitter.com/NhM61pkhPu — 𝕊𝔸𝕃𝔼ℍ (MBS)⁦🇸🇦⁩⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦ (@SALIH__ALGHAMDI) April 19, 2023

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وسخرت ناشطة من حالة الجدل والتباين بشأن موعد عيد الفطر وما إذا كان الجمعة أم السبت، قائلة: “شكلنا بنعيد الأحد ونرضي جميع الأطراف”، ونشرت مقطع فيديو يُظهر – بسخرية – اشتباكا بين أيام الأسبوع على موعد العيد.

جمعية فلكية تحسم الجدل

بدورها، أصدرت جمعية آفاق لعلوم الفلك، بيانا في هذا الخصوص قالت فيه إن يوم الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذكرت أن البيانات والحسابات الفلكية تشير إلى ولادة الهلال قبل مغيب شمس يوم 29 رمضان، مع وجود الهلال فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس وهما شرطان أساسيان لدخول شهر شوال.

بيان حول دخول شهر شوال 1444هـ .#العيد_الجمعة pic.twitter.com/FghxXNBEL6 — آفاق لعلوم الفلك (@hsss_sa) April 16, 2023

بيان مثير للفلك الدولي

في سياق متصل، كشف مركز الفلك الدولي، حقيقة إعلانه أن عيد الفطر 2023 سيكون يوم السبت المقبل، قائلا إن بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا مجتزءًا منسوبا لمركز الفلك الدولي يفيد بإعلانه بأن عيد الفطر سيكون يوم السبت المقبل.

وقال المركز في تغريدة عبر “تويتر“: “نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا مجتزءا منسوبا لمركز الفلك الدولي يفيد إعلانه بأن عيد الفطر سيكون يوم السبت.. ننوه إلى أن مركز الفلك الدولي ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية”.

وأضاف: “احتوى المقال الأصلي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم، وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية.. علما بأن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية”.

نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا مجتزءا منسوبا لمركز الفلك الدولي يفيد إعلانه بأن عيد الفطر سيكون يوم السبت. ننوه إلى أن مركز الفلك الدولي ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية. وقد احتوى المقال الأصلي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم،… — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 16, 2023

وفي المقال المقصود، قال المركز إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 إبريل/نيسان 2023م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

وأضاف أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 إبريل.

معهد الفلك في مصر يتوقع موعد بداية العيد

بدوره، توقع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن يوم الجمعة هو أول أيام العيد.

وقال رئيس المعهد جاد القاضي، إن المعهد يقوم بالإعلان عن مواعيد بدء الشهور العربية طبقًا للحسابات الفلكية، وحددت الحسابات يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل/نيسان الجاري، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن المعهد يمتلك تلسكوبات ثابتة ومحمولة ترصد سطح وحجم القمر على مدار الشهر العربي بشكل دوري، وتقوم بناءً عليها بإعداد الدليل الفلكي ونشره ورقيًا وإلكترونيًا وكذلك على التطبيق إلكتروني للمعهد، ويوضح الدليل مواعيد ميلاد الهلال، والاقتران، وشكل الهلال، والظواهر الفلكية الأخرى.

ويرسل معهد الفلك تقارير شهرية عن ظروف رؤية الهلال إلى دار الإفتاء المصرية، والتي تتولى تحري رؤية الهلال للأشهر العربية بمشاركة المعهد باستخدام المناظير الثابتة والمحمولة من مواقع عدة مختارة لهذا الغرض، وإرسال تقارير الرؤية إلى المفتي لاتخاذ القرار الشرعي المناسب بشأن بداية الشهر الهجري الجديد.

وتتولى دار الإفتاء المصرية، استطلاع أهلة الشهور القمرية عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وتقوم هذه اللجان بالتأكد من رؤية الهلاك، وتضطلع الدار إلى إطلاق قمر صناعي إسلامي لرصد أوائل الشهور العربية، بالتعاون مع جامعة القاهرة وبعض الدول العربية والإسلامية، وفقًا لما ذكرته على موقعها الرسمي.

دولة تعلن السبت عيدا للفطر رسميا

في المقابل، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، رسميًّا، أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر في أستراليا.

وقال مجلس الإفتاء، إن الحسابات الفلكية أكدت عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، بحسب ما ورد في نص البيان الذي أصدره المجلس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا ودول أخرى، أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك.