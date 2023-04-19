أكواب مسمومة شربت المرأة 4 والرجل 1 فبقيت حية ومات هو.. لغز للعباقرة

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وطن- هذا اللغز الذهني هو وسيلة مُمتعة لاختبار مستوى ذكائك، بناءً على القرار الذي تتخذه في أثناء حلّ هذه الأحجية الموجودة في الصورة المُرفقة.

هل يمكنك حلّ لغز المشروبات السامة؟

في ظلّ هذه الأنواع من ألغاز الذكاء، تحتاج إلى تحليل المشكلة بعناية والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير التحليلي والمنطقي.

تجعل لعبة “أحجية العقل” لغزًا بسيطًا أكثر إثارةً من خلال إضافة عنصر ممتع إلى مكوناتها.

تحتاج إلى التفكير بشكل خلّاق للوصول إلى الحل، لأنّ الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

لذلك، توصّلنا إلى لغز مثير حيث يتعين عليك حلّ لغز المشروبات المسمومة من خلال النظر إلى الصورة، المنشورة أساساً في موقع “Jagranjosh“.

هل قمتَ بحل لغز المشروبات السامة؟

تمّ إنشاء هذا اللغز كمحاولة للدماغ لاختبار مستوى ذكائك.

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في الصورة، يمكنك رؤية امرأة ورجل ميت على الكرسي.

على الطاولة، يمكنك رؤية 4 أكواب بالقرب من المرأة وكوبًا واحدًا بالقرب من الرجل الميت.

يقول نص اللغز: إن “رجلاً وامرأة ذهبوا إلى مطعم لتناول العشاء. بينما كانوا ينتظرون الطبق الرئيسي، طلبت المرأة 5 مشروبات تحتوى على الثلج لأنها كانت تشعر بالحرّ”.

“شربت المرأة 4 منهم دفعة واحدة، بينما شرب الرجل واحداً فقط. بعد فترة مرض الرجل ومات. قال الأطباء إن كل المشروبات مسمومة”.

وهنا تحدٍّ كبير للمشاهدين لحلّ لغز المشروبات المسمومة بالسؤال: “لماذا لا تزال المرأة على قيد الحياة بينما مات الرجل؟”

يجب أن تنظرَ إلى الصورة بعناية فائقة قبل الوصول، لأنّ الإجابة بسيطة للغاية ولكنها صعبة.

وعلى سبيل التنبيه، تمّ تقديم إجابات هذا اللغز أسفل السؤال مباشرةً، لذا تأكّد من عدم التوجّه إليها وابقَ بعيداً عنها تلافياً للغش!

هل قمتَ بحل لغز المشروبات السامة في 15 ثانية؟

إليك الحل..

إذا نظرتَ بعناية إلى المشروبات السامة على الطاولة، فستتمكن من حل اللغز.

لقد كان السم في قطع الثلج نفسها داخل المشروب.

منذ أن تناولت المرأة مشروباتها بسرعة، لم يكن لدى الثلج الذي يحوي السم وقتٌ ليذوب. في الوقت الذي شرب الرجل كوبه ببطء حيث كان الثلج قد ذاب وبالتالي امتلأ الشراب بالسم.

إذن، الجواب على لغز العقل هذا هو أنّ الرجل مات لأنه شرب ببطء المشروب الذي احتوى على ثلج مسموم.

هذا اللغز الدماغي هو مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك.

ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

أخبرنا الآن، هل كنت قادرًا على حلّ لغز المشروبات السامة في هذه الأحجية؟