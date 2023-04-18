5 عبارات إذا قالها شريكك.. فهذا يعني أن الزوجين على وشك الانفصال

- Advertisement -

وطن-عندما تبدأ علاقتك بشريكك في التعثر، يمكن أن تنبهك عدة إشارات إلى أن الانفصال الوشيك. وغالبًا ما تشير هذه العبارات إلى أن علاقتك في خطر. وقد يسمح لك التعرف عليها بالاستعداد بلطف لنهاية هذه القصة، بحسب ما نشرته مجلّة “غرازيا” الفرنسية.

وفقًا لخبراء العلاقات الزوجية، هناك خمسة عبارات من شأنها أن تكون مدمرة بشكل خاص وتنذر بانفصال قادم بين الزوجين. وبمعنى آخر، إذا قال شريكك إحدى هذه الجمل في أثناء محادثته معك، فهذه علامة سيئة إلى حد ما لمستقبلك معه.

وإذا حدث ذلك للأسف، فيجب أن يؤخذ هذا على محمل الجدّ، لأنه بمثابة تحذير لا يجب تجاهله، بحيث يمكنك معرفة ما إذا كانت مشاعر النصف الآخر تجاهك تبدو وكأنها قد تغيرت، أو ما إذا أصبح يتجاهلك.

لكن ما هذه العبارات التي تُنبّئ بوجود مشاكل بين الزوجين وتتسبّب في نهاية العلاقة؟

5 جمل تشير إلى اقتراب الانفصال بين الزوجين

“أنا بحاجة إلى وقت لنفسي.”

بحسب أحد الخبراء في العلاقات الزوجية، فإن هذه العبارة علامة على أن شريكك قد يكون محبطًا، ولا يرغب في قضاء الكثير من الوقت معك.

- Advertisement -

“ينبعي علينا ألا نتسرّع”

وفق المعالج النفسي جوناثان بينيت، عادةً ما يرغب الأشخاص الذين يعشقون بعضهم البعض كثيرًا في المضي قدمًا بسرعة كبيرة. لكن، إذا كانت علاقتكما تتحرك بأقصى سرعة وطلب منك شريكك فجأة أن تبطئ وألا تتسرّع، فقد يكون هذا علامة على التردد.

“أنت تستحق أفضل مني”

هذا يعتبر أسلوب من أساليب التلاعب السلبي العدواني. فحتى لا يضطر الشريك إلى إيذائك، يفضل أن يُلقي بالذنب عليك، حيث يستخدم هذه العبارة التي تؤكد على إنهاء العلاقة، وفق خبيرة العلاقات جوليا مكارلي.

“لم أكن أعتقد أنك تريد المجيء”

تفيد هذه العبارة أن شريكك بدأ في وضع الخطط بنفسه، دون التحدث معك واستشارتك، وكأنها وسيلة من وسائل الابتعاد عنك وترك بعض المسافة بينكما.

” أنا لست في مزاج جيّد”

قالت المعالجة النفسية كيمبرلي هيرشيسون: “إذا وجد شريكك الأعذار لعدم ممارسة العلاقة الحميمة معك، فهذه علامة على أن هناك خطب ما في علاقتكما. وأفضل طريقة للتأكد من هذا هو التواصل لفهم سبب غياب الرغبة الجنسية”.