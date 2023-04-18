هكذا تصرّف ولي العهد المغربي مع وزير تقدّم عنه خطوة محاولاً اللحاق بالملك (فيديو)

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وطن – أثار تصرّف ولي العهد المغربي مولاي الحسن بن محمد، مع وزير الأوقاف المغربي، أحمد التوفيق، خلال ليلة القدر، تعليقاتٍ بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

تصرّف ولي العهد المغربي مع وزير الأوقاف

ونشرت صحيفة “هسبرس” المغربية، مقطع فيديو، على حسابها في فيسبوك، يوثق لحظة وصول العاهل المغربي محمد السادس، وولي العهد الأمير الحسن، ووزير الاوقاف أحمد التوفيق لإحياء ليلة القدر .

ويظهر في المقطع، ولي العهد مولاي الحسن، وهو يُذكّر وزير الاوقاف بالبروتوكول، بعدما تقدّم عنه، محاولاً اللحاق بالملك، إذ طلب منه العودة للوراء وعدم التقّدم عليه.

وتباينت تعليقات المغاربة على تصرّف ولي العهد مع وزير الأوقاف، فقال أحد المعلقين: “في مثل هذه المواقف العفوية تظهر قوة الشخصية و صفات القيادة و الحزم”.

بينما كتب آخر: “لقطة جميلة لكنها درس للوزير وتقصير في واجبه و ستحرمه النوم هده الليلة”. وأضاف معلق ثالث: “لقطة جد معبرة. وربما يظن هذا الوزير الذي عمر طويلا ان الشأن الديني مجال خاص به مما دفعه الى خرق قواعد البروتوكول”.

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وعلق متابع: “تحمس الوزير بزيادة للالتحاق بجلالة الملك ونسي ان هناك ولي العهد. وذكره بالبروتوكول بكل لباقة ولطف. وفطن الوزير للخطأ واعتذر”.

كما قال معلق: “في المسجد يسيدي لا فرق بينكم إلا با التقوى. ممكن عند الله هو احسن من الملك وابنه والكثير منكم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله”.

في حين ذهب آخر للقول: “هذا دليل على أن ولي العهد يركز جيدا و مهتم بالمسؤولية. مثل هاته الأمور في شخصية الحاكم تتطلب الحزم و الصرامة و الشجاعة و اتخاذ القرار المناسب كل هذا يتوفر في شخصية الشاب اليافع الحسن التالث.”

مولاي الحسن بن محمد

ولد مولاي الحسن في القصر الملكي بالرباط في 8 مايو 2003، من محمد السادس ملك المغرب وزوجته الأميرة للا سلمى.

سمي الأمير على اسم جده الملك الراحل الحسن الثاني، ولديه أخت أصغر منه وهي الأميرة للا خديجة.

هو الابن الأكبر والوحيد للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى، ومن المتوقع عند توليه الحكم أن يحمل اسم الحسن الثالث.

في عام 2013، بدأ الأمير الحسن المشاركة مع والده في ارتباطات رسمية، الأمير الحسن متعدد اللغات ويتحدث عدة لغات، بما في ذلك العربية و الفرنسية و الإنجليزية والإسبانية.