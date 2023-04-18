هبة عبوك توجه رسالة إلى أشرف حكيمي وللجميع: المال لا يعنين وهذا فقط ما يهمني!

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وطن- لا زالت المشاكل تتراكم على الممثلة الإسبانية-التونسية الاصل هبة أبوك ، بعد أن اكتشفت الفنانة ، المنغمسة في عملية الطلاق من أشرف حكيمي ، أن لاعب كرة القدم المغربي ترك جميع أصوله آمنة لفترة طويلة .

ووجدت هبة عبوك نفسها خارج تلك الكعكة عندما طلبت المبلغ الذي في رأيها ، يخصها في عملية الانفصال، حيث تم الكشف عن ذلك من خلال منشور لمجلة First Mag من خلال حسابها على”تويتر”، حيث كانت هبة عبوك تنوي الحصول على نصف أصول لاعب كرة القدم بالطلاق ، لكنها تعرض لانتكاسة شديدة بعد أن علمت بالوضع الحالي لأصوله.

وكما أكدت مجلة First Mag فإن لاعب ريال مدريد السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي قد وضع جميع أملاكه باسم والدته منذ فترة طويلة، وهو قرار لم يتخذته مؤخرًا ، لكنه تم منذ وقت طويل.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023

لا أموال باسم أشرف حكيمي

ووفقا لموقع “diariodesevilla” الإيطالي، فإن هبة عبوك التي اضطرت للعيش لفترة مع اتهام زوجها باعتداء جنسي مزعوم ، ارتكب أثناء سفرها مع أطفالها إلى دبي تلقت صدمة جديدة، حيث كانت المفاجأة عندما توجهت الممثلة وممثلوها القانونيون إلى المحاكم الفرنسية لطلب المبلغ الذي تعتقد أنه يتوافق معها في الطلاق، لتبلغهم المحكمة أن لاعب كرة القدم ليس لديه هذا المبلغ من المال .

هبة عبوك ستعمل مع محاميها لضمان تغطية نفقات أطفالها

وقال الموقع إن هذه الأخبار سقطت كإبريق ماء بارد على الممثلة التي ستعمل الآن مع محاميها حتى يتمكن أطفالها من تغطية جميع احتياجاتهم ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من غير المتوقع أن تعاني من ضائقة اقتصادية ، حيت أنها ممثلة معترف بها وتشق طريقها أيضًا في عالم المؤثرات ، كما يتضح على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ووفقا للموقع فإن هبة عبوك لم تقف مكتوفة الأيدي،، فقد وجهت سهامها على شريكها السابق على انستغرام حيث شارك في إحدى قصصها صورة لطفليها أمين ونعيم مصحوبة بالنص التالي: “الشيء المهم حقًا ، الشيء الوحيد الذي يهم. أطفالي “.

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وبحسب الموقع، تم تفسير هذه الإيماءة على أنها إشارة إلى لاعب كرة القدم أشرف حكيمي، الذيوفقًا للعديد من وسائل الإعلام ، يهتم بالحفلات أكثر من الحياة الأسرية.