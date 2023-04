هبة عبوك توجه رسالة إلى أشرف حكيمي وللجميع: المال لا يعنين وهذا فقط ما يهمني!

- Advertisement -

وطن- لا زالت المشاكل تتراكم على الممثلة الإسبانية-التونسية الاصل هبة أبوك ، بعد أن اكتشفت الفنانة ، المنغمسة في عملية الطلاق من أشرف حكيمي ، أن لاعب كرة القدم المغربي ترك جميع أصوله آمنة لفترة طويلة .

ووجدت هبة عبوك نفسها خارج تلك الكعكة عندما طلبت المبلغ الذي في رأيها ، يخصها في عملية الانفصال، حيث تم الكشف عن ذلك من خلال منشور لمجلة First Mag من خلال حسابها على”تويتر”، حيث كانت هبة عبوك تنوي الحصول على نصف أصول لاعب كرة القدم بالطلاق ، لكنها تعرض لانتكاسة شديدة بعد أن علمت بالوضع الحالي لأصوله.

وكما أكدت مجلة First Mag فإن لاعب ريال مدريد السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي قد وضع جميع أملاكه باسم والدته منذ فترة طويلة، وهو قرار لم يتخذته مؤخرًا ، لكنه تم منذ وقت طويل.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois

L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1

— First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023