الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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محسنة قطرية تتبرع بمليون ريال للشعب اليمني في ليلة القدر (فيديو)

كتب خالد الأحمد
تبرعات قطرية لليمنيين في ليلة القدر watanserb.com
حملات التبرعات القطرية تهدف إلى إسكان 10000 نازح في سوريا واليمن
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وطن– تبرعت محسنة قطرية بمبلغ مليون ريال لصالح حملة “تحدي ليلة 27 رمضان”، التي انطلقت في الدوحة، وخصّصت تبرّعها للشعب اليمني وفق ما أعلنت جمعية قطر الخيرية.

تبرعات قطرية لليمنيين في ليلة القدر

وأوضحت الجمعية أنّ هذا التبرع السخيّ يأتي لدعم النازحين في سوريا واليمن، من خلال بناء مدينة الكرامة (سوريا)، ومدينة (الخير آت) في اليمن.

وظهر مذيع في أثناء برنامج ترويجيّ للحملة، وهو يدعو أن يثقل الله موازين المحسنة المتبرعة ويتقبّلها قَبولاً حسناً.

وأضاف: “مليون ريال قطري خصيصاً لليمن”، وكرّرها مرتين، وأورد قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): “اللهم بارك بشامنا ويمننا”، واستدرك: “ربح البيع ليلة مباركة”.

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وكان “محمد بن ناصر”، أحد القائمين على حملة “تحدي ليلة 27″، قد نشر تغريدة قال فيها: “سجل يا تاريخ ما شاء لله تبارك الله”.

وأضاف: “موجودون حاليا في الحزم مول ووصلت التبرعات إلى 12 مليون و700 الف ريال قطري”.

وكانت مؤسسة “قطر الخيرية” دعت الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر للمساهمة وتخصيص الريع لصالح حملة “تحدي ليلة 27 رمضان”، وهي الليلة التي يعتقد أنها ليلة القدر المباركة.

وأضافت أنّ الحملة المؤمَّل أن تصلَ لجمع 30 مليون ريال، تهدف إلى إسكان 10000 نازح في سوريا واليمن، من خلال بناء مدينة الكرامة في سوريا ومدينة “الخير آت” في اليمن.

و”قطر الخيرية” جمعية خيرية غير حكومية تأسست 1992، تعمل عبر 34 مكتباً ميدانياً ومع 500 شريك إقليمي في 70 دولة.

وسيشمل ريع الحملة بناء “مدينة الكرامة” في الشمال السوري التي تتضمن 1,680 سكناً آمناً، إضافةً لمرافق خدمية متكاملة، ومدينة (الخير آت) وهي عبارة عن 3 مدن تضمّ كلَّ منها 500 شقة سكنية متنقلة ومرافق خدمية شاملة.

وتعدّ هذه الحملة أضخم حدث جمع تبرعات على “يوتيوب لايف”، تمّ تخصيصُه من أجل توفير مأوى لـ ١٠,٠٠٠ شخص نازح في الشمال السوري واليمن خلال 3 ساعات.

مدينة الأمل في الشمال السوري

ويعتبر توفير المأوى لصالح النازحين واللاجئين الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم وبيوتهم بسبب الأزمات من المجالات الرئيسة لعمل قطر الخيرية، حيث تهدف مشاريع المأوى لتوفير مساكن آمنة لهم تحفظ كرامتهم الإنسانية وتخفف من معاناتهم المعيشية.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ (مدينة الأمل) في الشمال السوري، والتي من المنتظر أن تنتهيَ قطر الخيرية من بنائها خلال هذا العام، لفائدة نحو 13 ألفاً و800 نازح، وتحتوي على بنية تحتية متكاملة، فضلاً عن الشقق السكنية والمرافق الخدمية الشاملة.

خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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