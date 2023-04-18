محسنة قطرية تتبرع بمليون ريال للشعب اليمني في ليلة القدر (فيديو)

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وطن– تبرعت محسنة قطرية بمبلغ مليون ريال لصالح حملة “تحدي ليلة 27 رمضان”، التي انطلقت في الدوحة، وخصّصت تبرّعها للشعب اليمني وفق ما أعلنت جمعية قطر الخيرية.

تبرعات قطرية لليمنيين في ليلة القدر

وأوضحت الجمعية أنّ هذا التبرع السخيّ يأتي لدعم النازحين في سوريا واليمن، من خلال بناء مدينة الكرامة (سوريا)، ومدينة (الخير آت) في اليمن.

وظهر مذيع في أثناء برنامج ترويجيّ للحملة، وهو يدعو أن يثقل الله موازين المحسنة المتبرعة ويتقبّلها قَبولاً حسناً.

وأضاف: “مليون ريال قطري خصيصاً لليمن”، وكرّرها مرتين، وأورد قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): “اللهم بارك بشامنا ويمننا”، واستدرك: “ربح البيع ليلة مباركة”.

فاعل خير يساهم بتبرع سخي بقيمة مليون ريال قطري لصالح حملة #تحدي_ليلة_٢٧، لدعم النازحين في سوريا واليمن من خلال بناء مدينة الكرامة (سوريا)، ومدينة (الخير آت). — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) April 17, 2023

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وكان “محمد بن ناصر”، أحد القائمين على حملة “تحدي ليلة 27″، قد نشر تغريدة قال فيها: “سجل يا تاريخ ما شاء لله تبارك الله”.

وأضاف: “موجودون حاليا في الحزم مول ووصلت التبرعات إلى 12 مليون و700 الف ريال قطري”.

سجل ياتاريخ ماشاءلله تبارك الله 🔥 موجودين حاليا في الحزم مول وحاليا وصلنا 12 مليون و700 الف 🔥🔥🔥#تحدي_ليلة_27 pic.twitter.com/V9IuuIKDhH — محمد بن ناصر (@congress_qtr) April 17, 2023

وكانت مؤسسة “قطر الخيرية” دعت الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر للمساهمة وتخصيص الريع لصالح حملة “تحدي ليلة 27 رمضان”، وهي الليلة التي يعتقد أنها ليلة القدر المباركة.

وأضافت أنّ الحملة المؤمَّل أن تصلَ لجمع 30 مليون ريال، تهدف إلى إسكان 10000 نازح في سوريا واليمن، من خلال بناء مدينة الكرامة في سوريا ومدينة “الخير آت” في اليمن.

و”قطر الخيرية” جمعية خيرية غير حكومية تأسست 1992، تعمل عبر 34 مكتباً ميدانياً ومع 500 شريك إقليمي في 70 دولة.

وسيشمل ريع الحملة بناء “مدينة الكرامة” في الشمال السوري التي تتضمن 1,680 سكناً آمناً، إضافةً لمرافق خدمية متكاملة، ومدينة (الخير آت) وهي عبارة عن 3 مدن تضمّ كلَّ منها 500 شقة سكنية متنقلة ومرافق خدمية شاملة.

وتعدّ هذه الحملة أضخم حدث جمع تبرعات على “يوتيوب لايف”، تمّ تخصيصُه من أجل توفير مأوى لـ ١٠,٠٠٠ شخص نازح في الشمال السوري واليمن خلال 3 ساعات.

مدينة الأمل في الشمال السوري

ويعتبر توفير المأوى لصالح النازحين واللاجئين الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم وبيوتهم بسبب الأزمات من المجالات الرئيسة لعمل قطر الخيرية، حيث تهدف مشاريع المأوى لتوفير مساكن آمنة لهم تحفظ كرامتهم الإنسانية وتخفف من معاناتهم المعيشية.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ (مدينة الأمل) في الشمال السوري، والتي من المنتظر أن تنتهيَ قطر الخيرية من بنائها خلال هذا العام، لفائدة نحو 13 ألفاً و800 نازح، وتحتوي على بنية تحتية متكاملة، فضلاً عن الشقق السكنية والمرافق الخدمية الشاملة.