الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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حياتنا

ما هي التوابل التي يجب التقليل منها في فصل الصيف؟

بعض التوابل حارة بطبيعتها وبالتالي تزيد من حرارة الجسم إذا ما تم إستهلاكها خلال فصل الصيف وفد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الهضم

كتب ايمان الباجي
ما هي التوابل التي يجب التقليل منها في فصل الصيف؟ watanserb.com
التوابل
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وطنيستخدم الكثير من الناس التوابل مثل النعناع والكمون والكركم بشكل شائع في الصيف للمساعدة في التغلب على الحرارة.

بشكل عام، فإن دمج التوابل في أطباق الصيف يمكن أن يخلق تجربة فريدة ولذيذة تجسد جوهر الموسم.

في حين أن جميع التوابل والأعشاب لها فوائد غذائية، فإن بعضها، إذا لم يتم تناولها بالكمية المناسبة، يمكن أن تكون ضارة بالجسم، حسب ما أورده موقع “news18“.

بعض التوابل حارة بطبيعتها وبالتالي تزيد من حرارة جسمك خلال فصل الصيف وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الهضم أو طفح جلدي أو الشعور بعدم ارتياح بعد الوجبات.

التوابل

الزنجبيل

تم استخدام الزنجبيل كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

يوفر الزنجبيل مجموعة متنوعة من الفوائد العلاجية، مما يجعله وجبة أساسية على مدار السنة. قد لا ندرك هذا، لكن دمج الزنجبيل في نظامك الغذائي بشكل منتظم يمكن أن يوفر عددًا من المزايا الصحية. من المعروف أنه مصدر غني بالفيتامينات والمنغنيز والنحاس. في حين أنه غني بالخصائص، إلا أنه لا ينصح بالكثير منه في الصيف.

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الثوم

يعد الثوم عنصرًا أساسيًا في أي منزل. يمكن أن يؤدي إضافة القليل من الثوم إلى الأطباق إلى تحسين النكهة.

نظرًا لمزاياه الصحية العديدة، ينصح الكثير من الناس بتناول هذا الطعام الخارق طوال فصل الشتاء. لكن وفقًا لأخصائي التغذية، يجب تناول الثوم في الشتاء لأنه يولد حرارة داخل أجسامنا. قد يسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة. لذلك، من الأفضل الحد من استهلاكه في الأشهر الحارة.

الكركم

يؤدي تناول الكركم بكميات كبيرة في الصيف إلى اضطرابات صحية. تمامًا مثل البهارات الأخرى، يجب تناوله باعتدال.

الكركم

تحظى المشروبات الدافئة التي تحتوي على الكركم بشعبية كبيرة خلال فصل الشتاء لتقوية المناعة. لذلك، في الصيف، حاول تجنبه واصنع مشروب بارد مع التوابل الأخرى (مثل النعناع) التي قد تساعدك على الاسترخاء والهدوء.

الفلفل الأسود

من المعروف أن الفلفل الأسود يحارب السعال ونزلات البرد، ويساعد في إنقاص الوزن، ويقلل الالتهاب. ولكن في حين أنه يوصى به خلال فصل الشتاء، إلا أنه في الصيف يمكن أن يسبب الطفح الجلدي.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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