كشف هوية الضابط المصري بالفيديو الشهير ومصير الأسرى لدى الدعم السريع

وطن – شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء خلال الأيام الماضية، عقب تداول مقطعين فيديو يظهران عناصر من “الدعم السريع” أثناء قيامهم بعملية اعتقال لجنود مصريين وإساءة معاملتهم وتوجيه إهانات لفظية إليهم.

هوية الضابط المصري الأسير لدى الدعم السريع

وظهرت مجموعة مصرية من الجنود كانت تتدرب مع نظرائهم السودانيين داخل “مطار مروي” بالولاية الشمالية التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع.

وفي وسط المشاهد ظهر ضابط برتبة نقيب في القوات المسلحة يدعى “محمد صلاح أبو زيد” ـ كُشفت هويته لاحقا ـ وتحدث مع أحد قادة كتيبة الدعم السريع.

وعرف عن نفسه بأنه ضابط مصري وهو المسؤول عن المجموعة معه وقال له: “كلمني أنا وما حدش ليه دعوة بالعساكر.”

ونشرت قوات الدعم السريع فيما بعد فيديو الضابط المصري الذي لقي تعاطف الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه :” كتيبة من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي”.

كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي⭕

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/3t4oNoCpPg — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

ووجهت قوات الدعم السريع بعد اعتقال المجموعة المصرية رسالة لمصر قالت فيها: “إلى أخواننا المصريين أولادكم في الحفظ والصون وفي مكان آمن، ومستعدين لتسليمهم للحكومة المصرية.”

وأضافت أن ” الكتيبة المصرية لا تعتبر عدو وسلمت نفسها دون مقاومة”.

– رسالتنا لأخوانا المصريين أولادكم في الحفظ والصون وفي مكان آمن، ومستعدين لتسليمهم للحكومة المصرية. – الكتيبة المصرية لا تعتبر عدو وسلمت نفسها دون مقاومة. – ما حدث يعد ثمناً للدميقراطية وقطعنا عهد على أنفسنا أن السلطة للشعب. – نحن اُجبرنا على المواجهة ولا يمكن ان نستسلم. — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

مصير الأسرى المصريين في السودان

وقال يوسف عزت المستشار السياسي لنائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، إنهم يقومون بحماية 27 ضابطا وجنديا مصريا، في حين تبحث القوات صيغة لتسليمهم إلى القاهرة.

وفي تصريحات متلفزة لقناة العربية، اضاف عزت: “نتوقع بدء مباحثات لتسليم الأسرى بعد الهدنة”.

إشادة واسعة بتصرف الضابط المصري

وتداول المصريون المقطع تحت وسم “تسلم البطن اللي شالك” مشيدين بشجاعة الضابط أبو زيد وحرصه على سلامة العناصر الذين يقودهم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فالضابط هو النقيب محمد صلاح أبو زيد بالقوات المسلحة، من مواليد كفر قويسنا بمحافظة المنوفية يعمل ضابطاً في قوات الدفاع الجوي.

وكان المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصري قد قال في تغريدة على حسابه في “تويتر“، إن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

وأشار المصدر إلى أن التنسيق جار مع الجهات المعنية في السودان، لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المسلحة المصرية بهم الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

ومن جانبه قال “نزار سيد” مسؤول الإعلام بالدعم السريع في تصريحات صحفية، بالتزامن مع إعلان الجيش المصري، عبر بيان، إن هؤلاء العسكريين كانوا يشاركون في تدريبات مع نظرائهم بالسودان، وأنه جار التنسيق لتأمينهم، مهيبا بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

مرجعا تسريب الفيديو إلى عسكريين صغار، وذلك خلال اشتباكات بين “الدعم السريع” والجيش السوداني.

وبحسب المصدر قال سيد إنهم “يحترمون مصر كبلد وشعب، ويقدرون القوات المسلحة المصرية”، لافتا إلى أن “المجموعة الموجودة لديهم سيتم تسليمها للقيادة المصرية عندما تهدأ الأوضاع”.

وقال قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء السبت الماضي، في محادثات هاتفية مع وسائل إعلام عربية، إن القوات المصرية “في حالة حفظ وصون ومستعدون لإعادتها في أسرع وقت ممكن.. ونحن آسفون للفيديوهات (التي التقطت لهم) طلعت (خرجت) غصب عنا”.

السيسي يعلق

وبدوره دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، كافة الأطراف في السودان للجلوس على طاولة المفاوضات، مشدداً على أن ما يحدث هو “شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه أبدا”.

وحول الجنود المصريين الذين تم أسرهم في السودان، قال السيسي: “عناصرنا في السودان كانت متواجدة بهدف التدريب المشترك.”

وتابع:”وهذا الأمر تم وفق البروتوكول مع الدولة السودانية، ولم يكن تواجدها بهدف تأليب طرف ضد آخر”.