الرئيسيةالهدهدكشف هوية الضابط المصري بالفيديو الشهير ومصير الأسرى لدى الدعم السريع
الهدهد

كشف هوية الضابط المصري بالفيديو الشهير ومصير الأسرى لدى الدعم السريع

عرف النقيب المصري عن نفسه بأنه ضابط وهو المسؤول عن مجموعة الجنود معه والتي وقعت في الأسر لدى قوات الدعم السريع في مطار مروي

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
اعتقال جنود مصريين لدى الدعم السريع watanserb.com
النقيب في القوات المسلحة المصرية محمد صلاح أبو زيد والمحتجز مع الفرقة المصرية في السودان

وطن – شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء خلال الأيام الماضية، عقب تداول مقطعين فيديو يظهران عناصر من “الدعم السريع” أثناء قيامهم بعملية اعتقال لجنود مصريين وإساءة معاملتهم وتوجيه إهانات لفظية إليهم.

هوية الضابط المصري الأسير لدى الدعم السريع

وظهرت مجموعة مصرية من الجنود كانت تتدرب مع نظرائهم السودانيين داخل “مطار مروي” بالولاية الشمالية التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع.

وفي وسط المشاهد ظهر ضابط برتبة نقيب في القوات المسلحة يدعى “محمد صلاح أبو زيد” ـ كُشفت هويته لاحقا ـ وتحدث مع أحد قادة كتيبة الدعم السريع.

وعرف عن نفسه بأنه ضابط مصري وهو المسؤول عن المجموعة معه وقال له: “كلمني أنا وما حدش ليه دعوة بالعساكر.”

ونشرت قوات الدعم السريع فيما بعد فيديو الضابط المصري الذي لقي تعاطف الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه :” كتيبة من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي”.

ووجهت قوات الدعم السريع بعد اعتقال المجموعة المصرية رسالة لمصر قالت فيها: “إلى أخواننا المصريين أولادكم في الحفظ والصون وفي مكان آمن، ومستعدين لتسليمهم للحكومة المصرية.”

وأضافت أن ” الكتيبة المصرية لا تعتبر عدو وسلمت نفسها دون مقاومة”.

مصير الأسرى المصريين في السودان

وقال يوسف عزت المستشار السياسي لنائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، إنهم يقومون بحماية 27 ضابطا وجنديا مصريا، في حين تبحث القوات صيغة لتسليمهم إلى القاهرة.

وفي تصريحات متلفزة لقناة العربية، اضاف عزت: “نتوقع بدء مباحثات لتسليم الأسرى بعد الهدنة”.

إشادة واسعة بتصرف الضابط المصري

وتداول المصريون المقطع تحت وسم “تسلم البطن اللي شالك” مشيدين بشجاعة الضابط أبو زيد وحرصه على سلامة العناصر الذين يقودهم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فالضابط هو النقيب محمد صلاح أبو زيد بالقوات المسلحة، من مواليد كفر قويسنا بمحافظة المنوفية يعمل ضابطاً في قوات الدفاع الجوي.

وكان المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصري قد قال في تغريدة على حسابه في “تويتر“، إن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

وأشار المصدر إلى أن التنسيق جار مع الجهات المعنية في السودان، لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المسلحة المصرية بهم الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

ومن جانبه قال “نزار سيد” مسؤول الإعلام بالدعم السريع في تصريحات صحفية، بالتزامن مع إعلان الجيش المصري، عبر بيان، إن هؤلاء العسكريين كانوا يشاركون في تدريبات مع نظرائهم بالسودان، وأنه جار التنسيق لتأمينهم، مهيبا بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

مرجعا تسريب الفيديو إلى عسكريين صغار، وذلك خلال اشتباكات بين “الدعم السريع” والجيش السوداني.

وبحسب المصدر قال سيد إنهم “يحترمون مصر كبلد وشعب، ويقدرون القوات المسلحة المصرية”، لافتا إلى أن “المجموعة الموجودة لديهم سيتم تسليمها للقيادة المصرية عندما تهدأ الأوضاع”.

وقال قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء السبت الماضي، في محادثات هاتفية مع وسائل إعلام عربية، إن القوات المصرية “في حالة حفظ وصون ومستعدون لإعادتها في أسرع وقت ممكن.. ونحن آسفون للفيديوهات (التي التقطت لهم) طلعت (خرجت) غصب عنا”.

السيسي يعلق

وبدوره دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، كافة الأطراف في السودان للجلوس على طاولة المفاوضات، مشدداً على أن ما يحدث هو “شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه أبدا”.

وحول الجنود المصريين الذين تم أسرهم في السودان، قال السيسي: “عناصرنا في السودان كانت متواجدة بهدف التدريب المشترك.”

وتابع:”وهذا الأمر تم وفق البروتوكول مع الدولة السودانية، ولم يكن تواجدها بهدف تأليب طرف ضد آخر”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

“دين جديد!” .. أتباع الطريقة البودشيشية في المغرب يثيرون جدلاً ليلة القدر! (فيديو)

حياتنا

مقاطع سلمى الشيمي الإباحية تكتب نهايتها.. حكم المحكمة صدمها وانهارت (شاهد)

حياتنا

هيا الشعيبي تبكي وتفاجئ إلهام الفضالة قبل العيد (فيديو)

الهدهد

صور عراقيات بالعباءة.. إعلان مثير لنساء في جامعة البصرة يفجر الجدل (شاهد)

حياتنا

حجم ثروة الملك تشارلز ومصدرها.. ضمنها جواهر مسروقة لا تقدر بثمن

الهدهد

طلب “غريب” من ملك المغرب محمد السادس للإمام خلال ليلة القدر! (فيديو)

الهدهد

كادت تُلامس الأرض في مشهد مذهل.. سحابة القصيم تثير الجدل وخبير يوضح (فيديو)

فيديو

شاهد ما فعلته طفلة سعودية داخل الحرم المكي فأصبحت حديث المواقع

تقارير

السودان وسيناريوهات محتملة.. مصير الصراع المسلح بين الدعم السريع والجيش

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

“دين جديد!” .. أتباع الطريقة البودشيشية في المغرب يثيرون جدلاً ليلة القدر! (فيديو)

مقاطع سلمى الشيمي الإباحية تكتب نهايتها.. حكم المحكمة صدمها وانهارت (شاهد)

هيا الشعيبي تبكي وتفاجئ إلهام الفضالة قبل العيد (فيديو)

صور عراقيات بالعباءة.. إعلان مثير لنساء في جامعة البصرة يفجر الجدل (شاهد)

حجم ثروة الملك تشارلز ومصدرها.. ضمنها جواهر مسروقة لا تقدر بثمن

طلب “غريب” من ملك المغرب محمد السادس للإمام خلال ليلة القدر! (فيديو)

كادت تُلامس الأرض في مشهد مذهل.. سحابة القصيم تثير الجدل وخبير يوضح (فيديو)

شاهد ما فعلته طفلة سعودية داخل الحرم المكي فأصبحت حديث المواقع

السودان وسيناريوهات محتملة.. مصير الصراع المسلح بين الدعم السريع والجيش

شيماء سيف تنطق الشهادتين وتبكي.. رامز جلال “زود جرعة الرعب” فانهارت

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©