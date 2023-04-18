الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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كادت تُلامس الأرض في مشهد مذهل.. سحابة القصيم تثير الجدل وخبير يوضح (فيديو)

الدكتور عبدالله المسند قال إن "السحب الركامية CB" من النادر أن يكون ارتفاع قاعدتها عن الأرض في الصحاري بهذا الشكل المصور ورجح أن تكون صورة "سحابة القصيم" مفبركة

كتب خالد الأحمد
سحابة القصيم watanserb.com
سحابة القصيم تثير الجدل في السعودية
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وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لسحابة قريبة من الأرض، قيل إنها في المملكة العربية السعودية واشتهرت تحت عنوان “سحابة القصيم”، مما أثار جدلاً واسعاً إن كانت الصورة حقيقية أم مفبركة في ظل التطور التقني وبرامج الفوتوشوب.

سحابة القصيم تثير الجدل في السعودية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسحابة ركامية قريبة جدًا من الأرض زاعمين أنه تم التقاطها، غرب منطقة القصيم وسط الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية.

وبدت السحابة الضخمة في الصورة بيضاء اللون بشكل وردة فوق أحد طرق المدينة.

خبير المناخ عبد الله المسند يكشف حقيقة الصورة

من جانبه كشف خبير المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس الدكتور عبدالله المسند، حقيقة الصورة المتداولة لسحابة قريبة من الأرض غربي القصيم.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر ورصدتها (وطن): “كثر تداول هذه الصورة وأنها التقطت غربي القصيم اليوم.”

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وتابع موضحا ومشككا بصحتها:”والصحيح أن السحب الركامية CB من النادر في الصحاري أن يكون ارتفاع قاعدتها عن الأرض بهذا الشكل المصور”.

وأردف: “لسبب بسيط أن الرطوبة الجوية شحيحة نسبياً، وكتلة الهواء فوق سطح الأرض ليست باردة بدرجة تتكثف عندها الرطوبة، وعليه أرجح أن هذه الصورة مفبركة .. هذا والله أعلم”.

ردود أفعال متباينة بشأن “سحابة القصيم”

وتباينت ردود وتعليقات رواد ” تويتر” بخصوص الصورة وحقيقة السحابة بين مصدق ومشكك.

وفي هذا السياق علق “عبدالرحمن صالح الحربي” بنبرة ساخرة قائلاً : “في الفترة الأخيرة بتنا نشاهد حركات غريبة في السحب.. بسبب ابداع الشباب والبنات في فوتوشوب.. مفبرك قريب للحقيقة”.

وقالت “إيمان حمود الشمري”:”علماء فلك سيفسرون الظاهرة رجال دين سيقولون أنها بركة أيام فضيلة”.

وتابعت :”تقني سيقول فيديو مفبرك مصور سيقول مونتاج.. شاعر ستوحي له بقصيدة.. طفل سيراها حلوى قطن”.

واستدركت:”كلٌ منهم سيرى المشهد من وجهة نظره وزاويته الخاصة .. وتبقى الحقيقة ضائعة حتى تثبتها الأدلة والمصدر الموثوق” .

هذا واستبعد” فهد” أن تكون صورة السحابة في السعودية مستشهداً بأن الخط وسط الطريق أصفر، وهذا ليس نظام الطرق بالسعودية فالاصفر يكون على الاطراف فقط والوسط خط أبيض.

فيما ذكر “بندر الحربي” : “لو كانت الصورة صحيحة لكان يجب أن يكون هناك ظل تحت السحابة”.

سحابة مهيبة نادرة في الجوف

وكانت سحابة مهيبة ماطرة خيمت منذ أيام على سماء منطقة الجوف شمال السعودية، والتي وصفت بالضخمة والنادرة في الشكل واللون، لتهطل بعدها أمطار غزيرة وحبَّات البرَد، شملت الجوف والمدن المجاورة من القريات والقصيم ودومة الجندل.

وتنبأ المركز الوطني للأرصاد NCM باستمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة من، الأربعاء إلى الأحد.

ووفق المصدر ستسقط فوق منطقة القصيم “بريدة، عنيزة” الرس ومعظم محافظات المنطقة ” أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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