كادت تُلامس الأرض في مشهد مذهل.. سحابة القصيم تثير الجدل وخبير يوضح (فيديو)

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وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لسحابة قريبة من الأرض، قيل إنها في المملكة العربية السعودية واشتهرت تحت عنوان “سحابة القصيم”، مما أثار جدلاً واسعاً إن كانت الصورة حقيقية أم مفبركة في ظل التطور التقني وبرامج الفوتوشوب.

سحابة القصيم تثير الجدل في السعودية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسحابة ركامية قريبة جدًا من الأرض زاعمين أنه تم التقاطها، غرب منطقة القصيم وسط الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية.

وبدت السحابة الضخمة في الصورة بيضاء اللون بشكل وردة فوق أحد طرق المدينة.

كثر تداول هذه الصورة وأنها التقطت غربي #القصيم اليوم، والصحيح أن السحب الركامية CB من النادر في الصحاري أن يكون ارتفاع قاعدتها عن الأرض بهذا الشكل المصور،

لسبب بسيط أن الرطوبة الجوية شحيحة نسبياً، وكتلة الهواء فوق سطح الأرض ليست باردة بدرجة تتكثف عندها الرطوبة، وعليه أرجح أن… pic.twitter.com/fkGkEbMKjC — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 17, 2023

خبير المناخ عبد الله المسند يكشف حقيقة الصورة

من جانبه كشف خبير المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس الدكتور عبدالله المسند، حقيقة الصورة المتداولة لسحابة قريبة من الأرض غربي القصيم.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر ورصدتها (وطن): “كثر تداول هذه الصورة وأنها التقطت غربي القصيم اليوم.”

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وتابع موضحا ومشككا بصحتها:”والصحيح أن السحب الركامية CB من النادر في الصحاري أن يكون ارتفاع قاعدتها عن الأرض بهذا الشكل المصور”.

وأردف: “لسبب بسيط أن الرطوبة الجوية شحيحة نسبياً، وكتلة الهواء فوق سطح الأرض ليست باردة بدرجة تتكثف عندها الرطوبة، وعليه أرجح أن هذه الصورة مفبركة .. هذا والله أعلم”.

ردود أفعال متباينة بشأن “سحابة القصيم”

وتباينت ردود وتعليقات رواد ” تويتر” بخصوص الصورة وحقيقة السحابة بين مصدق ومشكك.

وفي هذا السياق علق “عبدالرحمن صالح الحربي” بنبرة ساخرة قائلاً : “في الفترة الأخيرة بتنا نشاهد حركات غريبة في السحب.. بسبب ابداع الشباب والبنات في فوتوشوب.. مفبرك قريب للحقيقة”.

بالفترة الاخيرة صرنا نشاهد حركات غريبة في السحب بسبب ابداع الشباب والبنات في فوتوشوب مفبرك قريب للحقيقة 😎👌 — عبدالرحمن صالح الحربي (@alzgihan2003) April 18, 2023

وقالت “إيمان حمود الشمري”:”علماء فلك سيفسرون الظاهرة رجال دين سيقولون أنها بركة أيام فضيلة”.

وتابعت :”تقني سيقول فيديو مفبرك مصور سيقول مونتاج.. شاعر ستوحي له بقصيدة.. طفل سيراها حلوى قطن”.

واستدركت:”كلٌ منهم سيرى المشهد من وجهة نظره وزاويته الخاصة .. وتبقى الحقيقة ضائعة حتى تثبتها الأدلة والمصدر الموثوق” .

علماء فلك سيفسرون الظاهرة

رجال دين سيقولون أنها بركة أيام فضيلة

تقني سيقول فيديو مفبرك

مصور سيقول مونتاج

شاعر ستوحي له بقصيدة

طفل سيراها حلوى قطن كلٌ منهم سيرى المشهد من وجهة نظره وزاويته الخاصة .. وتبقى الحقيقة ضائعة حتى تثبتها الأدلة والمصدر الموثوق . — إيمان حمود الشمري (@Misss2030) April 18, 2023

هذا واستبعد” فهد” أن تكون صورة السحابة في السعودية مستشهداً بأن الخط وسط الطريق أصفر، وهذا ليس نظام الطرق بالسعودية فالاصفر يكون على الاطراف فقط والوسط خط أبيض.

فيما ذكر “بندر الحربي” : “لو كانت الصورة صحيحة لكان يجب أن يكون هناك ظل تحت السحابة”.

سحابة مهيبة نادرة في الجوف

وكانت سحابة مهيبة ماطرة خيمت منذ أيام على سماء منطقة الجوف شمال السعودية، والتي وصفت بالضخمة والنادرة في الشكل واللون، لتهطل بعدها أمطار غزيرة وحبَّات البرَد، شملت الجوف والمدن المجاورة من القريات والقصيم ودومة الجندل.

وتنبأ المركز الوطني للأرصاد NCM باستمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة من، الأربعاء إلى الأحد.

ووفق المصدر ستسقط فوق منطقة القصيم “بريدة، عنيزة” الرس ومعظم محافظات المنطقة ” أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.