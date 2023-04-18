في الصورة 15 قطة.. أنت ذكي إذا استخرجتهم في 11 ثانية فقط

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وطن – يمتحن اختبار الوهم البصري الموجود أدناه، معدل الذكاء الخاص بك. والمطلوب منك شيء واحد فقط: هل يمكنك اكتشاف 15 قطة مُخبأة في صورة غرفة المعيشة في غضون 11 ثانية؟

اكتشاف 15 قطة مُخبأة داخل غرفة في 11 ثانية فقط

يمكن للأشخاص ذوي الذكاء العالي اكتشاف 15 قطة مخبأة في صورة غرفة المعيشة المُرفقة.

والسؤال هل يمكنك اكتشاف كل القطط المخفية في غضون 11 ثانية؟

لكن أولا ماذا تعني اختبارات الوهم البصري التي تكشف عن معدل الذكاء لدى الأشخاص؟

كشفت الدراسات عن العديد من أنواع الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

الوهم البصري هو صورة منحنية للعقل ومتغيرة الشكل لكائن، أو رسم أو شخص يتحدى طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

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الاختبار في حد ذاته إثبات لحقيقة أن الدماغ البشري العادي يمكن أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف لتشكيل تصور مختلف من كل زاوية.

الرسوم التوضيحية للخدع البصرية، هي أيضا جزء من مجال التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على كيفية إدراكك للأشياء.

يمكن رؤية أحد هذه الرسوم التوضيحية الذكية في الصورة حيث يتم إخفاء 15 قطة داخل غرفة المعيشة.

هل يمكنك اكتشاف 15 قطة مخبأة في صورة غرفة المعيشة؟

الصورة المُرفقة عبارة عن وهم بصري يُظهر فتاة وصبيًا داخل غرفة المعيشة، وهي من إعداد موقع “jagranjosh“.

في الصورة، يُضيء الصبي الشُّموع، فيما تقف الفتاة بجانب الطاولة.

ومع ذلك، هناك 15 قطة أخرى مخبأة داخل غرفة المعيشة. الصورة عبارة عن لغز صعب يتحدى المشاهدين لاكتشاف القطط المخفية من خلال السؤال “كم عدد القطط التي يمكنك اكتشافها؟”

هل تعتقد أن لديك ذكاء أعلى من المتوسط؟

حسنا، من الشائع أن الأشخاص ذوي الذكاء العالي يمكنهم اكتشاف القطط الـ 15 في 11 ثانية.

هذه الصورة الخداعية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك. ومع ذلك فإن إجراء اختبار الذكاء الفعلي هو وسيلة جيدة لمعرفة مستوى الذكاء الخاص بك.

هل اكتشفت 15 قطة في 11 ثانية؟

من الصعب اكتشاف جميع القطط الـ 15 لأنها تختبئ بذكاء شديد خلف الأشياء الموجودة في غرفة المعيشة.

لكن لراحتك، قمنا بتسليط الضوء على 15 قطة مخفية في الصورة الواردة أدناه:

تركت الصورة الآلاف من البالغين في حيرة من أمرهم وهم يُحاولون اكتشاف الوجوه الخفية للقطط في هذا الوهم البصري.

حيث تُشير الدراسات إلى أنه كلما درّبت عقلك على حلّ الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.

كما تُظهر الأبحاث أن الأوهام البصرية عادة ما تعطي نظرة ثاقبة رائعة حول كيفية عمل أدمغتنا.

يمكن لمجموعات مُحددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا بكل سهولة لإدراك شيء غير موجود بصريا.

والآن أخبرنا، هل رصدت 15 قطة مُخبأة داخل صورة الوهم البصري هذه؟