فضيحة أبو ظبي في الحرب السودانية.. العثور على ذخيرة إماراتية داخل منزل حميدتي (فيديو)

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وطن- كشفت “فضيحة مدوية” الدور الإماراتي في الحرب الدائرة حاليا في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، والذي معروف بأنه مقرب للغاية من أبوظبي ومدعوم منها.

وانتشر مقطع فيديو، على موقع تويتر، حقّق رواجا كبيرا يُظهر العثور على ذخيرة إماراتية في منزل قائد قوات الدعم السريع في الخرطوم ، وذلك بالتزامن مع أنباء هجوم لقوات الجيش الذي يقوده عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، على منزل نائبه الذي بات يتم التعامل معه رسميا على أنه قائد ميليشيا متمردة.

وشوهد في مقطع الفيديو، أحد الجنود وهو يصور الذخيرة التي تم العثور عليها منزل حميدتي بعد هروبه، وسمع صوت الجنود وهو يوضحون بيانات هذه الذخيرة التي تبين أنّها إماراتية.

الجيش #السوداني:🇸🇩 يعثر على ذخيرة اماراتية 🇦🇪

في بيت قائد قوات الدعم السريع في الخرطوم. pic.twitter.com/lMw49Hovac — علي بن غذاهم (@RevoltAli) April 17, 2023

حساب حميدتي يدار من الإمارات

بالتزامن مع ذلك، بث ناشطون صورا قالوا إنها تُظهر أن صفحة حميدتي على موقع التواصل الاجتماعي تُدار من داخل دولة الإمارات، وهو ما اعتبروها تفضح الدور الذي تلعبه أبوظبي في تأجيج الاقتتال في السودان.

ايضا قبل فترة كان #حميدتي مستقر في الدولة تلك 🤔 وحسابه في الفيسبوك يديره 4 اشخاص احدهم في #الامارات العربية المتحدة 🤯 اذا بهالمنطق نقدر نقول ان حساب #حميدتي بتويتر يدار ايضا من الامارات والرسالة التي تم توجيهها الى #المجتمع_الدولي ضد #الجيش_السوداني تم كتابتها في 🇦🇪🤯 ليييه pic.twitter.com/89lnMoS5jK — م.فيصل عٌ المنزوعي (@SAUDI_RIA) April 18, 2023

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موقف الإمارات الرسمي من الاقتتال في السودان

يُشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أصدرت بيانا عبر وزارة خارجيتها، مع بداية الاقتتال في الودان، وقالت: “تدعو دولة الإمارات كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار”.

وأضاف البيان: “تتابع سفارة دولة الإمارات لدى الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة”.

الإمارات متهمة بتأجيج الصراع

لكن في الوقت نفسه، اتهمت العديد من التقارير دولة الإمارات بأنها تساهم في تأجيج الاقتتال من خلال دعم حميدتي في محاولة لتمكينه سياسيا وعسكريا، وذلك للاستفادة من مناجم الذهب التي يتحكم فيها، ومن ثم تحقيق عوائد كبيرة.

وتسيطر قوات الدعم السريع على منجم جبل عامر للذهب في دارفور، وعلى ثلاثة مناجم ذهب أخرى على الأقل في أجزاء أخرى من البلاد مثل جنوب كردفان، ما حوَّل حميدتي إلى أحد أغنى رجال السودان وجعله لاعبًا رئيسيًا على الساحة.

ويملك حميدتي شركة خاصة تسمى “الجنيد” وهي شركة تعدين وتجارة يقودها شقيقه عبد الرحيم دقلو ، في حين يرأس حميدتي نفسه رئاسة مجلس إدارتها، وقد أظهرت وثائق حصلت عليها منظومة “جلوبال ويتنس” وهي منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد، أن حميدتي ورجال شركته يحتفظون بحساب بنكي باسمهم في بنك أبوظبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والإمارات تعد أكبر مستورد للذهب السوداني في العالم حيث تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2018 أنها استوردت 99.2% من صادرات البلاد من الذهب وأنها تعاقدت مع قوات الدعم السريع للقتال في اليمن وليبيا، حيث قدمت الأموال إلى قوات حميدتي.