طوله سيصدمك..تعرفوا على توماس ويديرز صاحب أطول أنف في العالم

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وطن– انتشرت مؤخراً وبشكل واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تمثال شمعيّ للبريطاني توماس ويدرز، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما بلغ طول أنفه 19 سم (7.5 بوصات)، وهو رقم قياسي لم يهزم منذ 300 عام.

أطول أنف في العالم

ووفقاً لموقع “news18“، عاش يديرز في القرن الثامن عشر، وكان فنان سيرك إنجليزياً. كما كان شخصاً معروفاً جدًا لدرجة أنه تمّ نصب تمثال شمعي له في متحف في لندن.

ظهرت صورة ويدرز مؤخراََ على منصة تويتر، حيث نشرها حساب يدعى “Pubity”. وقد أحدثت صورته حالة من التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي.



على موقع غينيس للأرقام القياسية، توجد أيضًا صفحة مخصصة له.

وفقًا للمصادر، عاش ويدرز في إنجلترا خلال سبعينيات القرن الثامن عشر وعمل عضوًا في سيرك متنقل. كما يتمّ عرض تمثال شمعي خاص به في متحف في الولايات المتحدة.



عند رؤية المنشور، صُدم العديد من الأشخاص، حيث علّق أحدهم قائلاً: “هذا ليس أنفًا ولكنه خرطوم فيل”.

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تركي يدخل موسوعة “جينيس” بأطول أنف في العالم

في سياق آخر، يحمل التركي محمد أوزوريك الرقم القياسي لأطول أنف في العالم لرجل حي.

قبل عامين، أكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا الرقم القياسي، حيث يبلغ طول أنفه 8.80 سم.



أطول شعر في العالم

بالحديث عن الأرقام القياسية، ووفقًا لتقارير من عام 2009، سجّلت امرأة في فلوريدا رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لامتلاكها أطول شعر في العالم. نما شعر المرأة البالغة من العمر 60 عامًا إلى 110 أقدام أي ما يعادل 33.5 متر.



وبالمثل، دخلت الشابة الهندية نيلانشي باتيل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أغسطس 2022، بعد أن توقفت عن قص شعرها منذ أن كانت في السادسة من عمرها. وقد كانت تغسل شعرها مرة في الأسبوع.

ووفقًا للمصادر، كانت تستغرق نصف ساعة لتجفيفه، وساعة أخرى لتمشيطه جيدًا.