طائرة إسعاف جوي من أجل شاكيرا.. ماذا حدث؟

- Advertisement -

وطن– غادرت شاكيرا برشلونة منذ عدة أشهر لكنها لم تستطع اصطحاب والديها معها حتى الآن.

طائرة إسعاف جوي

انتقلت شاكيرا إلى ميامي مع أطفالها بعد الانفصال عن مدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه ، الأمر الذي لم يكن سلسًا وبدون جدل.

أرادت النجمة الكولومبية أن يأتي والديها معها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بسبب مشاكل صحية ، لم يتمكن ويليام مبارك ونيديا ريبولي من القيام بالرحلة.

لقد بذلت شاكيرا كل ما في وسعها لمساعدتهم والآن غادروا كاتالونيا في طائرة إسعاف جوي.

ونقلت صحيفة فانيتاتيس عن مصدر مقرب، قوله إن “الطائرة التي ستقلهم هي طائرة إسعاف جوي. وسيسافر معهم طبيب ويراقبهم في جميع الأوقات”.

بداية جديدة

وبحسب ما ورد غادر والدا شاكيرا إسبانيا بالفعل.

- Advertisement -

وفقًا لـ Europa Press ، لم يعد والدا شاكيرا في إسبانيا ، لذلك يُقال أنهما يمكن أن يكونا بالفعل في ميامي مع أطفالها ، ميلان وساشا.

وقال مصدر للصحيفة: “وليام مبارك شديد ونيديا ديل كارمن ريبول تورادو لم يعودا في إسبانيا.. لذلك يمكن أن يكونا بجانب ابنتهما في هذه البداية الجديدة للحياة”.

المنزل الذي عاشت فيه شاكيرا هذه السنوات القليلة الماضية ، أولاً مع بيكيه وأولاده ثم بدون لاعب كرة القدم ، كان مشغولاً للغاية هذه الأيام لأن الانتقال كان جارياً.

جليسة أطفال براتب زهيد

واليوم ، جاءت سيارة رعاية صحية إلى المنطقة المجاورة لجمع العديد من اسطوانات الأكسجين والمعدات الطبية التي استخدمها والد شاكيرا، بحسب الصحيفة.

هذا وقد سرّبت وسائل إعلام أجنبية أنّ شاكيرا تبحث عن جليسة أطفال في ميامي، لكنها تعرضت للانتقادات بسبب شروطها المتدنية.

نقلت صحيفة “okdiario” أنّ شاكيرا تريد أن تدفع القليل من المال، مقابل كثير من العمل والجهد.

هناك شرط واضح غير قابل للنقاش.. الشخص الذي يدخل للعمل في قصر شاكيرا لن يتمكن من التحدث مع أي صحفي.

ويحظر عليها إفشاء أيّ معلومات حميمة عن الأسرة. كما يجب أن تهتم بالأعمال المنزلية، ولكن قبل كل شيء رعاية واحتياجات ميلان وساشا.

2400 دولار فقط

للوهلة الأولى قد يبدو وكأنه راتب منطقي، لكنهم يقولون إنه منخفض للغاية في ميامي لأن الحياة هناك باهظة الثمن. لهذا السبب تلقّت شريكة بيكيه السابقة كثيراً من الهجمات.

حين ذاعت المذيعة الأمريكية الخبر، قالت: “شاكيرا تبحث عن جليسة أطفال لأطفالها في ميامي. وفقًا لمصمم المحتوى جيفري فيرني، فإنّ المرأة من بارانكويلا تبحث عن مربية لأطفالها، والتي ستدفع لها 2400 دولار شهريًا… بالإضافة إلى مصاريف السفر، وستكون أيضًا قادرة على العيش في هذا القصر الجميل”.

تدرك شاكيرا أنها نجمة عالمية، وأيّ معلومات عنها ستكون مادة للأخبار المثيرة. ولهذا السبب تطالب مربيتها بعدم الكشف عن أي شيء.