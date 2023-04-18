صحيفة تكشف شرط كيت ميدلتون لحضور عشيقة زوجها روز هانبري حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

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وطن- سيكون الملايين من الناس في انتظار تتويج تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، المقرر عقده في 6 مايو في وستمنستر أبي، لأنها “ذروة رمزية” لتوليه العرش، الذي حدث في 8 سبتمبر من العام الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

روز هانبري، التي يشاع أنها كانت عشيقة الأمير ويليام، ستحضر تتويج الملك تشارلز الثالث، وهو مظهر قد يسبّب بعض التوتر داخل الزوجين الملكيين، وخاصة كيت ميدلتون.

سيتمّ تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت 6 مايو في وستمنستر أبي، وسيكون التتويج أحد أهم أحداث القرن، حيث يمثّل بداية عهد جديد بعد أكثر من 70 عامًا من حكم الملكة إليزابيث الثانية.

الأمير هاري أكّد خيانة وليام لكيت في كتابه “سبير”

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، ستكون إحدى أكثر اللحظات المتوقَّعة هي وصول روز هانبري، عشيقة الأمير ويليام المزعومة، حيث يبدو أنّ العديد من الصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية تؤكّد هذه التكهنات، حيث نشروا صورة جمعت بين روز ودوق كامبريدج، في حين كان الأمير هاري قد أكد هذه الخيانة في كتابه الذي صدر بعنوان: “سبير“، وأثار ضجة كبيرة.

وبحسب الصحيفة، فقد أصرّ الملك تشارلز الثالث على أن تحضرَ روز هانبري التتويج ومنح ابنها أوليفر دورًا بارزًا في عملية التتويج.

شرط كيت ميدلتون لحضور روز هانبري حفل التتويج

ولفتت الصحيفة إلى أنّ كيت ميدلتون جعلت من شروط حضور روز هانبري للتتويج أنها لا تريد أي تفاعل معها.

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أوليفر نجل روز هانبري سيكون مسؤولاً عن حمل رداء الملك

ومن المقرر أن تكونَ روز حاضرة ليس فقط لأنها زوجة ديفيد تشولمونديلي، مركيز تشولمونديلي السابع، الذي تمّ تعيينه وسيد الشرف للملك تشارلز، ولكن أيضًا لأن ابنها، أوليفر، سيكون مسؤولاً عن حمل رداء الملك، على طول مع الأمير جورج.

وقال صديق للعائلة المالكة، إنه سيكون من “المستحيل تخيل” ألا يكون ديفيد تشولمونديلي في حفل التتويج مع زوجته.