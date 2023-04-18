الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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صحيفة تكشف شرط كيت ميدلتون لحضور عشيقة زوجها روز هانبري حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث أصرّ على أن حضور روز هانبري التتويج ومنح ابنها أوليفر دورًا بارزًا في عملية التتويج

كتب باسل النجار
كيت ميدلتون وروز هانبري watanserb.com
كيت ميدلتون وروز هانبري
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وطن- سيكون الملايين من الناس في انتظار تتويج تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، المقرر عقده في 6 مايو في وستمنستر أبي، لأنها “ذروة رمزية” لتوليه العرش، الذي حدث في 8 سبتمبر من العام الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

روز هانبري، التي يشاع أنها كانت عشيقة الأمير ويليام، ستحضر تتويج الملك تشارلز الثالث، وهو مظهر قد يسبّب بعض التوتر داخل الزوجين الملكيين، وخاصة كيت ميدلتون.

سيتمّ تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت 6 مايو في وستمنستر أبي، وسيكون التتويج أحد أهم أحداث القرن، حيث يمثّل بداية عهد جديد بعد أكثر من 70 عامًا من حكم الملكة إليزابيث الثانية.

الأمير هاري أكّد خيانة وليام لكيت في كتابه “سبير”

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، ستكون إحدى أكثر اللحظات المتوقَّعة هي وصول روز هانبري، عشيقة الأمير ويليام المزعومة، حيث يبدو أنّ العديد من الصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية تؤكّد هذه التكهنات، حيث نشروا صورة جمعت بين روز ودوق كامبريدج، في حين كان الأمير هاري قد أكد هذه الخيانة في كتابه الذي صدر بعنوان: “سبير“، وأثار ضجة كبيرة.

وبحسب الصحيفة، فقد أصرّ الملك تشارلز الثالث على أن تحضرَ روز هانبري التتويج ومنح ابنها أوليفر دورًا بارزًا في عملية التتويج.

تجدد الحديث عن خيانة الأمير وليام بعد انفصال صديقة كيت ميدلتون السابقة عن زوجها
تجدد الحديث عن خيانة الأمير وليام بعد انفصال صديقة كيت ميدلتون السابقة عن زوجها

شرط كيت ميدلتون لحضور روز هانبري حفل التتويج

ولفتت الصحيفة إلى أنّ كيت ميدلتون جعلت من شروط حضور روز هانبري للتتويج أنها لا تريد أي تفاعل معها.

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أوليفر نجل روز هانبري سيكون مسؤولاً عن حمل رداء الملك

ومن المقرر أن تكونَ روز حاضرة ليس فقط لأنها زوجة ديفيد تشولمونديلي، مركيز تشولمونديلي السابع، الذي تمّ تعيينه وسيد الشرف للملك تشارلز، ولكن أيضًا لأن ابنها، أوليفر، سيكون مسؤولاً عن حمل رداء الملك، على طول مع الأمير جورج.

وقال صديق للعائلة المالكة، إنه سيكون من “المستحيل تخيل” ألا يكون ديفيد تشولمونديلي في حفل التتويج مع زوجته.

المصدرصحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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