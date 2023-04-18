الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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حياتنا

رقص طالبات تونسيات بطريقة بذيئة وسط مدرستهن في شهر رمضان يثير الجدل! (فيديو)

كانت أبرز تلك الفتيات هي الشابة سيرين بن عمار والتي وصفها بعضهم بأجمل تلميذة بكالوريا في تونس

كتب رفيف عبدالله
رقص طالبات تونسيات بطريقة بذيئة وسط مدرستهن في شهر رمضان يثير الجدل! (فيديو) watanserb.com
سيرين بن عمار كانت أبرزهن
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدداً من الطلاب والطالبات في تونس، يرقصون بجرأة في إحدى المدارس.

احتفال بالنجاح!

وذكر الناشطون أن هذه الطريقة كانت لتعبيرهم عن فرحتهم باجتياز الباك سبور “بكالوريا الرياضة” في تونس.

وظهرت طالبة ترتدي ليجن ضيقاً، مع توب بدون أكمام وهي ترقص وتحرّك مؤخرتها بطريقة بذيئة، قبل أن تشاركَها الرقص فتاة أخرى.

بينما كان الطلاب الذكور يستمتعون بالمشاهدة والتصفيق قبل أن يشاركوا أيضاً في الرقص.

إطلالات جريئة جداً

وقام عدد من التلميذات باستغلال حفل التخرج، بإطلالات جريئة فجّرت موجة غضب وسط التونسيين.

إحدى فتيات الباك سبور
سيرين بن عمار

وكانت أبرز تلك الفتيات هي الشابة سيرين بن عمار، والتي وصفها بعضهم بأجمل تلميذة بكالوريا في تونس.

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فجر الباك سبور غضباً بين التونسيين
ارتدت الفتيات أزياء جريئة
كان الاحتفال عبارة عن استعراض للمفاتن

لكن جمالها لم يشفع لها الهجوم بسبب إطلالتها الفاضحة ما جعلها تخرج عن صمتها.

سيرين بن عمار

وقالت سيرين في مداخلة مع إذاعة موازييك المحلية: “ذنبي إني حبيت نتقاسم معاكم فرحتي”.

وتابعت سيرين التي حضرت مع والدتها: “لكن حياتي تقلبت في 3 أيام وليت نعيش كابوس… سبولي خويا متوفي… كفروني ..تنمروا عليا”.

وكشفت سيرين أنها تعرضت للتهديد والتحرش أيضاً، من قبل رجال وفتيات، وختمت: “ياخي الفرحة في تونس ولات سبان وولات ممنوعة”.

وعبّر التونسيون عن صدمتهم من الأحداث التي تصدّرت الترند خلال شهر رمضان.

ماذا يحدث في تونس؟

فكتب ناشط: “ايعقل ان يحدث هذا في تونس في مثل هذه الايام الفاضلات من اواخر رمضان..  رجل يقتل زوجته قرب مقر عملها في عز النهار طعنا بسكين في عنقها…. وفتيات يمشين في الشوارع بالكاد اسقطن خرقا على اجسادهن في حالة من التخمر والانفلات وعلى مرأى من امهاتهن وآباهن : انه الباك سبور”.

وكتب آخر: “ملخص شهر رمضان في تونس.. كان شهر حافل بصراحة من غلاء الأسعار و قصان الماء لوينو قيس ، طلاق حكيمي و الباك سبور ومسلسل الفلوجة مازالوا أربعة أيام ان شاء الله ربي يعديها على خير ..اي كان نسيت حاجة فكروني”.

وعقبت متابعة: “شنو فائدة الباك سبور غير التمهيد للإباحية في الكليات.. أغلب كليات تونس تشلكت، شوية من الحنة و شوية من رطوبية اليد الباك سبور هو نفسه حفلة تخرج الثانوية متاع أمريكا”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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