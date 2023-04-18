الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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“دين جديد!” .. أتباع الطريقة البودشيشية في المغرب يثيرون جدلاً ليلة القدر! (فيديو)

أثارت طريقة إحياء ليلة القدر بالتمايل والقفز وهز الرؤوس، من قبل اتباع الطريقة البودشيشية جدلاً!

كتب أنس السالم
الطريقة البودشيشية في المغرب watanserb.com
الطريقة البودشيشية في المغرب
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وطن – أثارت طريقة إحياء أتباع الطريقة البودشيشية، ليلة القدر، في مقرها بقرية مداغ في أقصى شرق المغرب، جدلاً بين المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

أتباع الطريقة البودشيشية في المغرب

ونشرت صحيفة “هسبريس” المغربية، مقطعاً مصوّراً، يظهر إحياء أتباع الطريقة البودشيشية ليلة القدر بمشاركة شيخ الزاوية جمال القادري.

وقد أثارت طريقة إحياء ليلة القدر بالتمايل والقفز وهز الرؤوس، من قبل اتباع الطريقة البودشيشية، جدلاً، إذ قال معلّق: “دين جديد!. شيء يحزن مقطع فيه خير الشباب و هم في هذا الوضع للاسف”. وكتب ثانٍ: “الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ،الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة ونعوذ به بالله من الخذلان والفرق الضالة”.

وعلق آخر: “تخيل معي يا اخي هم يعرفون أنهم في ضلالة ولكنهم متمسكون بضلالتهم”. بينما نشر معلق رابع رأيه وقال: “ما يحز في القلب أن ترى شبابا على هذا الحال. أما الشياب مرفوع عنهم القلم ولا يمكن محاورتهم. أما الشباب ليس لهم عذر وهذا سببه الجهل نطلب الله السلامة والستر حتى نلقاه”.

وجاء في تعليق آخر: “هذا لا يمثل الدين في شيء. وهذه بدعة لم نرى دليلا واحد في القرآن يدل على هذا الشيء ولا حديثا يتكلم عن اصحاب البودشيشية او غير ذالك. وإنما هذا نعرفه بالرقص في بيت الله التي يجب عليها أن تحترم (في بيوت آذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغذو والاصال)”.

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ما هي الزاوية البودشيشية في المغرب؟

نشأت الطريقة البودشيشية وهي طريقة صوفية في القرن الخامس الهجري، وهي تنتسب للشيخ عبد القادر الجيلاني.

حملت الطريقة بالمغرب اسم البودشيشية نسبة إلى أحد شيوخها الذين كان يطعم الناس أكلة “الدشيشة” خلال أيام المجاعة، وهي أكل شعبية بسيطة شهيرة تشبه البرغل.

بينما يحمل المريد اسم الفقير، في إشارة إلى قيمة التواضع والزهد والفقر إلى رحمة الله.

في حين تشتهر الطريقة التي يوجد مقرها في قرية مداغ بإقليم بركان شرقي المغرب قرب الحدود المغربية الجزائرية، بتنظيم لقاءين سنويين يحضرهما أكثر من 250 ألف شخص.

البودشيشية يحيون ليلة القدر
البودشيشية يحيون ليلة القدر

بكون اللقاء الأول  ليلة 27 من شهر رمضان (ليلة القدر)، وثانيهما في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تؤمن البودشيشية بمحورية الشيخ الذي يزوره المريدون من شتى البقاع للتبرك برؤيته وبلمسه، ويصرخ كثير منهم عند رؤيته، فالمريد لا مفر له من وجود شيخ مربٍّ.

كما يوضح أهل البودشيشية أنها تشتغل على تزكية النفوس ليس إلا، ولا علاقة لها بالسياسة والمعارك السياسية الداخلية، ولأجل الوصول بالنفوس إلى الصفاء الروحي يلتزم “الفقير”- خاصة بعد صلاة المغرب- بقراءة القرآن وتلاوة الأذكار الخاصة بالطريقة والتي أذن بها الشيخ، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المصدرهسبريس - وطن - وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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