تشكيلة النصر والهلال والموعد في ديربي الدوري السعودي

وطن- يلتقي فريق النصر أمام منافسه الهلال، الثلاثاء، في قمة “ديربي” منافسات الدوري السعودي الممتاز، على ملعب (استاد فهد الدولي) في العاصمة السعودية (الرياض).

وستبدأ المباراة المثيرة والمشوقة لعشاق وجماهير كرة القدم السعودية بين كلا الفريقين في قمة ديربي الرياض، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

بينما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت مصر وفلسطين ودول بلاد الشام، عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة النصر ضد الهلال

وسيدخل المدرب الجديد دينكو يليتشيتش المباراة القوية أمام حامل اللقب السابق الهلال، في منافسات الدوري السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعه، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع النصر (العالمي): سلطان الغنام، عبد الإله العمري، ألفارو، غيسلان كونان.

مركز الوسط: دياز، عبد الله الخبيري، تاليسكا.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة الهلال ضد النصر

وسيلعب المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه النصر، في منافسات الدوري السعودي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

دفاع الهلال (الزعيم): ناصر هادهود، خليفة الدوسري، جحلفي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: محمد كانو، سلمان الفرج، أندريه كاريو.

مركز الهجوم: صالح الشهري، أوديون إيغالو، لوسيانو فيتو.

معلق مباراة النصر والهلال

وسيعلق على أحداث مباراة القمة بين كلا الفريقين، على شبكة قنوات ( (SSCالرياضية السعودية، المعلق فهد العتيبي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، خلف المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس الهلال في المركز الرابع من الترتيب برصيد 46 نقطة للموسم الحالي.