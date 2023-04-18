الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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تحذير من أذرع السيسي لإثيوبيا بسبب الاقتتال في السودان.. هل تتسع دائرة الحرب؟

أنباء ترددت عن أن الجنود المصريين الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي نُقلوا سرا إلى إثيوبيا

كتب خالد السعدي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي watanserb.com
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
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وطن- وجّه الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري (المحسوب على النظام) تحذيرا ناريا لإثيوبيا، وذلك في خضم الأحداث الملتهبة التي يشهدها السودان، المتمثلة في الحرب العنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي احتجزت جنودا مصريين في قاعدة مروي.

وقال بكري في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر“، رصدتها “وطن”: “أتمنى من بعض الأطراف خاصة إثيوبيا أن ترفع يدها وتنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني وأن تكف عن التحريض ودعم طرف علي حساب آخر لأسباب نعلمها جميعا”.

وأضاف: إثيوبيا من مصلحتها إحداث فتنة وتغذية الصراعات على أرض السودان نكاية في مصر والسودان على السواء”.

وتابع: “إذا كانت مصر تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني، فليس معنى ذلك أنها ستقف صامتة أمام أي تهديدات أو محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو سعي بعض الأطراف إلى تمزيق السودان ووحدته.. كفوا عن العبث واتركوا السودان وشأنه فهو وحده قادر على إنهاء الأزمة ومحاسبة كل المتجاوزين”.

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وذكر مصطفى بكري في تغريداته: “أظن أن تصريح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لعدم التصعيد في السودان وتطالب كافة الأطراف بعدم التدخل هو أبلغ رد وتأكيد علي ثوابت الموقف المصري”.

أنباء عن نقل الجنود المصريين للسودان

يُشار إلى أنه في خضم أزمة احتجاز جنود مصريين في السودان من قِبل قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، تردَّدت أنباء عن أنه تم نقل الجنود إلى إثيوبيا، إلا أنه لم يتسنَ التأكد من حقيقة هذه المعلومة، كما لم يتم تأكيدها بشكل رسمي.

الدعم السريع نشرت لقطات احتجاز الجنود المصريين

يُشار إلى أن قوات الدعم السريع التي تشتبك مع الجيش السوداني، سبق أن نشرت مقطع فيديو، يظهر جنودا مصريين وهم يسلمون أنفسهم للمجموعة شبه العسكرية التي تحتل مكانة بارزة في السودان.

ونشرت مقطعا يظهر فيه عشرات العناصر، بعد أن ألقي القبض عليهم وهم يجلسون وأيديهم فوق رؤوسهم في دلالة على “استسلامهم”.

بعد انتشار مقطع احتجازهم من الدعم السريع.. هذا سبب وجود قوات مصرية بالسودان
بعد انتشار مقطع احتجازهم من الدعم السريع.. هذا سبب وجود قوات مصرية بالسودان

رد الجيش المصري

في أعقاب ذلك، قال الجيش المصري في بيان، إن “القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السوداني.

وأضاف: “في إطار وجود قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان، جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”.

وفي خضم موجة كبيرة من الغضب، أكد حميدتي، التزام قوات الدعم السريع بأمن وسلامة العسكريين المصريين، وقال: “نتعامل مع الجنود المصريين كإخوة ونعمل على إخلائهم سريعاً”.

وهناك علاقة اشتباك بين القاهرة والخرطوم من جانب وأديس بابا من جانب آخر، بسبب مشروع سد النهضة الذي تنشّئه إثيوبيا، ويثير مخاوف وتحذيرات مصرية سودانية من التأثير على حصتيهما المائية من مياه النيل.

كما أن هناك خلاف جوهري آخر، يخص اتهام إثيوبيا للسودان بأنه يحتل أجزاء من أراضيها، وكثيرا ما تُثار الكثير من التوترات على الحدود بين الجانبين، تصل في بعض الأحيان إلى الاشتباك العسكري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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