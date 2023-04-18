تحذير من أذرع السيسي لإثيوبيا بسبب الاقتتال في السودان.. هل تتسع دائرة الحرب؟

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وطن- وجّه الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري (المحسوب على النظام) تحذيرا ناريا لإثيوبيا، وذلك في خضم الأحداث الملتهبة التي يشهدها السودان، المتمثلة في الحرب العنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي احتجزت جنودا مصريين في قاعدة مروي.

وقال بكري في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر“، رصدتها “وطن”: “أتمنى من بعض الأطراف خاصة إثيوبيا أن ترفع يدها وتنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني وأن تكف عن التحريض ودعم طرف علي حساب آخر لأسباب نعلمها جميعا”.

وأضاف: إثيوبيا من مصلحتها إحداث فتنة وتغذية الصراعات على أرض السودان نكاية في مصر والسودان على السواء”.

أتمني من بعض الأطراف خاصة أثيوبيا أن ترفع يدها وتنأي بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني وأن تكف عن التحريض ودعم طرف علي حساب آخر لأسباب نعلمها جميعا . أثيوبيا من مصلحتها إحداث فتنه وتغذية الصراعات علي أرض السودان نكاية في مصر والسودان علي السواء . وإذا كانت مصر تتأي — مصطفى بكري (@BakryMP) April 17, 2023

وتابع: “إذا كانت مصر تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني، فليس معنى ذلك أنها ستقف صامتة أمام أي تهديدات أو محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو سعي بعض الأطراف إلى تمزيق السودان ووحدته.. كفوا عن العبث واتركوا السودان وشأنه فهو وحده قادر على إنهاء الأزمة ومحاسبة كل المتجاوزين”.

بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني ، فليس معني ذلك أنها ستقف صامته أمام أي تهديدات أو محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو سعي بعض الأطراف إلي تمزيق السودان ووحدته . كفوا عن العبث واتركوا السودان وشأنه فهو وحده قادر علي إنهاء الأزمه ومحاسبة كل المتجاوزين — مصطفى بكري (@BakryMP) April 17, 2023

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وذكر مصطفى بكري في تغريداته: “أظن أن تصريح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لعدم التصعيد في السودان وتطالب كافة الأطراف بعدم التدخل هو أبلغ رد وتأكيد علي ثوابت الموقف المصري”.

وأظن أن تصريح الرئيس السيسي أن مصر تسعي لعدم التصعيد في السودان وتطالب كافة الأطراف بعدم التدخل هو أبلغ رد وتأكيد علي ثوابت الموقف المصري — مصطفى بكري (@BakryMP) April 17, 2023

أنباء عن نقل الجنود المصريين للسودان

يُشار إلى أنه في خضم أزمة احتجاز جنود مصريين في السودان من قِبل قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، تردَّدت أنباء عن أنه تم نقل الجنود إلى إثيوبيا، إلا أنه لم يتسنَ التأكد من حقيقة هذه المعلومة، كما لم يتم تأكيدها بشكل رسمي.

هل هذا الخبر صحيح ؟

بعد سيطرة الجيش السوداني علي مطار مروي

تم نقل الجنود المصريين الأسري الي إثيوبيا — Mahmoud Ramadan (@Mahmoud85653309) April 17, 2023

الدعم السريع نشرت لقطات احتجاز الجنود المصريين

يُشار إلى أن قوات الدعم السريع التي تشتبك مع الجيش السوداني، سبق أن نشرت مقطع فيديو، يظهر جنودا مصريين وهم يسلمون أنفسهم للمجموعة شبه العسكرية التي تحتل مكانة بارزة في السودان.

كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي⭕

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/3t4oNoCpPg — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

ونشرت مقطعا يظهر فيه عشرات العناصر، بعد أن ألقي القبض عليهم وهم يجلسون وأيديهم فوق رؤوسهم في دلالة على “استسلامهم”.

يواجهون مصيرا مجهولا..

ماذا نعرف عن الجنود المصريين المحتجزين في السودان؟ pic.twitter.com/Jdbu8UpVoH — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 17, 2023

رد الجيش المصري

في أعقاب ذلك، قال الجيش المصري في بيان، إن “القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السوداني.

وأضاف: “في إطار وجود قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان، جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”.

وفي خضم موجة كبيرة من الغضب، أكد حميدتي، التزام قوات الدعم السريع بأمن وسلامة العسكريين المصريين، وقال: “نتعامل مع الجنود المصريين كإخوة ونعمل على إخلائهم سريعاً”.

وهناك علاقة اشتباك بين القاهرة والخرطوم من جانب وأديس بابا من جانب آخر، بسبب مشروع سد النهضة الذي تنشّئه إثيوبيا، ويثير مخاوف وتحذيرات مصرية سودانية من التأثير على حصتيهما المائية من مياه النيل.

كما أن هناك خلاف جوهري آخر، يخص اتهام إثيوبيا للسودان بأنه يحتل أجزاء من أراضيها، وكثيرا ما تُثار الكثير من التوترات على الحدود بين الجانبين، تصل في بعض الأحيان إلى الاشتباك العسكري.