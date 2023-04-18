بعد وصفها المغرب بـ”الديكتاتوري”.. ألباريس يرد على نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز

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وطن- أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى أنّ كلمات النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزيرة العمل، يولاندا دياز، حول كون المغرب ديكتاتوري هي “آراء فردية”، وأن موقف إسبانيا مثبّتٌ في تصريحات رفيعة المستوى مع الرباط.

ووفقاً لما نقله موقع “أوروبا برس“، أشار “ألباريس” في تصريحات صادرة من ستراسبورغ بفرنسا، إلى أنّ “هذه التصريحات هي تصريحات فردية. قد تكون هناك آراء من مجموعات سياسية أخرى، لكن الواضح هو أن الطريقة التي تواجه بها حكومة إسبانيا علاقاتها مع جيرانها”. لديها علاقة “تعاون وتعاون” مع المغرب.

بهذا المعنى، دافع المسؤول عن الشؤون الخارجية عن “الاحترام المتبادل” و”المسؤولية” في العلاقة مع الرباط.

وأشار إلى أنه “بالتأكيد، بصفتي وزيراً للخارجية، فإن هذا هو الأسلوب الذي أتعامل به دائماً في العلاقات مع جميع جيراننا وهذا ما ستواصل الحكومة القيام به”.

يولاندا دياز تهاجم المغرب

وكانت وزيرة العمل الإسبانية ونائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز، قد شنّت هجوماً عنيفاً على المغرب، واصفةً إياه بالديكتاتوري.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أكّدت النائبة الثانية لرئيس الوزراء يولاندا دياز، وهي إحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في إسبانيا على موقفها الداعم للشعب الصحراوي والامتثال للشرعية الدولية في عملية إنهاء الاستعمار الأخيرة في أفريقيا.

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يولاندا دياز تتعهد بخرق الاتفاق بين بيدرو سانشيز ومحمد السادس

وخلال مقابلتها مع الإعلامي الإسباني جوردي إيفول، وفي سؤاله لها حول موقفها فيما يتعلق بالصحراء الغربية والنهج غير القانوني لبيدرو سانشيز في دعمه الرباط في سياسته التوسعية، عما إذا كانت ستخرق الاتفاق مع المغرب إذا أصبحت رئيسة للوزراء، لتؤكد أنّها كانت “واضحة للغاية” بشأن موقفها في هذا الصدد، وأكدت أنها “بلا شك” ستخرق الاتفاق الذي أبرمه سانشيز مع ملك المغرب محمد السادس.

وأصرّت يولاندا دياز على أن يتذكر الجميع أنها عبّرت عن ذلك علنًا: “لدي موقف واضح جدًا بشأن المغرب والصحراء الغربية”.

المغرب ديكتاتوري

وقالت: “أنا أدرك أنه يجب علينا بالطبع أن نأخذ جارنا المغرب على محمل الجد، لكن علينا أيضًا أن نعرف أن المغرب هو ما هو عليه: ديكتاتوري”.

🔴| يولاندا دياز وزيرة العمل و الاقتصاد الاجتماعي، و المترشحة للظفر بمنصب رئيس الحكومة المركزية الإسبانية، تحدد الخطوط العريضة لسياستها مع المغرب:

📌 المغرب دولة ديكتاتورية.

📌 عبرتُ علانية، عن رفضي لقرار سانشيز بشأن الصحراء الغربية.

📌 إذا نجحت، سأعمل على تصحيح الموقف. pic.twitter.com/7SZNJXvzW0 — Chejlekbir | الشيخ لكبير |🇪🇭 (@ChejlekbirS) April 17, 2023

وخلال المقابلة، قرّرت المرشحة أن تدفع بأنّ علاقتها مع المغرب يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.