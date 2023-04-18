الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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بعد وصفها المغرب بـ”الديكتاتوري”.. ألباريس يرد على نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز

يولاندا دياز تعهّدت بخرق الاتفاق الذي أبرمه سانشيز مع ملك المغرب محمد السادس

كتب فهمي الورغمي
خوسيه مانويل ألباريس watanserb.com
خوسيه مانويل ألباريس
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وطن- أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى أنّ كلمات النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزيرة العمل، يولاندا دياز، حول كون المغرب ديكتاتوري هي “آراء فردية”، وأن موقف إسبانيا مثبّتٌ في تصريحات رفيعة المستوى مع الرباط.

ووفقاً لما نقله موقع “أوروبا برس“، أشار “ألباريس” في تصريحات صادرة من ستراسبورغ بفرنسا، إلى أنّ “هذه التصريحات هي تصريحات فردية. قد تكون هناك آراء من مجموعات سياسية أخرى، لكن الواضح هو أن الطريقة التي تواجه بها حكومة إسبانيا علاقاتها مع جيرانها”. لديها علاقة “تعاون وتعاون” مع المغرب.

بهذا المعنى، دافع المسؤول عن الشؤون الخارجية عن “الاحترام المتبادل” و”المسؤولية” في العلاقة مع الرباط.

وأشار إلى أنه “بالتأكيد، بصفتي وزيراً للخارجية، فإن هذا هو الأسلوب الذي أتعامل به دائماً في العلاقات مع جميع جيراننا وهذا ما ستواصل الحكومة القيام به”.

يولاندا دياز تهاجم المغرب

وكانت وزيرة العمل الإسبانية ونائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز، قد شنّت هجوماً عنيفاً على المغرب، واصفةً إياه بالديكتاتوري.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أكّدت النائبة الثانية لرئيس الوزراء يولاندا دياز، وهي إحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في إسبانيا على موقفها الداعم للشعب الصحراوي والامتثال للشرعية الدولية في عملية إنهاء الاستعمار الأخيرة في أفريقيا.

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يولاندا دياز تهاجم المغرب
يولاندا دياز تهاجم المغرب

يولاندا دياز تتعهد بخرق الاتفاق بين بيدرو سانشيز ومحمد السادس

وخلال مقابلتها مع الإعلامي الإسباني جوردي إيفول، وفي سؤاله لها حول موقفها فيما يتعلق بالصحراء الغربية والنهج غير القانوني لبيدرو سانشيز في دعمه الرباط في سياسته التوسعية، عما إذا كانت ستخرق الاتفاق مع المغرب إذا أصبحت رئيسة للوزراء، لتؤكد أنّها كانت “واضحة للغاية” بشأن موقفها في هذا الصدد، وأكدت أنها “بلا شك” ستخرق الاتفاق الذي أبرمه سانشيز مع ملك المغرب محمد السادس.

وأصرّت يولاندا دياز على أن يتذكر الجميع أنها عبّرت عن ذلك علنًا: “لدي موقف واضح جدًا بشأن المغرب والصحراء الغربية”.

المغرب ديكتاتوري

وقالت: “أنا أدرك أنه يجب علينا بالطبع أن نأخذ جارنا المغرب على محمل الجد، لكن علينا أيضًا أن نعرف أن المغرب هو ما هو عليه: ديكتاتوري”.

وخلال المقابلة، قرّرت المرشحة أن تدفع بأنّ علاقتها مع المغرب يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

المصدرتويتر، موقع أوروبا برس، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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