الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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اكتشف ما إذا كان من الممكن تجميد الأفوكادو.. هذا ما يقوله الخبراء

"على الرغم من أنه يمكنك تجميد الفوكادو، فإنه من الأفضل تناوله على الفور...."

كتب معالي بن عمر
تجميد الأفوكادو watanserb.com
تجميد الأفوكادو
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وطن-يعتبر الأفوكادو من الأطعمة فائقة الجودة، إذ يوصي خبراء التغذية بتناول نصف فاكهة يوميًا للاستفادة من جميع عناصره الغذائية. لكن، تكمن المشكلة في أنه من الصعب بعض الشيء الحفاظ عليه، وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان من الممكن تجميد الأفوكادو.

هل يمكن تجميد الأفوكادو؟

يتكون هذا الطعام من 70٪ من الماء، وقد يعتبر هذا خبر جّيد من حيث المبدأ إذا كنّا نريد الاحتفاظ به في الفريزر. بيد أنه، وفقًا لحساب Soy Ciencia y Cocina على موقع التواصل الاجتماعي الـTikTok، تم توضيح أن نتائج التجميد ستعتمد على عدد الأيام التي بقيت فيها الفاكهة في الفريزر، حسب تقريرٍ نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

إعداد كريمة الأفوكادو
إعداد كريمة الأفوكادو

ولقد أظهر مقطع الفيديو هذا، التي تم نشره على المنصة المذكورة، كيف تغيّرت الفاكهة بالكاد بعد أسبوعين من وضعها في الفريزر. وكان الاختلاف الوحيد يقتصر على أن الفاكهة أصبحت أكثر ليونة قليلاً، ناهيك بأنها لم تكن طازجة كما كانت قبل وضعها في الفريزر.

ونفس الشيء إذا مرت ستة أسابيع على وضع الفاكهة في الفريزر، فستحتفظ بجميع خصائصها الأولية تقريبًا. ولكن، سيكون هناك بعض التغييرات في هيكلها وكذلك في نكهتها، بحيث تتخلّلها بعض المرارة نتيجة تدمير جدران الخلايا.

لهذا السبب يوصي مُستخدم هذا الحساب، بصنع صلصة أو كريمة الأفوكادو، بدلاً من تناولها مباشرة من الفريزر.

كما يمكن وضع بعض الملح والليمون، لإضفاء نكهة لذيذة على الأفوكادو؛ فبهذه الطريقة لن تحتاج إلى التخلص من الأفوكادو حتى لو اضطررت للابتعاد عن المنزل لعدة أسابيع.

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فوائد الأفوكادو

وفقًا لما ترجمته “وطن“، يوفر الأفوكادو الدهون الصحية المثالية لجسمنا، ولهذا يعتبر من الأطعمة التي يمكنك تناولها يوميًا ويجب عليك دمجها في نظامك الغذائي.

وعلاوة على ذلك، يحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تقلل من الكوليسترول السيئ وتحمي القلب أيضًا.

كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن، وبفضل مضادات الأكسدة وفيتامين E يمكنه مساعدتنا على الاهتمام وتحسين البشرة. وبشكل عام، إنه طعام متعدد الاستخدامات، وعلى الرغم من أنه يمكنك تجميده، فإنه من الأفضل تناوله على الفور.

تجميد الأفوكادو في الفريزر
تجميد الأفوكادو في الفريزر
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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