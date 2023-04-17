5 فوائد صحية للمشي في المساء

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وطن– يمكن للمشي في وقت مبكر من المساء أن يقدم لك العديد من الفوائد لصحتك، وفقا لما أورده موقع “news18“.

فالمشي في تلك الفترة يساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية، والتي تعد دائمًا ميزة إضافية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على وزن صحي. كما يعزز مزاجك ويقلل من التوتر ويساهم في تحسين الصحة العقلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الحصول على بعض الهواء النقي والضوء الطبيعي إلى تحسين جودة نومك.

فما هي الفوائد الأخرى للمشي في المساء؟.