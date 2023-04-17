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5 فوائد صحية للمشي في المساء

المشي هو شكل مفيد للغاية من تمارين القلب والأوعية الدموية التي تساعد في تحسين صحة القلب

كتب ايمان الباجي
5 فوائد صحية للمشي في المساء watanserb.com
المشي في المساء
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وطنيمكن للمشي في وقت مبكر من المساء أن يقدم لك العديد من الفوائد لصحتك، وفقا لما أورده موقع “news18“.

فالمشي في تلك الفترة يساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية، والتي تعد دائمًا ميزة إضافية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على وزن صحي. كما يعزز مزاجك ويقلل من التوتر ويساهم في تحسين الصحة العقلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الحصول على بعض الهواء النقي والضوء الطبيعي إلى تحسين جودة نومك.

فما هي الفوائد الأخرى للمشي في المساء؟.

رياضة المشي مناسبة للأشخاص من جميع الفئات العمرية

يحسن صحة القلب

المشي هو شكل مفيد للغاية من تمارين القلب والأوعية الدموية التي تساعد في تحسين صحة القلب. فهو لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب فحسب، بل يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

هذه الرياضة مناسبة للأشخاص من جميع الفئات العمرية، وممارستها لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالحالات الصحية المختلفة.

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يقلل من التوتر والقلق

يساعد المشي على تحسين الصحة العقلية والرفاهية العامة وهو ما يؤدي لتخفيف التوتر والقلق، والمساعدة على عيش حياة أكثر سعادة.

يساعد في إدراة الوزن

المشي يساعد في حرق السعرات الحرارية وزيادة التمثيل الغذائي. يمكن أن يساعد أيضًا في بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها، وهو أمر ضروري للحفاظ على وزن صحي.

تحرق العضلات سعرات حرارية أكثر من الدهون، لذا فكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها، حتى عندما لا تمارس الرياضة.

المشي يساعد في حرق السعرات الحرارية وزيادة التمثيل الغذائي

يقوي المناعة

المشي المنتظم هو وسيلة بسيطة لكنها فعالة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي، والتي تلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم من المشكلات الصحية.

من خلال دمج روتين المشي المنتظم في نمط حياتك، يمكنك تقوية جهازك المناعي، مما يجعل الجسم أقوى بكثير لدرء أي نوع من الأمراض أو الأمراض.

يحسن النوم

الحصول على نوم مناسب أمر بالغ الأهمية للسماح لجسمك بالراحة والتعافي. النوم غير الكافي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

ويمكن أن يؤدي الانخراط في نزهة مسائية يومية إلى تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر وتحسين نوعية نومك. 

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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