5 طرق مثبتة ستمكنك من تعلم أي شيء بشكل أسرع!

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وطن- هل تعلّم أشياء جديدة يمثّل تحدّياً بالنسبة لك؟ هل تجد صعوبة في تسجيل المعلومات والمهارات في ذهنك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا ليس لأنك تعاني من فقدان الذاكرة على المدى القصير، ولكن بسبب بعض الأشياء التي قد تقوم بها بشكل خاطئ.

في هذا التقرير الذي نشره موقع timesofindia، سنتحدث عن 5 طرق فعالة ستمكّنك من تعلّم أي شيء بشكل أسرع.

توقّف عن تعدّد المهام وتعلم التركيز

يمكن أن يتسبب تعدّد المهام في نسيان الأشياء بسهولة شديدة.

كما يمكن أن يؤدي التنقل بين عدة مهامّ في نفس الوقت إلى فقدان التركيز بسرعة كبيرة. قد تصل المعلومات إلى الجزء الخطأ من الدماغ ولن تكونَ قادرًا على تذكّر المعلومات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.



ابحث عن مرشد

فيما يتعلق بالمهارات التي ترغب في تعلمها، ابحث عن شخص خبير واطلب منه التوجيه والمساعدة وإرشادك لاكتساب تلك المهارات. وبهذه الطريقة، يمكنك تعلم أيّ شيء بشكل سريع.



خذ فترات راحة



حدّد بعض الوقت الجيد في يومك، حيث يمكنك قضاء بعض الوقت مع نفسك. دعْ عقلك ينتعش لفترة. يمكن أن تكون هذه المرة طريقة جيدة لأخذ فترات راحة صحية بين عملك أو دراستك. قم بالتمشية قليلاً أو الاستحمام أو الاستماع إلى بعض الموسيقى الجيدة لتهدئة عقلك.

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كرّر ما تعلّمْته

يمكنك أن تتألّق في حفظ عملك عندما تكرر باستمرار ما تعلمته. كلما زادت محاولاتك لتعلّم شيء ما، زادت قدرتك على تسجيل ذلك في عقلك. يعززك الدماغ لتعلم المهارات اللازمة حتى تعرفها وتحفظها عن ظهر قلب.

قم بربط المعلومات بالمهارات السابقة

إذا كانت لديك بعض المعلومات الموجودة، فحاول ربطها ب المهارات الموجودة بالفعل لديك. اسمح لعقلك بإنشاء روابط بين الأشياء التي تتعلمها الآن، مع الأشياء التي تعلمتها سابقًا.