وزيرة العمل الإسبانية تصف المغرب بـ”الديكتاتورية” وتتعهد بإلغاء اتفاق محمد السادس وسانشيز (شاهد)

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وطن- في تطوّر صادم قد يُنهي آمال المغرب التي عقدها على اعتراف رئيس الوزراء الإسباني الحالي بيدرو سانشيز بمغربية الصحراء، شنّت وزيرة العمل الإسبانية ونائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز، هجوماً على الرباط واصفةً إياها بالديكتاتورية.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أكّدت وزيرة العمل الحالية يولاندا دياز، وهي إحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في إسبانيا على موقفها الداعم للشعب الصحراوي والامتثال للشرعية الدولية في عملية إنهاء الاستعمار الأخيرة في أفريقيا.

يولاندا دياز تتعهد بخرق الاتفاق بين بيدرو سانشيز ومحمد السادس

وخلال مقابلتها مع الإعلامي الإسباني جوردي إيفول، وفي سؤاله لها حول موقفها فيما يتعلق بالصحراء الغربية والنهج غير القانوني لبيدرو سانشيز في دعمه الرباط في سياسته التوسعية، عما إذا كانت ستخرق الاتفاق مع المغرب إذا أصبحت رئيسة للوزراء، لتؤكد أنّها كانت “واضحة للغاية” بشأن موقفها في هذا الصدد، وأكدت أنها “بلا شك” ستخرق الاتفاق الذي أبرمه سانشيز مع ملك المغرب محمد السادس.

وأصرّت يولاندا دياز على أن يتذكر الجميع أنها عبّرت عن ذلك علنًا: “لدي موقف واضح جدًا بشأن المغرب والصحراء الغربية”.

المغرب ديكتاتورية

وقالت: “أنا أدرك أنه يجب علينا بالطبع أن نأخذ جارنا المغرب على محمل الجد، لكن علينا أيضًا أن نعرف أن المغرب هو ما هو عليه: “ديكتاتورية”.

وخلال المقابلة، قرّرت المرشحة أن تدفع بأن علاقتها مع المغرب يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

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https://twitter.com/RLehbib/status/1647744854988926985?s=20

بيدرو سانشيز يقرّ بمغربية الصحراء

وكان الديوان الملكي المغربي قد أشار في بيان نشره في مارس/آذار 2022، إلى رسالة وصلت من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اعتبرت فيها مدريد أنّ مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المقترحة لحلّ نزاع الصحراء، تمثّل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

استهجان الجزائر وسحب السفير

لكن الموقف الإسباني قُوبل باستهجان من جانب الجزائر، التي تستضيف جبهة البوليساريو وزعماءها على أراضيها.

وعلى إثر ذلك، استدعت الجزائر سفيرها لدى مدريد، واعتبر حزب جبهة التحرير الوطني الخطوةَ الإسبانية “خيانة تاريخية”.