الإثنين, أبريل 17, 2023
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حياتنا

هبة عبوك ترد على خداع أشرف حكيمي لها بشأن ثروته.. ماذا قالت؟!

هبة عبوك فوجئت بتسجيل أشرف حكيمي جميع ممتلكاته باسم والدته

كتب سالم حنفي
ثروة أشرف حكيمي watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن– فيما يبدو إشارة على ما أشيع عن عدم حصولها على نصف ثروة طليقها لاعب نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، نشرت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك عبر خاصية الستوري على حسابها على “انستغرام”، ما يمكن اعتباره ردّاً على ما أُثير.

وقالت هبة عبوك مخاطِبةً الجميع عبر “انستغرام“: “تذكروا، لا يمكنكم السيطرة على كل شيء في الحياة، بل يمكنكم السيطرة على طريقة ردة فعلكم عليها. اتركوا الحاجة للكمال، احتضنوا جمال اللحظة الخالية وتأكدوا أن الكون يساندكم”.

وبحسب ما ورد، طلبت هبة عبوك (36 عامًا)، نصف ممتلكات أشرف حكيمي، لكنها صُدمت عندما اكتشفت أنّ كلّ ما يمتلكه هو باسم والدته.

ثروة أشرف حكيمي

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنّ أشرف حكيمي (24 عامًا)، تبلغ ثروته الصافية نحو 24 مليون دولار، على الرغم من أنّ 80 في المائة من أجره في باريس سان جيرمان يذهب مباشرة إلى الحساب المصرفي لوالدته.

زواج أشرف حكيمي وهبة عبوك

وتزوّج الثنائي في عام 2020 ولهما ولدان: أمين، ونعيم، حيث لم تقف هبة عبوك إلى جانب زوجها عندما اتُّهم بالاعتداء الجنسي، في الوقت الذي أكد فيه أشرف حكيمي على براءته ويعتقد أن المرأة تحاول ابتزازه.

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ونظرًا لعدم امتلاك أشرف حكيمي أيّ ممتلكات باسمه، يتساءل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان سيحصل على نصف أموال هبة عبوك، إلا أنّه من غير المحتمل أن يطلب نجم باريس سان جيرمان سحبَ أموال من والدة أطفاله، حيث لا توجد أيضًا تقارير تشير إلى أن المحكمة ستفوّضها بالتخلّي عن أيّ أموال، ولا حتى أتعاب المحامي للاعبة كرة القدم.

كم تبلغ ثروة هبة عبوك؟

وتبلغ صافي ثروة هبة عبوك نحو 2 مليون دولار، وكانت ستحصل على 8.5 مليون دولار في حال كان أشرف حكيمي يمتلك أصوله.

ولم يعلّق أيٌّ من الطرفين بعدُ على تقارير ثروته، في حين أنّ اللاعب المغربي هو سادس أعلى رياضيّ يتقاضى أجرًا في إفريقيا، حيث يكسب قرابةَ 215 ألف دولار في الأسبوع.

وجمعت هبة عبوك، التي تكبر حكيمي بـ 12 عامًا، ثروتها الصغيرة طوال حياتها المهنية في التلفزيون.

مشاهير يُشيدون بتصرف اشرف حكيمي

وأصبحت هبة عبوك هي الشريرة فيما يتعلق بموقفها من الطلاق، على الأقل بحسب من يتحدثون على الإنترنت، حيث تلقى أشرف حكيمي الثناء من العديد من المشاهير بسبب الطريقة التي “يدير بها شؤونه المالية”.

المصدرماركا + تويتر + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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