هبة عبوك ترد على خداع أشرف حكيمي لها بشأن ثروته.. ماذا قالت؟!

وطن– فيما يبدو إشارة على ما أشيع عن عدم حصولها على نصف ثروة طليقها لاعب نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، نشرت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك عبر خاصية الستوري على حسابها على “انستغرام”، ما يمكن اعتباره ردّاً على ما أُثير.

وقالت هبة عبوك مخاطِبةً الجميع عبر “انستغرام“: “تذكروا، لا يمكنكم السيطرة على كل شيء في الحياة، بل يمكنكم السيطرة على طريقة ردة فعلكم عليها. اتركوا الحاجة للكمال، احتضنوا جمال اللحظة الخالية وتأكدوا أن الكون يساندكم”.

وبحسب ما ورد، طلبت هبة عبوك (36 عامًا)، نصف ممتلكات أشرف حكيمي، لكنها صُدمت عندما اكتشفت أنّ كلّ ما يمتلكه هو باسم والدته.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنّ أشرف حكيمي (24 عامًا)، تبلغ ثروته الصافية نحو 24 مليون دولار، على الرغم من أنّ 80 في المائة من أجره في باريس سان جيرمان يذهب مباشرة إلى الحساب المصرفي لوالدته.

وتزوّج الثنائي في عام 2020 ولهما ولدان: أمين، ونعيم، حيث لم تقف هبة عبوك إلى جانب زوجها عندما اتُّهم بالاعتداء الجنسي، في الوقت الذي أكد فيه أشرف حكيمي على براءته ويعتقد أن المرأة تحاول ابتزازه.

ونظرًا لعدم امتلاك أشرف حكيمي أيّ ممتلكات باسمه، يتساءل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان سيحصل على نصف أموال هبة عبوك، إلا أنّه من غير المحتمل أن يطلب نجم باريس سان جيرمان سحبَ أموال من والدة أطفاله، حيث لا توجد أيضًا تقارير تشير إلى أن المحكمة ستفوّضها بالتخلّي عن أيّ أموال، ولا حتى أتعاب المحامي للاعبة كرة القدم.

وتبلغ صافي ثروة هبة عبوك نحو 2 مليون دولار، وكانت ستحصل على 8.5 مليون دولار في حال كان أشرف حكيمي يمتلك أصوله.

ولم يعلّق أيٌّ من الطرفين بعدُ على تقارير ثروته، في حين أنّ اللاعب المغربي هو سادس أعلى رياضيّ يتقاضى أجرًا في إفريقيا، حيث يكسب قرابةَ 215 ألف دولار في الأسبوع.

وجمعت هبة عبوك، التي تكبر حكيمي بـ 12 عامًا، ثروتها الصغيرة طوال حياتها المهنية في التلفزيون.

