مقاطع تقشعر لها الأبدان.. الشرطة الفرنسية تسحل الفتيات وتعتدي عليهن بوحشية

- Advertisement -

وطن- انتشر لقطات مفزعة، توثق إقدام عناصر من الشرطة الفرنسية على سحل مواطن وابنته،وذلك خلال الاحتجاجات العارمة التي تسود في البلاد اعتراضا على قانون التقاعد.

وشوهد في مقطع الفيديو، شخصا ممسكا بقوة وابنته تحت أقدام عناصر الشرطة الفرنسية، التي فرقتهما وسحلتهما بشكل عنيف، في مشهد وُصف بأنها يزدري الإنساني.

وعلق الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، بعد نشره مقطع الفيديو، قائلا: “نحن القارة الأكثر وحشية في العالم”هذا ما ذكره الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي مؤخرا أمام البرلمان الأوروبي و لعل هذه الصور للشرطة الفرنسية وهي تسحل مواطنا وابنته في باريس اليوم تؤكد هذا،فقد سحقوا بأحذيتهم كل مساحيق التجميل التي تزين أنظمتهم وكشفوا عن أقنعة الهمجية والاستبداد”.

وضج موقع تويتر، بالعديد من المقاطع التي تُظهر سحل الشرطة الفرنسية للمتظاهرين، والاعتداء عليهم بوحشية شديدة، بما في ذلك ضد الفتيات.

The importance of women in Macron's France. The Taliban approve. pic.twitter.com/5R9ZmYhI7W

— RadioGenova (@RadioGenova) April 16, 2023