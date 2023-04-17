الإثنين, أبريل 17, 2023
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مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

خبر "بي بي سي" حمل في طياته عبارات مثل: "إهانة الجيش المصري" و"استسلام جنود مصريين"

كتب فهمي الورغمي
حجب بي بي سي في مصر watanserb.com
القوات الدعم السريع السودانية تحتجز جنود مصريين في السودان
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وطن – أكد الناشط الحقوقي والصحفي المصري، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، بأن السلطات المصرية حجبت موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بنسختيه الدولية والعربية لتغطيتهما لأنهما “عملية أسر الجنود المصريين في السودان على يد قوات الدعم السريع.

وقال “بهجت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “تلقينا تقارير تفيد بأن مصر قد حجبت موقعي @BBCWorld و@BBCArabicلأنهما غطيا عملية أسر القوات المصرية في السودان.”

حجب صحيفة “المصري اليوم” المحلية

كما كشف الناشط الحقوقي بأن السلطات المصرية حجبت أيضا موقع صحيفة “المصري اليوم” المحلية كونها كانت أكثر من غطى عملية أسر الجنود المصريين في السودان.

وكانت “بي بي سي” قد غطت الواقعة تحت عنوان مثير: “اشتباكات السودان: غضب في مصر بسبب “إهانة الجيش المصري” في السودان.

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وبدأت “بي بي سي” خبرها قائلة: “أثار فيديو “استسلام جنود مصريين” في قاعدة مروي شمال السودان لقوات الدعم السريع في السودان غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر”.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن “فيديو “استسلام الجنود المصريين” أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في مصر”.

وقالت إن كثيرين اعتبروا أن “ما حدث للجنود في السودان هو مشهد محزن لأي مصري بغض النظر عن موقفه من نظام السيسي”.

ورأى أن “تصوير الجنود المصريين بهذا الشكل إهانة، ومعروف أن رفع اليد خلف الرأس بهذا الوضع يعني (استسلام)”

سبب تواجد الجنود المصريين في السودان

وتساءلت “بي بي سي” على لسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “عن سبب الوجود العسكري المصري في السودان”.

ونقلت الهيئة في خبرها عن بعض المغردين وصف الوجود المصري في السودان بـ “الاحتلال”.

فيديوهات لأسر جنود مصريين في السودان

وكان مقطع فيديو نشرته قوات “الدعم السريع” في السودان أظهر أسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي.

كما تم نشر مقطع فيديو آخر يظهر قوات الدعم السريع وهي تهين عددا من الجنود المصريين وتجبرهم على الزحف على بطونهم.

المتحدث العسكري المصري يوضح

وردا على الفيديوهات، صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث: “تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان”.

المصدربي بي سي + تويتر + فيسبوك - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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