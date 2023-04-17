مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

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وطن – أكد الناشط الحقوقي والصحفي المصري، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، بأن السلطات المصرية حجبت موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بنسختيه الدولية والعربية لتغطيتهما لأنهما “عملية أسر الجنود المصريين في السودان على يد قوات الدعم السريع.

وقال “بهجت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “تلقينا تقارير تفيد بأن مصر قد حجبت موقعي @BBCWorld و@BBCArabicلأنهما غطيا عملية أسر القوات المصرية في السودان.”

We’re getting reports that #Egypt has blocked @BBCWorld and @BBCArabic websites because they covered the capture of Egyptian troops in Sudan. I can’t access them from my network — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) April 16, 2023

حجب صحيفة “المصري اليوم” المحلية

كما كشف الناشط الحقوقي بأن السلطات المصرية حجبت أيضا موقع صحيفة “المصري اليوم” المحلية كونها كانت أكثر من غطى عملية أسر الجنود المصريين في السودان.

Also hearing @AlMasryAlYoum has been blocked in #Egypt. Also over coverage of troop capture in #Sudan. Still testing but we can’t access from our networks — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) April 16, 2023

وكانت “بي بي سي” قد غطت الواقعة تحت عنوان مثير: “اشتباكات السودان: غضب في مصر بسبب “إهانة الجيش المصري” في السودان.

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وبدأت “بي بي سي” خبرها قائلة: “أثار فيديو “استسلام جنود مصريين” في قاعدة مروي شمال السودان لقوات الدعم السريع في السودان غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر”.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن “فيديو “استسلام الجنود المصريين” أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في مصر”.

وقالت إن كثيرين اعتبروا أن “ما حدث للجنود في السودان هو مشهد محزن لأي مصري بغض النظر عن موقفه من نظام السيسي”.

ورأى أن “تصوير الجنود المصريين بهذا الشكل إهانة، ومعروف أن رفع اليد خلف الرأس بهذا الوضع يعني (استسلام)”

تصوير الجنود المصريين بهذا الشكل إهانة، معروف أن رفع اليد خلف الرأس بهذا الوضع يعني (استسلام)..

حميدتي ومجرمي الدعم السريع سيدفعون ثمن هذه الإهانة غاليا، فقد استفزوا 100 مليون مصري، وما لا يعلمه هؤلاء الحمقى أن الشعب المصري مؤيدين ومعارضين ينسون خلافاتهم إذا مسّ الجيش أي سوء.. pic.twitter.com/NcPt9XhhkA — سامح عسكر (@sameh_asker) April 15, 2023

سبب تواجد الجنود المصريين في السودان

وتساءلت “بي بي سي” على لسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “عن سبب الوجود العسكري المصري في السودان”.

ونقلت الهيئة في خبرها عن بعض المغردين وصف الوجود المصري في السودان بـ “الاحتلال”.

فيديوهات لأسر جنود مصريين في السودان

وكان مقطع فيديو نشرته قوات “الدعم السريع” في السودان أظهر أسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي.

كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي⭕

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/3t4oNoCpPg — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

كما تم نشر مقطع فيديو آخر يظهر قوات الدعم السريع وهي تهين عددا من الجنود المصريين وتجبرهم على الزحف على بطونهم.

المتحدث العسكري المصري يوضح

وردا على الفيديوهات، صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث: “تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان”.