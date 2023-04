مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

- Advertisement -

وطن – أكد الناشط الحقوقي والصحفي المصري، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، بأن السلطات المصرية حجبت موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بنسختيه الدولية والعربية لتغطيتهما لأنهما “عملية أسر الجنود المصريين في السودان على يد قوات الدعم السريع.

وقال “بهجت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “تلقينا تقارير تفيد بأن مصر قد حجبت موقعي @BBCWorld و@BBCArabicلأنهما غطيا عملية أسر القوات المصرية في السودان.”

We’re getting reports that #Egypt has blocked @BBCWorld and @BBCArabic websites because they covered the capture of Egyptian troops in Sudan. I can’t access them from my network

كما كشف الناشط الحقوقي بأن السلطات المصرية حجبت أيضا موقع صحيفة “المصري اليوم” المحلية كونها كانت أكثر من غطى عملية أسر الجنود المصريين في السودان.

Also hearing @AlMasryAlYoum has been blocked in #Egypt. Also over coverage of troop capture in #Sudan. Still testing but we can’t access from our networks

