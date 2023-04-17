مذهل .. رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوثّق الكعبة من الفضاء (فيديو)

- Advertisement -

وطن – نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو، من محطة الفضاء الدولية، حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، يظهر فيه المدينة المنورة ومكة المكرمة ومدينة جدة.

وعبر حسابه في تويتر، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الفيديو، وعلّق عليه: “من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان. في هذه الليالي المباركة إهداء لبلاد الحرمين الشريفين. مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية”.

من محطة الفضاء الدولية،

إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة 🌙⭐️

إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية. 🇸🇦 pic.twitter.com/3OQTg4CgXb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 17, 2023

وقال رائد الفضاء الإماراتي في المقطع: هذه المدينة المنورة. مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي منورة بأهلها وناسها”. ثم انتقل بكاميرته لتصوير مدينة جدة، قائلاً: هذه مدينة جدة.. عروس البحر الأحمر.

بعد ذلك، وثق رائد الفضاء الإماراتي مشهدا فريدا، حيث ظهر المسجد الحرام في مدينة مكة من الفضاء، وقال: “الذي بجوارها (جدة) هو بيت الله الحرام مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد). وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء”.

- Advertisement -

واختتم حديثه بالقول: “منظر ولا أروع. المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة. من أروع ما شاهدت”.

في حين نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فيديو جديد من كحطة الفضاء الدولية، قائلاً: “من خلال جهاز التبريد المخبري MELFI نستطيع أن نحفظ العينات التي تمت دراستها في درجة حرارة تصل إلى 100 تحت الصفر قبل إرسالها إلى الأرض ضمن شحنة مركبة دراغون 27 التابعة لسبيس إكس التي وصلت إلى الأرض بسلامة. وهنا أحاول أن احافظ على العينة قبل أن تطفو بعيدًا. العمل في بيئة الجاذبية الصغرى ممتع رغم صعوبته”.

من خلال جهاز التبريد المخبري MELFI نستطيع أن نحفظ العينات التي تمت دراستها في درجة حرارة تصل إلى 100 تحت الصفر قبل إرسالها إلى الأرض ضمن شحنة مركبة دراغون 27 التابعة لسبيس إكس التي وصلت إلى الأرض بسلامة.

وهنا أحاول أن احافظ على العينة قبل أن تطفو بعيدًا. العمل في بيئة الجاذبية… pic.twitter.com/TnvNzB5KcZ — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 17, 2023

كما سبق أن وثق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعض المشاهد المذهلة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية، أثناء تحليق محطة الفضاء الدولية فوق قارة إفريقيا.

أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها.. pic.twitter.com/p1j1SIoytC — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 9, 2023

مهمة سلطان النيادي

وكان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، قد تواصل مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أثناء وجوده في محطة الفضاء الدولية.

#محمد_بن_راشد في أول اتصال مع رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي من محطة الفضاء الدولية: "الحمدلله على سلامتك سلطان ووصولك لمحطة الفضاء الدولية .. شباب دولة الإمارات والشباب العربي يتابعونك ويتمنون لك التوفيق في مهمتك .. مبروك والله يحفظك" #وام pic.twitter.com/WAQAp4aQJ3 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 7, 2023

ووصل سلطان النيادي مع عدد من رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على متن SpaceX Dragon، المسمّى Endeavour، إلى محطة الفضاء الدولية.

كما سيقضي النيادي رحلةً في المحطة ستستغرق 6 أشهر، سيقوم خلالها بأكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتم إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.