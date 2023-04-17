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الهدهد

مذهل .. رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوثّق الكعبة من الفضاء (فيديو)

"رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب"

كتب أنس السالم
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
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وطن – نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو، من محطة الفضاء الدولية، حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، يظهر فيه المدينة المنورة ومكة المكرمة ومدينة جدة.

وعبر حسابه في تويتر، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الفيديو، وعلّق عليه: “من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان. في هذه الليالي المباركة إهداء لبلاد الحرمين الشريفين. مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية”.

 

وقال رائد الفضاء الإماراتي في المقطع: هذه المدينة المنورة. مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي منورة بأهلها وناسها”. ثم انتقل بكاميرته لتصوير مدينة جدة، قائلاً: هذه مدينة جدة.. عروس البحر الأحمر.

بعد ذلك، وثق رائد الفضاء الإماراتي مشهدا فريدا، حيث ظهر المسجد الحرام في مدينة مكة من الفضاء، وقال: “الذي بجوارها (جدة) هو بيت الله الحرام مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد). وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء”.

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سلطان النيادي
سلطان النيادي

واختتم حديثه بالقول: “منظر ولا أروع. المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة. من أروع ما شاهدت”.

في حين نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فيديو جديد من كحطة الفضاء الدولية، قائلاً: “من خلال جهاز التبريد المخبري MELFI نستطيع أن نحفظ العينات التي تمت دراستها في درجة حرارة تصل إلى 100 تحت الصفر قبل إرسالها إلى الأرض ضمن شحنة مركبة دراغون 27 التابعة لسبيس إكس التي وصلت إلى الأرض بسلامة. وهنا أحاول أن احافظ على العينة قبل أن تطفو بعيدًا. العمل في بيئة الجاذبية الصغرى ممتع رغم صعوبته”.

كما سبق أن وثق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعض المشاهد المذهلة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية، أثناء تحليق محطة الفضاء الدولية فوق قارة إفريقيا.

مهمة سلطان النيادي 

وكان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، قد تواصل مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أثناء وجوده في محطة الفضاء الدولية.

ووصل سلطان النيادي مع عدد من رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على متن SpaceX Dragon، المسمّى Endeavour، إلى محطة الفضاء الدولية.

كما سيقضي النيادي رحلةً في المحطة ستستغرق 6 أشهر، سيقوم خلالها بأكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتم إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.

المصدرمتابعات وطن - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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