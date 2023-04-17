الإثنين, أبريل 17, 2023
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لماذا يضع الكثير من الناس ورق الغار تحت وسادتهم؟

"يثعتبر ورق الغار علاجًا طبيعيًا يوفر المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة..."

كتب معالي بن عمر
ورق الغار watanserb.com
ورق الغار
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وطن-لطالما استُخدم ورق الغار منذ آلاف السنين كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض، والآن أصبح من المألوف وضع ورقة الغار تحت وسادتك؛ فهو نبات موطنه البحر الأبيض المتوسط ​​وله فوائد صحية متعددة، مثل الحد من التهاب البطن.

الفوائد الصحية لأوراق الغار

بفضل محتواه العالي من الفلافونويد، فإنه يحتوي على قوة كبيرة من مضادات الأكسدة. تحمي مضادات الأكسدة خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة والعديد من الأمراض المزمنة،بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

لهذا يجب أن نضيف أنه علاج طبيعي ممتاز ضد العديد من مشاكل الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية والسعال. يحتوي الغار على سلسلة من المواد ذات الخصائص المضادة للالتهابات والطاردة للبلغم، والتي تساعد على تطهير الشعب الهوائية وتقليل الأعراض مثل الاحتقان.

فوائد وضع ورق الغار تحت الوسادة
فوائد وضع ورق الغار تحت الوسادة

إذا كان الغار يحظى بتقدير جيد في جميع أنحاء العالم لشيء ما، فهو لخصائصه المضادة للالتهابات. يعتبر هذا النبات فعالاً جداً في التخفيف من أعراض الأمراض مثل التهاب المفاصل، حيث يقلل من تصلب العضلات وآلامها، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

أحد الاستخدامات الأكثر انتشارًا لأوراق الغار هو علاج أعراض الجهاز الهضمي مثل الهضم الشديد والغازات والانتفاخ. ويمكنه أيضًا تحسين تقلصات المعدة والأمعاء، وكذلك الإسهال.

زيت الغار مناسب جدًا للبشرة والشعر. إنه علاج طبيعي يوفر المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة. إنه يعمل بشكل جيد للغاية في التئام الجروح وكمضاد للقشرة.

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كيف تستعمل ورق الغار

للاستمتاع بجميع الفوائد الصحية للغار، يمكن استخدام هذا النبات بطرق مختلفة. في المطبخ، يتم استخدامه كتوابل لتذوق الحساء واليخنات والصلصات والأطباق الأخرى.

لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، يمكنك تسريب أوراق الغار. الأمر بسيط مثل وضع حفنة من الأوراق في قدر من الماء المغلي لبضع دقائق، وتصفيته، وشرب السائل الساخن.

فوائد ورق الغار
فوائد ورق الغار

في حالة آلام العضلات أو المفاصل، يمكن استخدام زيت الغار الأساسي لتدليك المنطقة المصابة. بهذه الطريقة، تعمل الخصائص المضادة للالتهابات للنبات مباشرة عليها.

على الرغم من أنه قد يبدو غريبًا، فإن وضع أوراق الغار تحت وسادتك له فوائد عديدة للجسم. لا يتعلق الأمر بالنوم معه ، بل بإبقائهم هناك أثناء النهار. عندما تذهب إلى الفراش ، تخلعها وتستريح بشكل مريح.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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