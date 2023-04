لماذا لم يخاطب البرهان السودانيين بعد أكثر من 3 أيام على القتال مع قوات حميدتي؟

- Advertisement -

وطن– أثيرت حالة من الجدل في السودان، بسبب عدم ظهور عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، لمخاطبة الشعب. وذلك مع مرور أكثر من ثلاثة أيام من الاقتتال مع قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”.

وكتب الصحفي السوداني البارز “واصل علي” في تغريدة عبر تويتر: “في رأيي إنها مسألة غريبة جدا إن البرهان – حتى اللحظة – ما طلع في خطاب للأمة السودانية يشرح ليهم الحاصل على الأرض بصورة واضحة ويحاول تعبئة الشعب السوداني في صفه ضد الدعم السريع باعتبارها قوة متمردة على الدولة”.

وأضاف: “الشيء الآخر إن خطاب زي ده بيرسل رسائل للخارج انه الدولة السودانية متماسكة تحت قيادة البرهان والجيش السودانى عشان يمنع اي لبس او تكهنات. وغير كده البرهان يتعهد بحماية المواطنين الأجانب والعمل على مساعدة من يريد مغادرة البلاد”.

وفسّر بعض الخبراء أنّ غياب البرهان عن مخاطبة الشعب السوداني حتى الآن، راجعٌ إلى عدم سيطرة قواته على مقرّ شبكة الإذاعة والتلفزيون بعد الهجوم على مقراتها، من قِبل قوات الدعم السريع.

وفيما وضع بعضهم مخرجاً بأنّ البرهان يمكنه التحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ بعضهم الآخر رأى أنّ هذا الأمر قد يكون له أثر سلبي.

يُشار إلى أنّ الساعات الأولى للمعارك في السودان كانت قد شهدت تداول مقطع فيديو يوثّق أول ظهور لعبد الفتاح البرهان وهو يتابع أحداث القتال والعنف التي اندلعت في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي.

وظهر البرهان بلباسه العسكري، بين عدد من الضباط وهو يتابع مجريات العمليات العسكرية المشتعلة في الخرطوم ومدن أخرى، من داخل غرف العمليات، فيما بدت شاشات تنقل ما تلتقطه كاميرات ثابتة في الخارج، وشاشات أخرى لمتابعة الأخبار عبر عدة قنوات إخبارية.

وُسمع في المقطع، صوتُ عبد الفتاح البرهان، وهو يقول لمساعده: “شوف الجزيرة”، في إشارةٍ إلى قناة (الجزيرة) القطرية، حيث طلب من مساعده التحويل للقناة لمعرفة ما تبثّه بشأن الأحداث الجارية.

فيديو يظهر إدارة #البرهان لغرفة عمليات المعركة الدائرة حالياً مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة.#السودان

A video showing Al-Burhan's management of the operations room of the current battle with the rebel Rapid Support militia.#Sudan pic.twitter.com/FqceetYEtg

— Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023