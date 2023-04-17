الإثنين, أبريل 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدلماذا لم يخاطب البرهان السودانيين بعد أكثر من 3 أيام على القتال...
الهدهد

لماذا لم يخاطب البرهان السودانيين بعد أكثر من 3 أيام على القتال مع قوات حميدتي؟

عدم ظهور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أثار شكوكاً حول مدى سيطرة قوات الجيش على الأوضاع في البلاد

كتب خالد السعدي
غياب البرهان watanserb.com
عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة
- Advertisement -

وطن– أثيرت حالة من الجدل في السودان، بسبب عدم ظهور عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، لمخاطبة الشعب. وذلك مع مرور أكثر من ثلاثة أيام من الاقتتال مع قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”.

وكتب الصحفي السوداني البارز “واصل علي” في تغريدة عبر تويتر: “في رأيي إنها مسألة غريبة جدا إن البرهان – حتى اللحظة – ما طلع في خطاب للأمة السودانية يشرح ليهم الحاصل على الأرض بصورة واضحة ويحاول تعبئة الشعب السوداني في صفه ضد الدعم السريع باعتبارها قوة متمردة على الدولة”.

وأضاف: “الشيء الآخر إن خطاب زي ده بيرسل رسائل للخارج انه الدولة السودانية متماسكة تحت قيادة البرهان والجيش السودانى عشان يمنع اي لبس او تكهنات. وغير كده البرهان يتعهد بحماية المواطنين الأجانب والعمل على مساعدة من يريد مغادرة البلاد”.

لماذا يغيب البرهان؟

وفسّر بعض الخبراء أنّ غياب البرهان عن مخاطبة الشعب السوداني حتى الآن، راجعٌ إلى عدم سيطرة قواته على مقرّ شبكة الإذاعة والتلفزيون بعد الهجوم على مقراتها، من قِبل قوات الدعم السريع.

- Advertisement -

وفيما وضع بعضهم مخرجاً بأنّ البرهان يمكنه التحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ بعضهم الآخر رأى أنّ هذا الأمر قد يكون له أثر سلبي.

يُشار إلى أنّ الساعات الأولى للمعارك في السودان كانت قد شهدت تداول مقطع فيديو يوثّق أول ظهور لعبد الفتاح البرهان وهو يتابع أحداث القتال والعنف التي اندلعت في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي.

وظهر البرهان بلباسه العسكري، بين عدد من الضباط وهو يتابع مجريات العمليات العسكرية المشتعلة في الخرطوم ومدن أخرى، من داخل غرف العمليات، فيما بدت شاشات تنقل ما تلتقطه كاميرات ثابتة في الخارج، وشاشات أخرى لمتابعة الأخبار عبر عدة قنوات إخبارية.

وُسمع في المقطع، صوتُ عبد الفتاح البرهان، وهو يقول لمساعده: “شوف الجزيرة”، في إشارةٍ إلى قناة (الجزيرة) القطرية، حيث طلب من مساعده التحويل للقناة لمعرفة ما تبثّه بشأن الأحداث الجارية.

وكان البرهان قد أكّد في وقت سابق، أنّ “جميع المواقع الإستراتيجية للقيادة العامة للجيش ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة”.

وأضاف البرهان، أنّ قوات “الدعم السريع” لم تتمكن من دخول القيادة العامة للجيش، وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الذي يسكن داخل مقرّ الجيش أنه “فوجئ” بهجوم قوات “الدعم السريع” على منزله صباح السبت.

وأكد: “لم يتمكن أحد من دخول القيادة العامة للجيش وجميع المواقع الإستراتيجية تحت السيطرة.. قوات الدعم السريع تسللت إلى المطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقوا الطائرات وقواتنا تعاملت معهم”.

اقتتال عسكري في السودان

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد، التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة.

وبدأت قوات الدعم السريع في إعادة انتشار وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى، وسْط محادثات الشهرَ الماضي بشأن اندماجها في الجيش بموجب خطة انتقالية تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وتصاعد الموقف بعد نشر بعض أفراد قوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري كبير في مدينة مروي الشمالية يوم، الأربعاء، مما دفع الجيش إلى إصدار بيان يقول فيه إنّ التحركات غير قانونية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مدنيون تحاصرهم حرب البرهان وحميدتي.. شراء الطعام أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر

الهدهد

مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

الهدهد

حميدتي يفر من مخبئه هارباً بدون زيه العسكري قبل وصول الجيش السوداني إليه! (شاهد)

الهدهد

قوات الدعم السريع تسقط “أباتشي” تابعة للجيش في الخرطوم (فيديو)

الهدهد

فيديو لسيطرة “الدعم السريع” على القصر الجمهوري وهروب رجال البرهان

الهدهد

مقتل جندي مصري في السودان برصاص الدعم السريع ولا تعليق من القاهرة

تقارير

“مؤامرة خارجية” .. ما دور الإمارات ومصر وإسرائيل في القتال بالسودان!؟

الهدهد

ضحايا صراع البرهان وحميدتي.. جثث تملأ مشرحة أم درمان ومقتل موظفين بالأمم المتحدة

الهدهد

تغريدات نارية من مصطفى بكري بعد احتجاز جنود مصريين في السودان ورسالة لحميدتي

الهدهد

فيديو من داخل قمرة الطائرة السعودية بمطار الخرطوم يوثق لحظة إطلاق النار

تقارير

اضطرابات السودان.. كيف وصلنا إلى هنا؟

الهدهد

علاء مبارك يسب قناة الجزيرة بسبب احتجاز جنود مصريين في السودان (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد الشتائم المتبادلة مع رئيس الزمالك.. إيقاف محمود كهربا بقرار من الاتحاد المصري

مدنيون تحاصرهم حرب البرهان وحميدتي.. شراء الطعام أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر

ما تراه أولاً في هذه الصورة يكشف عما تبحث عنه في العلاقة العاطفية

ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل ذو العامين على الشاشات كل يوم؟

مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد تعثر برشلونة بالتعادل أمام خيتافي

“لا تلمسوها بأيديكم”.. جورجينا تعامل أصدقاءها بطريقة لا تصدّق تثير غضب رونالدو!

مصر وتونس نموذج صارخ.. قروض صندوق النقد تدمر الاقتصادات المتعثرة

هبة عبوك ترد على خداع أشرف حكيمي لها بشأن ثروته.. ماذا قالت؟!

التونسية مريم الدباغ تتعرى لتجربة منتج لإزالة الدهون بلا اعتبار لشهر رمضان! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC