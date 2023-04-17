الإثنين, أبريل 17, 2023
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في 11 ثانية فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت المرأة الحامل من خلال قدمها

الصور التي تحمل في طياتها ألغازا غير مفهومة من شأنها أن تُخفز ذكاءك الخاصة ومداركك للأشياء

كتب فهمي الورغمي
اكتشاف المرأة الحامل من خلال قدمها watanserb.com
اكتشاف المرأة الحامل من خلال قدمها
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وطن- في هذا اللغز الذهني الذي يُحدد معدل الذكاء لدى الأفراد، يمكن فقط للأشخاص ذوي العقول الذكية فهم هذه الصورة وفك شفرتها.

هل يمكنك تحديد المرأة الحامل من خلال النظر إلى أقدام النساء في الصورة في غضون 11 ثانية؟

هذا اللغز الذهني هو وسيلة ممتعة لاختبار مستوى ذكائك، بناءً على القرار الذي تتخذه أثناء فك شفيرة هذه الصورة.

في ظل هذه الأنواع من الألغاز، تحتاج إلى تحليل الصورة بعناية والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير التحليلي والمنطقي.

تجعل الألغاز الذهنية اللغز البسيط أكثر إثارة من خلال إضافة عنصر ممتع إلى الألغاز.

تحتاج إلى التفكير بشكل خلاق للوصول إلى الحل، لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

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لذلك، توصلنا إلى لغز مثير للاهتمام حيث يتعين عليك تحديد المرأة الحامل، من خلال النظر فقط إلى قدمي النساء في الصورة، التي أعدها موقع “jagranjosh“.

تم إنشاء هذا اللغز كمحاولة للدماغ لاختبار مستوى ذكائك.

في الصورة المُرفقة، يمكنك أن ترى أن ثلاث نساء يقفن داخل غرفة تغيير الملابس.

تظهر أقدام النساء الثلاث في الصورة.

اكتشاف المرأة الحامل من خلال قدمها
اكتشاف المرأة الحامل من خلال قدمها

يتحدى اللغز المشاهدين للعثور على المرأة الحامل في الصورة من خلال سؤال “من الحامل؟”

أنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية فائقة قبل الإجابة على هذا اللغز لأن الإجابة ليست بسيطة كما تعتقد.

هل لاحظت المرأة الحامل في 11 ثانية؟

دعونا نلقي نظرة على قدم المرأة في الصورة بالتفصيل.

السيدة الأولى ترتدي صندل كعب أزرق، والمرأة الثانية ترتدي صندل بنفسجي مسطح، والمرأة الثالثة ترتدي حذاء رياضي.

ومع ذلك، إذا نظرت إلى قدمي المرأة الثالثة بعناية، فسوف تدرك أنها لا تستطيع ربط حذائها بسبب ظهور بوادر الحمل على جسدها.

إذن، الجواب على هذا الاختبار العقلي هو أن المرأة الثالثة، هي المرأة الحامل في الصورة لأن رباط حذائها غير مقيد.

اكتشاف المرأة الحامل من خلال قدمها
اكتشاف المرأة الحامل من خلال قدمها

هذا اللغز الدماغي هو مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك.

ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

أخبرنا الآن، هل لاحظت المرأة الحامل في هذه الصورة اللغز؟

المصدرموقع jagranjosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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